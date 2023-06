"Dès que j'ai atteint mes 18 ans, il n'y a plus eu aucune limite" : Elliot Page raconte les agressions dont il a été victime

L'acteur canadien a sorti son autobiographie, "Pageboy", dans lequel il révèle les difficultés qu'il a connu pour assumer son identité à Hollywood, révélant avoir subi des agressions sexuelles et du harcèlement.

Elliot Page révèle enfin sa vérité sur la difficulté qu'il a pu connaître pour assumer son identité au sein d'Hollywood. L'acteur canadien, qui a fait son coming-out transgenre et non-binaire en 2020, a publié son autobiographie, Pageboy, ce mercredi 7 juin 2023, et certains extraits ont été relayés par TF1. Il y raconte son parcours, de son enfance à aujourd'hui, et notamment la souffrance qu'il a pu connaître au sein de l'industrie cinématographique.

Dans cette autobiographie, Elliot Page révèle avoir été victime de plusieurs agressions. D'abord du harcèlement scolaire, puis des agressions sexuelles de la part d'hommes influents d'Hollywood. Il confie ainsi avoir fait l'objet de harcèlement de la part d'un réalisateur qui a "tenté de [le] séduire" quand il était adolescent : "Ses textos réguliers et les livres qu'il m'offrait me faisaient me sentir spécial. Il m'emmenait dîner chez Swann à Toronto. Il me caressait la cuisse sous la table en murmurant : "C'est toi qui dois faire le premier pas, moi je ne peux pas."

Après le tournage de Hard Candy en 2006, Elliot Page explique avoir fait la rencontre d'un homme qui "a, depuis, réalisé ses propres films", qui l'aurait entraîné dans un appartement pour l'agresser sexuellement. "Dès que j'ai atteint mes 18 ans, il n'y a plus eu aucune limite : c'était comme si les gens s'autorisaient à faire tout ce qu'ils voulaient sans mon consentement", explique l'acteur révélé dans Juno. Dans cette autobiographie, il raconte également avoir été agressé par une connaissance de l'industrie du divertissement après son coming-out lesbien en 2014. "Les hommes sont des prédateurs et ils te terrorisent", lui aurait-il dit, avant de poursuivre : "Je vais te b*iser pour te faire comprendre que t'es pas lesbienne".

Pageboy Neuf à partir de 21,50 € Rakuten 21,50 € Voir

Fnac 21,50 € Voir

Dans ces pages, Elliot Page fait également des révélations sur ses relations amoureuses, avouant avoir été en couple avec sa partenaire dans Juno, Olivia Thirlby, mais aussi avec la comédienne Kate Mara lorsque cette dernière était en couple avec Max Minghella. Il se confie également sur son coming-out transgenre, mais aussi sur sa transition hormonale et sa chirurgie du torse : "Laissez-moi exister à vos côtés, plus heureux que jamais".

Elliot Page est un acteur canadien. Il est révélé au public dans le thriller Hard Candy puis dans la comédie dramatique indépendante Juno. Le comédien s'illustre ensuite dans plusieurs rôles, tels celui de Kitty Pride dans X-Men, Ariane dans Inception ou encore Vanya dans Umbrella Academy. Le 1er décembre 2020, il fait son coming-out en tant que personne transgenre et non-binaire et change de nom pour Elliot Page.

Ses débuts au cinéma et à la télévision

Né le 21 février 1987 à Halifax (Nouvelle-Ecosse) et assigné fille à la naissance, Elliot Page commence sa carrière à la télévision en 1997, en tournant dans le téléfilm "Pit Pony". Il décroche des rôles dans les films "Marion Bridge" (2002) pour lequel il décroche l'ACTRA Award de la meilleure prestation, et "Wilby Wonderful" (2004), et obtient un rôle récurrent dans la série "Trailer Park Boys". On retrouve Elliot Page dans la série "ReGenesis", dans laquelle il joue le rôle de Lilith. L'acteur canadien se fait vraiment connaître du public avec le rôle d'Hayley Stark, dans le film "Hard Candy", qui lui vaut les louanges de la critique. Il est également est à l'affiche de "X-Men : l'Affrontement final" (2006), de "The Tracey Fragments" (2007), de "An American Crime" (2007).

Son rôle dans "Juno" (2007), dans lequel Elliot Page interprète une adolescente qui tombe enceinte, le révèle comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice, il obtient le MTW Movie Award dans la même catégorie.

Par la suite, l'acteur tourne ensuite dans "Smart People" aux côtés de Dennis Quaid et de Sarah Jessica Parker (2008), "Bliss" (2009), "Inception" (2010), "Super" (2010), "To Rome with Love" (2012). Elliot Page a également repris son rôle de Kitty Pride dans X-Men Days of Future Past en 2014. Il tenait également le rôle principal dans Tallulah, sorti en 2016. L'acteur a par ailleurs joué dans un jeu vidéo : Beyond Two Souls (2013) développé par Quantic Dream et sorti sur PS3, PS4 et PC.

Depuis 2019, Elliot Page a rejoint le casting d'Umbrella Academy. Dans cette série très populaire et diffusée sur Netflix, il incarne Vanya Hargreeves, la seconde soeur de la fratrie de super-héros qui est la seule, au début de la première saison, à ne pas avoir de pouvoirs.

Elliot Page a fait un premier coming-out le 14 février 2014 à l'occasion d'une conférence donnée à Las Vegas par l'organisation Human Rights Campaign, où il y annonçait être attiré par les femmes, car "peut-être que je peux changer les choses pour aider les autres à avoir une vie plus simple et pleine d'espoir". Il expliquait à s'être occasion être "fatigué de [se] cacher et de mentir par omission."

Le 1er décembre 2020, Elliot Page fait publiquement un second coming-out, annonçant sur les réseaux sociaux être une personne transgenre et non-binaire. Il annonce s'identifier aux pronoms "he/they" ("il/iel" en français : le "they" a une connotation neutre en anglais qui pourrait plutôt se traduire dans ce contexte par "iel"). L'acteur changer alors de prénom pour Elliot.

Après avoir fait son premier coming-out en 2014, Elliot Page s'est affiché pendant un temps avec l'artiste Samantha Thomas. Depuis 2017, Elliot Page est officiellement en couple avec la danseuse professionnelle Emma Portner. Ils avaient réalisé ensemble plusieurs chorégraphies et oeuvres auparavant. Leur mariage a été célébré dans le plus grand secret, en 2018.