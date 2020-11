Mort de Michel Robin : Rabbi Jacob, La Chèvre... Décès d'un second rôle emblématique

MICHEL ROBIN - C'est un acteur habitué des seconds rôles au cinéma qui s'est éteint. Michel Robin est mort à l'âge de 90 ans des suites du coronavirus. Retour sur sa carrière.

[Mis à jour le 19 novembre 2020 à 15h30] Un grand acteur de théâtre mais également second rôle marquant du cinéma nous a quittés. Michel Robin est mort mercredi 18 novembre 2020 à l'âge de 90 ans. Il serait décédé des suites de la Covid-19, comme le précise la Comédie-Française, dont il était sociétaire depuis plus de 20 ans, sur les réseaux sociaux. Ce comédien s'était illustré particulièrement sur les planches, mais on a aussi pu le voir à plusieurs reprises sur petit et grand écran. Il a notamment joué dans une soixante de films, sous la direction de Gérard Oury, Jean-Pierre Mocky, Claude Chabrol, Costa-Gavras ou encore Jean-Paul Rappeneau.

Le grand public se souvient particulièrement de Michel Robin comme un second rôle marquant. Comme dans La Chèvre de Francis Veber, dans lequel il jouait un PDG, mais également de son interprétation du curé dans Rabbi Jacob. Plus récemment, c'est dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain qu'il s'est illustré en incarnant le père de Collignon, mais aussi Dans la brume (2016), son dernier rôle de cinéma. Côté théâtre, l'acteur avait intégré la Comédie-Française en 1994, avant d'en devenir sociétaire en 1997. En 1989, il obtient le Molière du meilleur second rôle pour son interprétation dans La traversée de l'hiver de Yasmina Reza.

Biographie courte de Michel Robin -Michel Robin est un acteur de théâtre et de cinéma né le 13 novembre 1930 à Reims et mort le 18 novembre 2020. Sociétaire de la Comédie-Française, il a logiquement fait ses classes sur les planches en interprétant notamment les oeuvres de Brecht ou de Beckett. Au cinéma, il est connu pour avoir joué dans Rabbi Jacob, La Chèvre,

Michel Robin est né le 13 novembre 1930, à Reims. Très discret sur sa vie privée, on sait toutefois qu'il a fait ses débuts au théâtre dès les années 1960 en intégrant les cours Charles Dullin. Rapidement, il s'illustre dans le troupe de Roger Planchon avant de rejoindre la compagnie Renaud-Barrault.

Le cinéma le remarque au milieu des années 1960. C'est cependant en 1972 qu'il brille devant la caméra de Claude Goretta dans "L'invitation". Il apparaît ensuite régulièrement dans des rôles secondaires : "Les aventures de Rabbi Jacob" en 1973 ou "Un sac de billes" en 1976. Il joue avec Gérard Depardieu et Pierre Richard dans "La Chèvre" en 1981. Michel Robin apparaît régulièrement sous la direction des Chabrol, Jeunet ou Costa-Gavras. On l'a également vu dans les films de Jean-Pierre Jeunet, comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore Un long dimanche de fiançailles. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2016, où il apparaissait dans le film Dans la brume.

Michel Robin a obtenu plusieurs prix au cours de sa carrière. Il décroche en 1989 le Molière du meilleur second rôle pour la pièce La traversée de l'hiver de Yasmina Reza. Michel Robin a également été fait Chevalier de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'Officier des Arts et des lettres.