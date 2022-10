Emmanuelle Seigner : son soutien indéfectible à son mari Roman Polanski

EMMANUELLE SEIGNER. Invitée de l'émission Sept à Huit sur TF1 ce dimanche 16 octobre, l'actrice Emmanuelle Seigner s'exprime comme rarement sur les accusations portées contre son mari Roman Polanski. Un soutien qui ne date pourtant pas d'hier...

Emmanuelle Seigner est au centre du "portrait de la semaine" d'Audrey Crespo-Mara, ce dimanche, dans l'émission Sept à Huit de TF1. Dans un entretien exclusif, l'actrice de 56 ans se confie sur les accusations portées contre son mari Roman Polanski, accusé de viol sur Samantha Gailey, une jeune fille de treize ans, en 1977. Une affaire pour laquelle il plaidera coupable de détournement de mineure. Le scandale va poursuivre le réalisateur pendant des décennies, l'obligeant à fuir les Etats-Unis et l'amenant à une arrestation surprise, à Zurich, en septembre 2009.

Dans Sept à Huit, Emmanuelle Seigner, qui affiche 33 ans de moins que Roman Polanski, a accepté de revenir sur cette arrestation, suivie d'une incarcération d'une dizaine de mois, avec menace d'extradition vers les Etats-Unis. Ce n'est cependant pas la première fois que l'actrice prend publiquement la parole sur ce sujet. En 2018, Emmanuelle Seigner s'était notamment illustrée en refusant de rejoindre l'Académie des Oscars en soutien pour son mari Roman Polanski, exclu de cette même académie dans le sillage des mouvements #MeToo et Time's Up à Hollywood. Le 3 mai 2018, l'Académie des Oscars avait en effet décidé de déchoir de leur statut de membre à la fois Roman Polanski et Bill Cosby, condamné pour agression sexuelle.

"Je l'aime, c'est mon époux, le père de mes enfants."

Très remontée, Emmanuelle Seigner avait publié une lettre ouverte dans le Journal du Dimanche : "Féministe, je le suis depuis toujours, mais comment puis-je faire semblant d'ignorer que l'Académie, il y a quelques semaines, a mis à la porte mon mari, Roman Polanski, pour satisfaire l'air du temps. La même Académie l'avait récompensée de l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Pianiste en 2003. Curieuse amnésie !" Et de continuer : "Cette Académie pense probablement que je suis une actrice suffisamment arriviste, sans caractère, pour oublier qu'elle est mariée depuis vingt-neuf ans avec l'un des plus grands metteurs en scène. Je l'aime, c'est mon époux, le père de mes enfants."

Emmanuelle Seigner estimait alors être "la seule à pouvoir témoigner à quel point il regrette ce qui s'est passé il y a quarante ans". "Roman n'est en rien cette caricature machiste, symptôme du mal qui ravagerait le cinéma", assurait-elle. Outre l'affaire Samantha Gailey, onze femmes ont accusé Polanski d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dans les années 1970.

Née le 22 juin 1966, Emmanuelle Seigner est une actrice et chanteuse française, notamment connue pour ses rôles dans La Vénus à la fourrure ou encore Le Scaphandre et le Papillon. Ayant débuté très jeunes dans le mannequinat, Emmanuelle Seigner changera de voie aussi rapidement que brutalement, après une rencontre fortuite avec le réalisateur Jean-Luc Godard dans un hôtel. Côté vie de famille, avec Roman Polanski, cinéaste qu'elle a épousé en août 1989, elle est mère de deux enfants : Morgane, née en 1993 et Elvis, né en 1998.

Emmanuelle Seigner est révélée au public dans le film Détective (1985) de Jean-Luc Godard. Elle gagne vite une notoriété internationale avec sa participation au thriller Frantic (1988) de Roman Polanski, aux côtés d'Harrison Ford. Elle va tourner plusieurs films avec ce réalisateur devenu son époux en 1989. Sublime et inquiétante dans Lunes de fiel (1992), elle est de nouveau choisie par Polanski pour incarner le guide maléfique de Johnny Depp dans La Neuvième porte en 1999.

Emmanuelle Seigner joue encore dans La Môme (2007) d'Olivier Dahan et dans Le code a changé (2008) de Danièle Thompson. En 2011, elle tourne dans Quelques heures de printemps de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon. En 2012, elle apparaît aux côtés de Fabrice Luchini dans Dans la maison de François Ozon. Elle rejoint ensuite à nouveau les plateaux de tournage de Roman Polanski pour son adaptation de La Vénus à la fourrure. On la revoit sur les écrans en 2016 dans Réparer les vivants, puis en 2017 dans Le Divan de Staline et D'après une histoire vraie, en 2018 dans At Eternity's Gate et en 2019 dans J'accuse.

Emmanuelle Seigner a été nommée en 2014 pour le Prix Lumières de la meilleure actrice et le César de la meilleure actrice pour La Vénus à la fourrure. En parallèle, l'actrice sort plusieurs albums en tant que chanteuse dont "Dingue" (2010) et "Distant Lover" (2014). En 2019 elle sera partie prenante du groupe de rock psychédélique L'Epée, avec les Limiñanas et Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre).

Emmanuelle Seigner est la soeur d'une autre actrice, Mathilde Seigner, et son aînée de deux ans. Bien qu'elles aient toujours affiché une bonne relation, les deux soeurs divergent dans leurs penchants artistiques et leurs choix de carrière et ont décidé de ne jamais jouer au cinéma ensemble. "On n'a pas le même point de vue, pas les mêmes goûts", expliquera Emmanuelle Seigner à Citizen K en 2016. "Déjà petite, elle écoutait Michel Sardou, moi Lou Reed. Même sur les papiers peints, on n'était pas d'accord. Et pourtant on s'entend très bien."