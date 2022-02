Fanny Ardant : à l'affiche des "Jeunes amants", elle confie avoir été trompée

FANNY ARDANT. L'actrice est à l'affiche du film "Les Jeunes Amants" ce mercredi 2 février 2022. Dans le cadre de la promotion du film, elle s'est exprimée sur l'amour et a révélé avoir souffert d'infidélité.

[Mis à jour le 2 février 2022 à 10h32] Ce mercredi 2 février 2022, Fanny Ardant est à l'affiche du film "Les Jeunes Amants". Elle incarne une septuagénaire libre et indépendante qui tombe amoureuse d'un père de famille marié plus jeune qu'elle. Au cours de la promotion de ce drame avec Melvil Poupaud et Cécile de France, la comédienne s'est confiée sur sa conception de l'amour et sa vie sentimentale. Elle a notamment révélé dans les colonnes de Madame Figaro avoir été elle-même trompée par le passé.

Fanny Ardant s'est confiée sur la douleur de l'infidélité, confiant avoir eu "envie de mourir [...] C'est comme si vous étiez un grand brûlé. Mais l'expérience ne sert à rien. Vous recommencez. Il y a une phrase dans On ne badine pas avec l'amour (Alfred de Musset, ndlr) : 'J'ai souffert, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu...' (...) Et cette phrase de Pasolini que j'aime beaucoup : 'Il faut brûler pour arriver consumé au dernier feu."

Fanny Ardant a toujours été très discrète au sujet des hommes de sa vie. L'actrice de 72 ans a toutefois vécu plusieurs histoires d'amour, d'abord avec l'acteur et scénariste Dominique Leverd, avec qui elle a eu sa fille aînée, Lumir. Puis avec le réalisateur François Truffaut, pour lequel elle a joué dans La femme d'à côté. Leur idylle débute en 1981 et se soldera par la naissance d'une fille, Joséphine, en 1983. L'année suivante, le cinéaste décède d'un cancer du cerveau. Par la suite, Fanny Ardant a été en couple avec le photographe et réalisateur Fabio Conversi, qui lui a donné une troisième fille, Baladine, en 1989. La comédienne ne s'est toutefois jamais mariée.

Fanny Ardant est une actrice, réalisartice et scénariste française née le 22 mars 1949. Elle est connue pour de nombreux films, comme "La femme d'à côté" (1981) et "Huit femmes" (2002). Elle a obtenu plusieurs Césars : celui de la meilleure actrice pour "Pédale Douce" (1997) et de la meilleure actrice dans un second rôle pour "La Belle Epoque" (2020).

Fanny Ardant en 1982 © MAZEAU JEAN MARIE/SIPA

Fanny Marguerite Judith Ardant alias Fanny Ardant, native de Saumur, mène une carrière d'actrice, pour le théâtre, ainsi que pour le cinéma. Elle a passé ses jeunes années à Monaco, en voyageant un peu partout en Europe. Elle suit des études à Aix-en-Provence, mais ayant une grande passion pour le théâtre, elle décide de devenir actrice. Elle fait sa première représentation sur scène en 1976, dans "Marie-poupée" de Joël Seria. Dans cette pièce, elle se fit remarquer, et tourne plusieurs films à la télévision.

Fanny Ardant attire l'attention d'un célèbre réalisateur, François Truffaut, qui devient son compagnon. Elle participe à divers films, tels que "Un amour de Swann" en 1984, ou encore « Conseil de famille » en 1986. Elle réussit à obtenir le César de la meilleure actrice, avec la comédie "Pédale douce" en 1996, de Gabriel Aghion. Dans les années 2000, elle incarne de grands rôles, comme dans le film de Franco Zeffirelli, "Callas Forever", ainsi que le film « Sin noticias de Dios ». Elle devient même réalisatrice, en 2009, pour son premier film "Cendres et Sang".