Michèle Laroque : son bonheur discret avec François Baroin

BIOGRAPHIE DE MICHELE LAROQUE - Depuis 2008, Michèle Laroque vit une idylle avec l'élu Républicain François Barouin. Le couple se fait très discret sur leur vie privée.

[Mis à jour le 30 mai 2021 à 20h20] Depuis 2008, Michèle Laroque vit une relation amoureuse discrète avec François Baroin. L'actrice a rencontré l'élu républicain et maire de Troye à l'occasion d'une fête d'anniversaire chez Line Renaud. Dans "Une ambition intime", la chanteuse est d'ailleurs revenue sur le coup de foudre entre les deux tourtereaux : "C'était la fin de la soirée, la musique continuait et d'un seul coup je vois joue contre joue Michèle qui danse avec François... Hop, ça y est."

Mais si Michèle Laroque et François Baroin ne médiatisent pas leur romance afin de préserver leur couple. C'est ce que l'actrice explique d'elle même dans "Une ambition intime" : "Je n'en parle pas parce que j'ai toujours tendance à penser que la vie privée ne doit pas être donnée en spectacle, dans la mesure où justement, elle est privée (...) On ne sortait plus dans les endroits publics etc, sauf à Roland Garros parce qu'on adore le tennis. Mais maintenant, j'ai envie d'être dans la vie et puis les gens ont compris qu'on n'était pas ensemble pour faire parler de nous".

"Il veille à préserver son couple"

Mais que va-t-il se passer, si jamais le maire de Troye décide de se présenter aux prochaines élections présidentielles ? Selon Le Parisien, "Michèle Laroque ne serait pas enthousiaste à l'idée de le voir briguer de plus hautes responsabilités." Dans un portrait de Gala, datant d'octobre 2020, il était même suggéré que François Baroin était prêt à renoncer à des fonctions présidentielles par amour pour sa compagne : "Il s'est enquis de savoir si sa compagne pourrait continuer à mener sa carrière librement, en cas d'élection. 'Non', lui ont répondu ceux et celles qu'il a consultés. L'ex-ministre a tiqué. Il veille plus que tout à préserver son couple."

Née en 1960 à Nice, Michèle Doïna Laroque est une véritable humoriste dans l'âme. Sa mère est danseuse et violoniste, son père est promoteur immobilier. Michèle Laroque suit des études de sciences économiques et d'anglais et sera diplômé dans ces deux disciplines. Alors qu'elle est âgée de 19 ans, elle est victime d'un accident de voiture qui la poussera à passer deux ans en clinique, souffrant de multiples fractures du fémur. C'est après ce grave accident, qui lui laisse des séquelles autant physiques que psychologiques, qu'elle décide de devenir actrice.

Michèle Laroque suit des cours de théâtre à l'université et au Conservatoire municipal d'Antibes, avant de se lancer en 1987 dans sa première pièce parisienne. Elle se fait remarquer en 1988 dans l'émission "La Classe" de Fabrice sur FR3, dans laquelle elle fait des sketches. C'est à cette époque qu'elle rencontre Pierre Palmade, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Séduit par son humour, Patrice Ambard lui offre un petit rôle l'année suivante dans sa comédie "Suivez cet avion".

Une carrière dans des comédies populaires

Dans le début des années 1990, l'actrice enchaîne les seconds rôles dans des comédies la plupart du temps. Elle côtoie des pointures du cinéma français, comme dans "Une époque formidable" de et avec Gérard Jugnot et Richard Borhinger, "La Crise" de Coline Serreau avec Vincent Lindon et Patrick Timsit, "Personne ne m'aime" avec Bernadette Lafont, "Pédale douce" avec Fanny Ardant et Patrick Timsit. Ce dernier film lui vaut une nomination au césar du meilleur second rôle féminin. Michèle Laroque gagne de la notoriété dans le milieu et se voit confier des rôles importants comme dans "Passage à l'acte" avec Daniel Auteuil et Patrick Timsit, "Le Plus Beau Métier du monde" où elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu, "Fallait pas !..." de et avec Gérard Jugnot. En 1999, elle s'attelle au scénario de "Doggy Bag", film dans lequel elle joue avec Didier Bourdon, et l'année suivante, elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu et Daniel Auteuil dans le film de Francis Veber, "Le Placard". En tant qu'actrice incontournable de comédies françaises, Dany Boon fait appel à elle pour son film "La Maison du bonheur" en 2005, Isabelle Mergault fait de même pour "Enfin veuve" en 2007, et Kad Merad l'intègre au casting de son film "Monsieur Papa" en 2011. Michèle Laroque diversifie son registre en 2009, et joue dans un drame, "Oscar et la Dame rose".

En 2011, elle alterne théâtre et cinéma, étant à l'affiche de "Monsieur Papa" et retrouvant Pierre Palmade sur scène pour la conclusion de leur trilogie, "Ils se re-aiment". Après un passage de plusieurs années à la télévision, Michèle Laroque fait son retour au cinéma en 2016 dans "Le fantôme de Canterville" puis "Camping 3". Elle reçoit la Légion d'honneur en 2019. En 2021, elle sort ses deux premières réalisations : "Chacun chez soi" et "Alors on danse", deux films où elle porte la casquette de réalisatrice et d'actrice.

