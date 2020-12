Mort de Caroline Cellier, emportée par la maladie : pluie d'hommages et de messages émus

Caroline Cellier, décédée mardi 15 décembre des suites d'une longue maladie, était une actrice très populaire. De nombreux hommages lui sont déjà rendus.

13:16 - L'émotion du comédien Nicolas Briançon "C'était une actrice sublime de beauté et c'était aussi une personne d'une très grande élégance. D'une très grande élégance morale, d'une très grande discrétion, d'une très grande intelligence, ce qui n'est pas toujours le cas, même chez des très grands acteurs. C'est une perte très triste je trouve, parce que c'est encore très tôt et très jeune pour quitter comme ça la scène", a réagi Nicolas Briançon sur CNews, pour saluer la mémoire de Caroline Cellier.

12:59 - L'hommage du Festival de la Fiction "La comédienne Caroline Cellier, récompensée par le #Cesar de la meilleure actrice dans un 2è rôle en 1985 pour L’Année des méduses, est décédée hier à 75 ans. Elle a joué dans de très nombreux films pour la TV et le cinéma, ainsi que pour le théâtre. Nos pensées à sa famille", a réagi le Festival de la Fiction à la mort de l'actrice.

12:47 - L'hommage de l'INA à Caroline Cellier L'Institut national de l'audiovisuel a mis en ligne une longue vidéo, l'extrait d'une interview que Caroline Cellier avait donnée en 1967, en parallèle d'un portrait. DISPARITION. "Quand je ne joue pas un mois, ça me rend malade."

Second rôle discret d'un cinéma français populaire, Caroline Cellier est morte à l'âge de 75 ans. Récompensée d'un César en 1985 ("L'Année des méduses"), la voici en début de carrière, dans un portrait de 1967. pic.twitter.com/kVdVUXHlQS — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 16, 2020

12:33 - Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, salue la mémoire de Caroline Cellier Gilles Jacob a tenu à régir à la mort de la comédienne, rappelant ses grands rôles au cinéma. "Que la bête meure, un Lelouch, L’année des méduses, etc. Caroline Cellier était de ces actrices aimées du public, bonne comédienne et belle à tous les âges de la vie. Elle était la femme de Jean Poiret, avait une classe folle et fait comme on dit partie de la famille. Une pensée.", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

12:30 - L'émotion de la Cinémathèque "Elle remporte un César pour l'Année des méduses, tourne pour Chabrol, Lelouch, Boukhrief, Corsini, Chabat, Vadim ou encore Jean Poiret, tout en arpentant les planches. Une belle carrière, une grande actrice. Caroline Cellier nous a quittés hier. Grande tristesse.", a réagi La Cinémathèque dans un court communiqué posté sur ses réseaux sociaux.

12:25 - L'hommage de l'écrivaine Tatiana de Rosnay à Caroline Cellier "Son élégance, son sourire mélancolique, la douceur de son regard, sa voix grave, une classe folle. Adieu Madame. Merci", a réagi Tatiana de Rosnay sur ses réseaux sociaux.

12:20 - Nikos Aliagas a réagi à la mort de Caroline Cellier "La famille du cinéma endeuillée. La comédienne Caroline Cellier est décédée", a réagi le présentateur de TF1.

12:16 - La réaction émue de Christophe Dechavanne Toutes mes douces pensées à Nicolas Poiret son fils... Sylvie Poiret m’a présenté à Caroline et à son père Jean. J’avais 18/19 ans. Je fumais la pipe et l’air couillon, baba devant la meilleure et la plus belle actrice d’ici. Et si drôle dans la vie. Fuck 2020", a écrit le présentateur Christophe Dechavanne sur Twitter.