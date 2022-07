Mort de James Caan : "Le Parrain", "Misery"... Ses plus grands films

JAMES CAAN. L'acteur américain James Caan est mort le 6 juillet 2022 à 82 ans. Retour sur les plus grands rôles de sa carrière.

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 13h58] Hollywood est en deuil. L'acteur américain James Caan est mort le 6 juillet 2022, a annoncé sa famille sur Twitter. Il était âgé de 82 ans, et les circonstances qui entourent son décès n'ont pas été précisées. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons le décès de Jimmy dans la soirée de ce 6 juillet, peut-on lire sur le réseau social de l'oiseau bleu. Sa famille apprécie votre amour inconditionnelle que vos sincères condoléances et demande que vous continuez à respecter leur intimité dans ce moment difficile. Fin du tweet."

James Caan était une figure emblématique d'Hollywood. Il a été révélé dans "Le Parrain" de Francis Ford Coppola en 1972 , incarnant Sonny Corleone dans le long-métrage à succès et sa suite. Il est d'ailleurs nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin et son équivalent au Golden Globe pour son interprétation. L'un de ses autres grands rôles est celui de l'écrivain séquestré par Kathy Bates dans "Misery", adaptation par Rob Reiner du roman de Stephen King sorti en 1991. On a également pu voir l'acteur devant la caméra de Claude Lelouch ("Un autre homme, une autre chance" et "Les Uns et les autres") ou encore dans "Rollerball" de Norman Jewison en 1975.

Familier au spectateur pour son rôle du nerveux Sonny Corleone de la saga des « Parrain » (1972-74), splendide fresque de Francis Ford Coppola, l'acteur américain James Caan – né dans le Bronx le 26 mars 1940 – fut l'une des grandes figures de son ambitieux cinéma des années 1970-1980. Découvert par Billy Wilder (« Irma la douce », 1963) et Howard Hawks (« Ligne rouge 7000 », « Eldorado », 1965-1966), tournant chez Sam Peckinpah (« Tueur d'élite », 1975), Richard Attenborough (« Un pont trop loin », 1977) ou Robert Altman, il fut le champion viril survivant aux règles barbares du « Rollerball » (1975), étonnant film d'anticipation de Norman Jewison.

Perpétuant la tradition d'un cinéma national aux mouvements amples (Warren Beaty, Michael Mann, Steven Spielberg, James Gray), le rugueux Caan s'autorisa néanmoins, dans une carrière de plus de 100 films, des partis-pris plus intimistes, sous la direction de Claude Lelouch par exemple (« Un autre homme, une autre chance », 1977 puis « Les uns et les autres », 1981). Le Danois Lars von Trier lui rendit hommage en lui confiant le personnage du père de Grace (Nicole Kidman), chef mafieux retors de « Dogville » (2003). James Caan est mort le 6 juillet 2022, à 82 ans.

James Caan a été révélé dans "Le Parrain" de Francis Ford Coppola, sorti en 1972. Il y incarne Santino "Sonny" Corleone, le fils aîné de Vito Corleone mais aussi le plus impulsif et violent. Il se prépare à prendre la succession de son père, avant son assassinat et l'ascension fulgurante de Michael Corleone (Al Pacino). Il est également le père de Vincent (Andy Garcia), son fils illégitime, qui apparaît dans Le Parrain 3. James Caan joue également ce rôle dans "Le Parrain 2e partie", sorti en 1974. Pour son interprétation de Sonny Corleone, il est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et au Golden Globe équivalent en 1973.

L'un des rôles pour lesquels James Caan est connu est sans conteste celui qu'il incarne dans "Misery". Dans cette adaptation du roman de Stephen King par Rob Reiner, sorti en 1991, James Caan incarne l'écrivain, séquestré par la terrifiante femme jouée par Kathy Bates.

James Caan n'est pas qu'un acteur de cinéma, il a également joué dans plusieurs séries télévisées. Il a notamment repris le rôle de Sonny Corleone dans la mini-série Le Parrain, sortie en 1977. Parmi les plus notables, citons son rôle dans la série TV Las Vegas de 2003 à 2007. Il y incarnait Ed Deline. On a également pu le voir dans un petit rôle dans Hawaii 5-0 (2012) et Magic City (2013). Plus récemment, de 2013 à 2014, il a joué dans 13 épisodes de Back in the Game, dans le rôle de Terry "The Cannon" Gannon Sr. Il s'agit de son dernier rôle à la télévision.

James Caan a été marié quatre fois. Sa première épouse est l'actrice Dee Jay Mathis. Le couple se dit oui en 1961 et divorce cinq ans plus tard, en 1966. L'acteur américain a ensuite eu une relation avec Sheila Ryan, qu'il épouse en 1976. Ils se séparent un an plus tard. Pendant cinq ans, de 1990 à 1995, James Caan a eu une relation avec le mannequin portoricain Ingrid Hajek, qui s'est terminée lorsque l'interprète de Sonny Corleone débute une idylle avec l'actrice et designer Linda Stokes, de 1995 à 2009.