Ray Liotta : l'acteur des Affranchis est mort dans son sommeil à 67 ans

MORT DE RAY LIOTTA. Ray Liotta, connu pour son rôle dans "Les Affranchis", est décédé subitement ce jeudi 26 mai 2022. Il était âgé de 67 ans. Ce que l'on sait sur les circonstances du drame.

[Mis à jour le 27 mai 2022 à 10h14] La nouvelle a provoqué un véritable choc à Hollywood. Ray Liotta est décédé ce jeudi 26 mai 2022, à seulement 67 ans. L'acteur connu pour son rôle dans "Les Affranchis" est mort dans son sommeil, ont rapporté plusieurs médias américains. Les circonstances plus précises ne sont pas encore connues, même si TMZ précise que sa mort ne serait pas suspecte selon les premières informations des autorités. Ray Liotta était sur le tournage du film "Dangerous Waters", en République Dominicaine, au moment de son décès.

Ray Liotta était indissociable de son rôle joué dans "Les Affranchis". Il y incarnait Henry Hill, un homme qui se rêvait gangster dans le film de Martin Scorsese. Par la suite, on a pu le voir dans de nombreux projets, au cinéma mais aussi à la télévision, comme dans "Obsession fatale", "Mémoires suspectes", "Phoenix", ou encore "Hannibal" ou "No Sudden Move". L'un de ses derniers rôles au cinéma était dans le film "Many Saints of Newark", film spin-off de la série "Soprano".

Raymond Liotta dit Ray Liotta est né le 18 décembre 1954 dans le New Jersey, mais c'est à Miami qu'il se forme à la comédie. Il débute dans les années 1980 dans des séries télévisées ("Another world", "Casablanca") et apparaît au cinéma en 1983 dans "The Lonely lady". Il obtient un rôle de premier plan dans "Dangereuse sous tous rapports" en 1986, et enchaîne avec "Field of Dreams" en 1989. Il devient une star en 1990 en jouant dans "Les Affranchis". Dès lors, il fait du polar son registre de prédilection ("Obsession fatale" en 1992, "Cop Land" en 1997) mais tourne également des comédies ("Corrina" en 1994, "Beautés empoisonnées" en 2001). On le retrouve dans "Le Secret de Charlie" en 2010. Ray Liotta meurt dans son sommeil le 26 mai 2022, à 67 ans.

Si Ray Liotta avait débuté sa carrière bien avant "Les Affranchis", le film de Martin Scorsese le révèle au grand public en 1990. Il y incarne le gangster Henry Hill, le protagoniste du long-métrage, aux côtés de Robert de Niro et Joe Pesci. Le succès du film permet à Ray Liotta de décrocher plusieurs rôles dans des thrillers et films policiers par la suite.

Ray Liotta a été mariée à Michelle Grace en 1997. Ensemble, le couple a eu une fille, Karsen Liotta. Ils se sont séparés par la suite, en 2004. Depuis, l'acteur des "Affranchis" était en couple avec Jacy Nittolo, une personnalité connue dans l'univers des podcasts américains. Jacy Nittolo était présente en République Dominicaine lorsque Ray Liotta est mort, dans son sommeil, le 26 mai 2022.