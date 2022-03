Robert Pattinson : dans quels films a joué l'acteur de Batman ces dernières années ?

BIOGRAPHIE DE ROBERT PATTINSON. Depuis "Twilight" et "Harry Potter", Robert Pattinson a construit une carrière singulière et a tourné avec de grands metteurs en scène.

[Mis à jour le 1er mars 2022 à 15h24] Dans l'esprit de nombreux spectateurs, Robert Pattinson reste associé à Harry Potter et surtout Twilight. Après Cédric Diggory et Edward Cullen, un autre rôle mythique devrait désormais lui coller à la peau : celui de Batman. L'acteur britannique incarne en effet le justicier masqué de Gotham dans The Batman, au cinéma le 2 mars 2022. Certains, qui se rappellent l'expérience Twilight, ont d'ailleurs injustement critiqué ce choix de casting. Mais les spectateurs peu cinéphiles auront raté, entre Twilight et The Batman, la carrière exigeante que s'est forgée le comédien de 35 ans.

Après avoir subi la lumière des studios, Robert Pattinson, d'un naturel discret, s'est réfugié dans le cinéma d'auteur anglophone. Il s'est notamment illustré chez David Cronenberg (Cosmopolis, Maps to the stars), Claire Denis (High Life), James Gray (The Lost city of Z) ou encore chez les frères Safdie (Good Time). A chaque fois, sa performance d'acteur est saluée, même si elle n'a pas remportée l'adhésion de la profession lors des cérémonies de remise de prix. Robert Pattinson n'a pas totalement délaissé les blockbusters puisqu'il apparaît dans le film d'espionnage de Christoper Nolan, Tenet. Devant un tel CV, ceux qui s'inquiètent de voir Pattinson incarner Batman peuvent d'ores et déjà se rassurer.

Robert Thomas Pattinson est né le 13 mai 1986 à Londres. Sa mère travaille dans une agence de mannequins et lui obtient quelques contrats durant son adolescence. Mais le jeune homme est attiré par le théâtre et commence à jouer avec d’autres amateurs. Il est ainsi repéré en 2003 pour un téléfilm intitulé L’Anneau sacré. Il enchaîne l’année suivante avec un rôle dans le film Vanity fair, la foire aux vanités dont l’actrice principale est Reese Witherspoon.

Sa carrière internationale décolle lorsqu’il est choisi pour interpréter Cédric Diggory aux côtés du célèbre Harry Potter (Daniel Radcliffe) dans le quatrième volet de la saga, intitulé Harry Potter et la coupe de feu. Si Robert Pattinson n'apparaît que dans ce quatrième épisode de la franchise de J.K. Rowling, cela lui permet d'acquérir une renommée à l'internationale qui lui ouvrira les portes d'une autre franchise pour jeunes adultes : Twilight.

En 2009, il obtient le rôle du séduisant vampire : Edward Cullen, personnage qu’il va conserver durant les cinq films de la série Twilight. Le succès de cette adaptation des romans de Stephenie Meyer est incroyable et propulse le couple Robert Pattinson - Kristen Stewart au devant de la scène. L'acteur acquiert alors une renommée internationale et apparaît dans les cinq films de la franchise vampiriques, jusqu'en 2012. Ce rôle lui permet d'être élu, notamment, l'un des hommes les plus sexys de l'année 2008 par People Magazine. La renommée qui allait de pair avec le succès des films Twilight a pu être difficile à gérer pour l'acteur britannique. Alors que des rumeurs laissent entendre que l'acteur détesterait la saga qui l'a révélée, Pattinson a eu des mots plus mesurés au micro de USA Today en 2019 : "Je pense que ce qui m'a fait le plus peur, c'était quand on était en plein dedans car c'était très, très intense. Maintenant, c'est moins le cas et je n'en garde que de très bons souvenirs."

Incursion vers le cinéma d'auteur

Ayant réussi son examen d’entrée à Hollywood, Robert Pattinson tourne plusieurs autres films en dehors des cinq Twilight, entre 2009 et 2012. Dans Little Ashes, il interprète un jeune Salvator Dali. Le drame sentimental, Remember Me, lui permet de côtoyer Emilie de Ravin et Pierce Brosman. Puis, il retrouve Reese Witherspoon avec laquelle il a déjà joué dans Vanity fair pour un film sur le monde impitoyable du cirque, De l’eau pour les éléphants. A noter également qu’il tient le rôle principal dans le film Bel ami adapté du roman de Guy de Maupassant et dans Cosmopolis de David Cronenberg en 2012. On a également pu le voir dans un autre film du cinéaste canadien, Maps to the stars, sorti en 2014. Il a également fait une apparition remarquée dans The Lost City of Z de James Gray en 2016, avant que sa performance dans Good Time des frères Safdie (2017) ne soit saluée par la critique. Par la suite, Robert Pattinson s'est illustré dans High Life (2018) de Claire Denis, The Lightouse face à Willem Dafoe (2019) et Tenet de Christopher Nolan (2020).

Robert Pattinson coupe quelques temps avec le cinéma d'auteur anglophone pour se lancer un nouveau défi de taille : devenir la nouvelle incarnation de Batman au cinéma. Plus radical, plus dépressif et plus menaçant, l'acteur britannique propose une nouvelle interprétation du justicier masqué. The Batman sort dans les salles françaises le 2 mars 2022. Le comédien a d'ailleurs révélé que le tournage avait été "incroyablement difficile" (BFM TV) : "Mes nerfs me disaient que ce serait quelque chose de très exigeant et de très effrayant à faire, mais j'ai décidé de ne pas les écouter. J'avais tellement envie d'être Batman!"

Robert Pattinson et Kristen Stewart. Robert Pattinson s'est toujours fait relativement discret sur sa vie de couple. Pendant longtemps, des rumeurs d'une relation avec sa partenaire de Twilight, Kristen Stewart, alimentent les tabloïds. L'actrice finit par confirmer leur relation, qui a débuté en 2009. Après quatre ans de relation amoureuse, Kristen Stewart apparaît en photographie dans le magazine US Weekly embrassant le réalisateur Rupert Sanders. Cette liaison a-t-elle eu raison du couple Pattinson-Stewart ? L'acteur confirme ne plus être en couple avec sa partenaire de Twilight depuis mai 2013, soit un an après la publication de ces clichés.

Par la suite, Robert Pattinson entretient une relation avec la chanteuse et danseuse FKA twigs jusqu'en 2017. Ils ont même été fiancés pendant deux ans avant de se séparer. Depuis juillet 2018, Robert Pattinson est en couple avec Suki Waterhouse, mannequin et actrice britannique. Le public a pu l'apercevoir dans plusieurs pubs et défilés, mais aussi dans les films The Bad Batch, Insurgent ou encore Un jour de pluie à New York.