Christopher Nolan : sa biographie, ses films... Tout sur le réalisateur de Tenet

Réalisateur à succès, Christopher Nolan a su se créer une place de choix dans l'esprit des cinéphiles. Entre sa trilogie Batman, Inception et désormais Tenet, Nolan fascine.

[Mis à jour le 26 août 2020 à 9h58] Réalisateur, scénariste et producteur américano-britannique, Christopher Nolan est né le 30 juillet 1970 dans le quartier de Westminster à Londres. Considéré comme l'un des réalisateurs les plus doués de sa génération, Nolan produit des blockbusters exigeants et souvent très attendus aussi bien par la critique que par le public.

Né en 1970, de père anglais et de mère américaine, Christopher Edward Nolan partage son enfance entre Londres et Chicago. Passionné de cinéma, il tourne des films en amateur dès l'âge de 7 ans. Après des études de lettres à l'University College de Londres, il finance lui-même la réalisation de son premier film, "Following", qui sera primé dans plusieurs festivals. Ce succès lui donnera l'opportunité de réaliser "Memento", qui sort en 2000. Dans ce film, entrecoupé de flashbacks dans un ordre chronologique inversé, un homme amnésique tente de retrouver le meurtrier de sa femme. Ce scénario original est très bien accueilli par la critique comme par le grand public. Le réalisateur gagne ainsi les faveurs de la Warner, qui lui demande de réaliser "Insomnia" (2002), un film beaucoup plus conventionnel, remake du long-métrage norvégien éponyme.

Christopher Nolan suggère à la Warner la réalisation d'un nouvel opus des aventures de Batman, en présentant le super héros sous un jour plus humain. "Batman Begins" sort en 2005, avec Christian Bale dans le rôle titre. Le film est un franc succès, à tel point que Warner Bros. décide d'enchaîner avec deux suites qui, tour à tour, caracolent en tête du box-office pendant plusieurs semaines : "The Dark Knight" en 2008, qui met en scène Heath Ledger dans le rôle du Joker, et "The Dark Knight Rises", conclusion de la trilogie en 2012. Entre-temps, Christopher Nolan réalise "Le Prestige" (2006), où Christian Bale donne la réplique à Hugh Jackman. Il y raconte la rivalité entre deux magiciens dans l'Amérique du XIXe siècle.

En 2010, Christopher Nolan enchaîne avec Inception, considéré comme un de ses meilleurs films si ce n'est son meilleur. Le film met en scène Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard dans un thriller ayant pour thème le braquage des rêves et l'implantation d'une idée au plus profond du subconscient d'un individu. Le film se clôt en suspens et ne donne pas la réponse qui brûle les lèvres des spectateurs : DiCaprio se trouve-t-il dans un rêve ou la réalité ? Très apprécié, Inception est salué par la critique : 33 nominations et 11 prix dont 4 Oscars (meilleure photographie, meilleur montage son, meilleur mixage son et meilleurs effets visuels). Par la suite, Christopher Nolan réalise Interstellar (2014), véritable quête spatiale et temporelle menée par Matthew McConaughey et Jessica Chastain. Mais aussi Dunkerque (2017), film de guerre dédiée à l'opération Dynamo qui visait à évacuer des soldats britanniques piégés par les Allemands sur le sol français durant la Seconde Guerre Mondiale.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sorti fin août 2020, Tenet arrive en salles dans un contexte très particulier. En raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, les salles de cinéma du monde entier ont fermé pendant plusieurs mois avant de rouvrir dans une période de crise économique très nette. Dans le même temps, bon nombre de blockbusters américains ont été décalés plusieurs mois plus tard glissant parfois même jusqu'en 2021. A la réouverture des salles de cinéma française fin juin 2020, les grosses sorties américaines ont déserté les salles obscures. C'est dans ce contexte que Tenet, nouveau thriller temporel de Christopher Nolan, devient l'espoir des exploitants de salles qui espèrent voir le public retourner en masse en salles. Porté par John David Washington, Tenet est un thriller d'espionnage où le héros doit tenter d'empêcher une Troisième Guerre Mondiale au moyen d'une technique dite de l'inversion temporelle.