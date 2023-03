Mort de Marion Game : était-elle malade ? Des signes inquiétants avant son décès

Evidemment, la carrière de Marion Game ne se résume pas uniquement à Scènes de ménage. A la télévision, elle a pu apparaître dans plusieurs séries emblématiques, comme Les Brigades du Tigre en 1975 ou Nana en 1981. On a même pu l'apercevoir plus récemment dans la série Plus belle la vie , dans le rôle d'Andrée Boher, la mère raciste du policier Jean-Paul Boher !

Marion Game a pu faire l'objet d'une rumeur sur son état de santé : plusieurs médias affirmaient en effet que la comédienne de Scènes de ménage était atteinte d'Alzheimer en 2019. Certains articles affirmaient qu'elle avait en effet beaucoup de mal à apprendre ses textes. Cette rumeur avait toutefois été vivement démentie par Gérard Hernandez, son partenaire dans Scènes de ménage : "C'est faux, archi-faux, a-t-il réagi auprès de RTL à l'époque. Je connais Marion depuis plus de 50 ans, c'est ma partenaire depuis 11 ans, je la connais mieux que je ne me connais moi-même, il est évident que nous ne sommes pas aussi frais qu'il y a 50 ans, il est évident que nous avons un peu plus de mal à apprendre nos textes... mais de là à dire ça c'est effrayant, je suis outré, outré, outré."

11:25 - M6 rend hommage à Marion Game, "une grande comédienne"

Peu de temps après l'annonce du décès de Marion Game, M6 a tenu à réagir dans un communiqué de presse : "C'est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Marion Game. Elle avait grandement participé au succès de la série Scènes de ménage et a conquis le coeur des téléspectateurs par son immense talent et son humour. M6 salue la mémoire d'une grande comédienne populaire et partage le chagrin et la peine de ses enfants, de ses petits-enfants, de Gérard Hernandez, des comédiens et de la production de Scènes de ménages et de ses proches."