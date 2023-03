"Marion Game : de quoi est morte Huguette de Scènes de ménages ?"

MORT DE MARION GAME. Marion Game est décédée le 23 mars dernier à l'âge de 84 ans. De nombreuses rumeurs au sujet de son état de santé circulaient ces dernières années.

[Mis à jour le 28 mars 2023 à 17h00] La mort de Marion Game, jeudi 23 mars 2023, est déplorée par les nombreux fans de Scènes de ménage. L'inoubliable interprète de Huguette est décédée à l'âge de 83 ans. C'est sa fille, l'actrice française Virginie Ledieu, qui a annoncé sa mort dans un communiqué de presse, précisant que sa mère était morte de vieillesse. Pour lui rendre hommage, M6 diffuse ce mardi soir les meilleurs sketchs de Huguette et Raymond dans un prime spécial Scènes de ménages.

Marion Game faisait l'objet de rumeurs au sujet de son état de santé depuis plusieurs années. Gérard Hernandez, son partenaire dans Scènes de ménages, avait même démenti en 2019 le fait qu'elle soit atteinte d'Alzheimer. Ce qui est certain, c'est que l'actrice était "fatiguée" dernièrement, l'empêchant de participer au tournage du dernier prime de la série de M6 diffusé en janvier dernier. Lors de son hommage à la comédienne, Fabienne Carat, qui lui avait donné la réplique dans Plus belle la vie, a révélé à Télé-Loisirs qu'elle savait "qu'elle avait des problèmes de santé, et même si elle faisait plus jeune que son âge, c'est toujours trop tôt." Elle n'en dira toutefois pas plus sur l'état de santé de Marion Game avant son décès.

Née le 31 juillet 1938 et décédée le 23 mars 2023, Marion Game est une comédienne française. Dans sa jeunesse, elle intègre le Cours Simon dont elle ressort parmi les meilleurs élèves en 1968. L'actrice débute au cinéma dans Les Poneyttes (1967). Comédienne de théâtre de cinéma et de télévision, elle intègre dès 2009 le casting de Scènes de ménages sur M6, ainsi que celui de la série Plus belle la vie sur France 3. Elle s'installe donc dans les foyers français après avoir été la vedette de quelques émissions de télévision dans les années 70-80. Marion Game était en effet la femme de Jacques Martin, le célèbre animateur décédé en 2007.

L'actrice a également prêté sa voix pour le doublage de nombreux films, aussi bien des longs métrages que des films d'animation, mais aussi celui de la série Malcolm. Son parcours au cinéma est surtout marqué par des seconds rôles dans des comédies dont Les Bidasses en folie ou Mon curé chez les Thaïlandaises. Depuis les années 90, elle apparaît avant tout à la télévision ou au théâtre dont elle a de nouveau foulé les planches début 2015.

Marion Game était une actrice populaire des années 1970 et 1980. Mais en 2009, sa carrière connaît un nouveau souffle lorsqu'elle est choisie pour incarner Huguette dans Scènes de Ménages. Elle donne la réplique à Gérard Hernandez, qui incarne son mari Raymond à l'écran. Le couple de grands-parents grincheux amuse les téléspectateurs de M6. Malgré quelques absences temporaires le temps de se reposer, Marion Game aura incarné le rôle d'Huguette jusqu'à sa mort, en 2023.

Marion Game est mère de trois enfants : Virginie Ledieu, née de son union avec Philippe Ledieu en 1959, Romain Verlier et l'artiste peintre Stämpfli dit Verlier, tous deux nés de sa romance avec le comédien Jacques Verlier. C'est son aînée qui a annoncé le décès de sa mère le 24 mars 2023. Son nom, sa voix et son visage sont familiers des téléspectateurs, car elle est aussi actrice : elle officie surtout dans le doublage, comme voix française de Meg Ryan, Drew Barrymore, Anne Heche ou encore Alyson Hannigan. On a également pu l'apercevoir dans la série Plus belle la vie, dans laquelle elle incarnait en 2008 et 2009 la journaliste Agnès Revel.

Marion Game est décédée le 23 mars 2023. L'actrice était âgée de 84 ans. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a indiqué sa fille, l'actrice Virginie Ledieu, dans la matinée du vendredi 24 mars à l'AFP. Concernant la cause de sa mort, sa fille a seulement précisé qu'elle était "morte de vieillesse jeudi en fin d'après-midi".