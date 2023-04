Jamie Foxx est toujours hospitalisé, que lui est-il arrivé ?

L'acteur américain Jamie Foxx a été hospitalisé le 11 avril dernier, dans un établissement médical de Géorgie, des suites d'une "complication médicale". Que sait-on sur son état de santé ?

[Mis à jour le 19 avril 2023 à 9h04] Cela fait une semaine que Jamie Foxx est hospitalisé, après avoir été transporté en urgence dans un établissement en Géorgie alors qu'il tournait une comédie d'action pour Netflix. L'acteur américain connu pour ses rôles dans les films Ray ou Django Unchained aurait souffert de "complications médicales", dévoilait sa fille Corinne Foxx le 11 avril dernier. Cette dernière se montrait rassurante, assurant que son père était "sur la voie de la guérison".

Une semaine plus tard, Jamie Foxx est toujours hospitalisé, nous apprend CNN. "Les médecins effectuent des tests et essaient toujours de comprendre ce qu'il s'est exactement passé", révèle une source anonyme au média. Selon CNN, l'incident ne s'est pas produit sur le plateau de tournage du film Netflix. La production du long-métrage, Back in Action, a dû poursuivre le tournage avec une doublure pour l'acteur, nous apprend TMZ.

Jamie Foxx, de son vrai nom Eric Marlon Bishop, est un acteur et chanteur américain. Il est né le 13 décembre 1967 à Terrell, au Texas. C'est à 22 ans, alors qu'il débute sa carrière dans le stand-up, qu'il décide d'adopter le nom d'artiste Jamie Foxx en hommage à Redd Foxx. Jamie Foxx débute dans le monde de l'interprétation en jouant dans des comédies télévisées comme In living Color auprès de Jim Carrey. Sa carrière au cinéma décolle en 1999 avec le film L'enfer du dimanche d'Oliver Stone.

Mais ce sont surtout ses rôles dans les films de Michael Mann qui révèlent Jamie Foxx auprès du grand public, puisqu'il joue dans Ali (sorti en 2002), Collatéral (2004) et Miami Vice (2006). A partir de là, il se retrouve à l'affiche de grands films et obtient le rôle principal dans "Ray" en 2004 pour lequel il gagne l'Oscar du meilleur acteur l'année suivante. Pour ce rôle, il a également remporté le Golden Globe du Meilleur acteur. En 2005, il est élu meilleur acteur de l'année. Jamie Foxx est également connu pour avoir incarné le premier rôle dans le western Django Unchained de Quentin Tarantino.

Jamie Foxx est le père de deux filles : Corinne Foxx, née en 1994 de sa relation avec Connie Kline, et Annalise Bishop, née en 2009 de sa relation avec Kristin Grannis. D'août 2014 à mai 2019, la vie intime de l'acteur américain est particulièrement scrutée lorsqu'il fréquente l'actrice Katie Holmes. On ne sait pas si Jamie Foxx a noué d'autres relations sentimentales depuis.