Samuel Le Bihan : l'acteur se confie sur l'autisme de sa fille

BIOGRAPHIE DE SAMUEL LE BIHAN - Dans une interview à Ouest-France, l'acteur à l'affiche du téléfilm France 2 "T'en fais pas je suis là" s'est confié sur sa relation avec fille.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 20h55] En 2011, Samuel Le Bihan et sa compagne de l'époque Daniela Beye donnent naissance à une petite fille, qui se révèle être autiste. Depuis, l'acteur s'est engagé pour apporter aides et informations sur ce handicap, avec la création de la plateforme Autisme Info Service. Lundi 26 octobre, il joue le rôle principal du téléfilm France 2 "T'en fais pas, je suis là", dans lequel il joue le rôle d'un père absent contraint, après que sa femme tombe malade, de s'occuper de son fils autiste. "Je souhaitais montrer le parcours de cet homme qui devient père, explique l'inteprète d'Alex Hugo dans les colonnes de Ouest France. La façon dont on se comporte face à ce handicap. C'est une rencontre qu'on n'a pas choisie, profondément injuste et qu'il faut assumer."

A l'occasion de la diffusion de "T'en fais pas, je suis là", Samuel Le Bihan est revenu sur sa relation avec sa fille, Angia. Dans une interview au Parisien, il explique avoir changé au contact de son enfant : "Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit que le handicap ne nous emprisonnerait pas, qu'on allait faire avec et le transcender. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé d'être heureux", précisant ensuite dans les colonnes d'Ouest-France être devenu plus "courageux, audacieux, déterminé" pour le bonheur d'Angia : "Je ne fais plus les choses pour moi, je les fais pour quelqu'un qui a besoin de ma protection. J'aime l'idée que celui qui sauve l'autre n'est pas forcément celui que l'on croit." C'est également pour ces raisons qu'il a voyagé avec sa fille et l'a emmenée sur ses plateaux de tournage, comme il le détaille à Ouest France. "Les enfants autistes ont besoin d'être sécurisés, d'avoir un cadre, je suis devenu le repère. Je suis la seule chose qui ne bouge pas dans ce monde en bouleversement permanent. Mais mon repère à moi, au bout du compte, c'est elle. "

Samuel Le Bihan est un acteur français évoluant aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Né le 2 novembre 1965 à Avranches (Manche), il vit durant toute sa jeunesse en Bretagne. Alors qu'il prévoit initialement de devenir artiste peintre, il développe le goût de la comédie alors qu'il grandit. Il étudiera d'abord au cours Florent puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, avant de suivre une formation à New York pour apprendre les techniques de l'Actor Studio.

Samuel Le Bihan jouera au sein de la Comédie-Française de 1994 à 1998, recevant durant cette période l'insigne de chevalier des Arts et des Lettres. L'acteur quittera finalement la prestigieuse troupe pour se tourner vers le cinéma. Il est nommé aux Césars pour Capitaine Conan, dans lequel il incarne l'officier Norbert. Ce sont toutefois ses rôles dans Vénus Beauté (1999) de Tonie Marshall et Le Pacte des Loups (2001) qui le font véritablement connaître auprès du public. Au cinéma, on retrouve Samuel Le Bihan principalement dans des films populaires, tels Restons groupés, Jet Set, Trois zéros, mais aussi dans du cinéma dit "de genre", avec Total Western, Fureur ou Le Cousin. Il travaillera également avec Robert De Niro en 2004 sur le tournage du Point du roi Saint-Louis. Depuis 2014, il joue le rôle-titre de la série Alex Hugo sur France 2.

En parallèle de sa carrière d'acteur, Samuel Le Bihan s'engage sur plusieurs sujets : il a réalisé de nombreux reportages au Darfour, au Liberia, Haïti et en Mongolie pour l'association Action contre la faim, cherchant à sensibiliser à la pauvreté dans ces pays. Il a également créé en 2014 l'association Earthwake qui s'engage contre la pollution plastique. En tant que père d'une fille autiste, il a également fondé en 2018 la plateforme Autisme Info Service, pour aider les personnes autistes et leurs proches sur le sujet.

Dès 2014, Samuel Le Bihan se tourne vers la télévision, en décrochant le rôle principal de la série Alex Hugo. Avec 18 épisodes et sept saisons à incarner cet ancien flic marseillais qui vit une nouvelle vie dans les montagnes, l'acteur obtient une nouvelle reconnaissance de la part du public de France 2. Il ne semble pas prêt à raccrocher ce rôle, puisqu'il a déclaré en septembre 2020 qu'il n'était toujours pas las de la série : "J'ai souvent dit que, si la qualité de la série venait un jour à baisser, j'arrêterais. Mais ce n'est pas le cas. Loin s'en faut [...] C'est une respiration".

Samuel Le Bihan a eu une relatino avec l'actrice Patricia Franchino, qui lui a donné un fils, né en 1995. De 2002 à 2015, il fréquente Daniela Beye avec qui il a eu une petite fille autiste en 2011. Depuis 2016, il sera en couple avec l'actrice, mannequin et productrice Angie Vu Ha. De leur relation, est née une troisième fille, Emma-Rose en 2018.