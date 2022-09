Samuel Le Bihan : sa fille Angia autiste, sa "mission dans la vie"

SAMUEL LE BIHAN. A l'affiche du téléfilm "T'en fais pas, j'suis là" ce mercredi sur France 2, Samuel Le Bihan vient traiter un sujet qu'il connaît bien en tant que père d'une fille autiste...

Ce mercredi 28 septembre, Samuel Le Bihan est à l'affiche d'un téléfilm qu'il a lui même inspiré, sur France 2. Dans "T'en fais pas, j'suis là", il incarne Jonathan Rivière, un avocat d'affaires réputé qui se trouve confronté à son fils Gabriel, 12 ans, après avoir été un père absent pendant des années. Si l'acteur, qu'on retrouve d'ordinaire dans la peau d'Alex Hugo, a poussé Pierre Isoard à réaliser cette production inédite, c'est pour mettre en lumière le quotidien des familles et des enfants touchés par l'autisme dont Gabriel, le personnage principal souffre.

Samuel Le Bihan est lui même le père d'une petite fille autiste, Angia, âgée de 10 ans, qu'il a plusieurs fois évoquée dans les médias pour sensibiliser sur les troubles autistiques. Dans la presse, l'acteur a plusieurs fois répété que cet enfant lui avait "appris à aimer, à devenir meilleur". "Elle m'a appris à être plus déterminé, plus organisé, à prendre ma place, à être moins complexé, à aller directement au but, parce que je n'ai pas le choix, je vis pour quelqu'un d'autre. Elle m'a révélé à moi-même", expliquait-il au magazine Gala il y a deux ans.

Sa fille Angia, sa "mission dans la vie"

Invité de l'émission C à vous en janvier dernier Samuel Le Bihan détaillait encore comment sa fille Angia était devenue sa priorité. "Un jour, on m'a dit : 'C'est toi qui vas t'occuper d'elle'. C'est devenu ma mission dans la vie", a-t-il confié à Anne-Elisabeth Lemoine. "J'ai décidé que jamais je ne serai écrasé par ce handicap. Je refuse que ça mette de l'ombre dans ma vie. Au contraire, je ferai tout pour en tirer la plus belle des énergies", poursuivait-il, ému de voir sa fille en CM2, sans retard scolaire et avec le collège en ligne de mire. "Jamais à aucun moment je n'aurais pu imaginer ça. Elle ne parlait pas. Elle n'est pas allée en maternelle. Elle est allée à l'école bien plus tard. Elle ne mangeait pas, il y avait de l'automutilation, de la violence... quel bonheur", déclarait-il.

Alors que déceler des troubles autistiques chez les jeunes enfants est généralement difficile, le diagnostic de la fille de Samuel Le Bihan aura été relativement rapide. "Je me suis rendu compte assez vite que ma fille ne franchissait pas les étapes qu'elle aurait dû, je n'arrivais pas à capter son regard non plus", a encore expliqué au magazine Gala le héros du Pacte des Loups, qui assure avoir été "bien orienté" pour gérer au mieux cette nouvelle donne. Mais la vie n'aura pas pour autant été un long fleuve tranquille. Son autre fils, Jules, aura par exemple souffert de cette situation. "Je n'ai pas su lui dire que je l'aimais, combien je l'aimais, et comment l'encourager. Il a fallu que j'ai ma fille, que les éducateurs m'apprennent comment faire avec elle", détaillait encore Samuel Le Bihan en 2019.

Samuel Le Bihan a publié en 2018 "Un bonheur que je ne souhaite à personne" (Flammarion) dans lequel il a fait de récit de ce parcours. Il a également fondé la même année la plateforme Autisme Info Service, pour aider les personnes autistes et leurs proches sur le sujet.

Samuel Le Bihan est un acteur français évoluant aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Né le 2 novembre 1965 à Avranches (Manche), il vit durant toute sa jeunesse en Bretagne. Alors qu'il prévoit initialement de devenir artiste peintre, il développe le goût de la comédie alors qu'il grandit. Il étudiera d'abord au cours Florent puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, avant de suivre une formation à New York pour apprendre les techniques de l'Actor Studio.

Samuel Le Bihan jouera au sein de la Comédie-Française de 1994 à 1998, recevant durant cette période l'insigne de chevalier des Arts et des Lettres. L'acteur quittera finalement la prestigieuse troupe pour se tourner vers le cinéma. Il est nommé aux Césars pour Capitaine Conan, dans lequel il incarne l'officier Norbert. Ce sont toutefois ses rôles dans Vénus Beauté (1999) de Tonie Marshall et Le Pacte des Loups (2001) qui le font véritablement connaître auprès du public. Au cinéma, on retrouve Samuel Le Bihan principalement dans des films populaires, tels Restons groupés, Jet Set, Trois zéros, mais aussi dans du cinéma dit "de genre", avec Total Western, Fureur ou Le Cousin. Il travaillera également avec Robert De Niro en 2004 sur le tournage du Point du roi Saint-Louis. Depuis 2014, il joue le rôle-titre de la série Alex Hugo sur France 2.

En parallèle de sa carrière d'acteur, Samuel Le Bihan s'engage sur plusieurs sujets : il a réalisé de nombreux reportages au Darfour, au Liberia, Haïti et en Mongolie pour l'association Action contre la faim, cherchant à sensibiliser à la pauvreté dans ces pays. Il a également créé en 2014 l'association Earthwake qui s'engage contre la pollution plastique.

Dès 2014, Samuel Le Bihan se tourne vers la télévision, en décrochant le rôle principal de la série Alex Hugo. Avec 18 épisodes et sept saisons à incarner cet ancien flic marseillais qui vit une nouvelle vie dans les montagnes, l'acteur obtient une nouvelle reconnaissance de la part du public de France 2. Il ne semble pas prêt à raccrocher ce rôle, puisqu'il a déclaré en septembre 2020 qu'il n'était toujours pas las de la série : "J'ai souvent dit que, si la qualité de la série venait un jour à baisser, j'arrêterais. Mais ce n'est pas le cas. Loin s'en faut [...] C'est une respiration".

Samuel Le Bihan a eu une relatin avec l'actrice Patricia Franchino, qui lui a donné un fils, né en 1995. De 2002 à 2015, il fréquente Daniela Beye avec qui il a eu une petite fille autiste en 2011. A partir de 2016, il sera en couple avec l'actrice, mannequin et productrice Angie Vu Ha. De leur relation, est née une troisième fille, Emma-Rose en 2018.