Joey Starr : femmes, NTM, films... Biographie de l'acteur et rappeur

JOEYSTARR. Joey Starr est un rappeur et acteur français connu pour être l'un des deux membres emblématiques de NTM mais aussi pour ses nombreux rôles, de Polisse à Mafiosa en passant par L'immortel.

Biographie de Joey Starr - Né en 1967 à Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis), Didier Morville, alias Joey Starr, est une figure emblématique du rap français, ayant confondé avec Kool Shen le groupe NTM. Il a fini par se faire un nom parmi le cinéma français, nommé deux fois au César pour Le Bal des actrices et Polisse. JoeyStarr est également connu pour son tempérament de feu et ses démêlés avec la justice.

En 1988, Joey Starr fonde avec son ami Kool Shen le groupe "Suprême NTM", un groupe qui influencera le rap français et qui enchainera les succès jusqu'en 2001. En parallèle, Didier Morville crée le label B.O.S.S., qui perdurera de 1998 à 2007. Le duo se reforme brièvement en 2008 pour plusieurs concerts, qui sont de véritables succès. En 2017, il annonce avec son partenaire Kool Shen la reformation du groupe pour célébrer les 30 ans de sa création et les 20 ans de l'album Suprême NTM. Le duo se retrouve à l'occasion d'une tournée anniversaire en 2018. En 2020, un film est annoncé pour retracer la création du duo et son succès.

Joey Starr va peu à peu intéresser certains réalisateurs. En 1995, il fait une apparition dans le film de Mathieu Kassovitz "La Haine", puis réapparait en 2000 dans "La Tour Montparnasse infernale" et "Old School". Mais c'est en 2009, dans le long métrage de Maïwenn "Le bal des actrices", que Joey Starr se fait remarquer pour ses talents d'acteur. Il reçoit pour son interprétation le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il obtient des rôles de taille dans la série "Mafiosa" et dans le film de Richard Berry "L'Immortel" où il donne la réplique à Jean Reno.

Deux ans après sa première collaboration avec Maïwenn, la réalisatrice fait de nouveau appel à lui pour son film "Polisse" (2011). Un rôle qui lui vaut une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Cette même année, le rappeur joue dans "Nuit Blanche" et "L'Amour dure trois ans". L'année suivante, il partage l'affiche avec José Garcia, Omar Sy et Gad Elmaleh entres autres dans "Les Seigneurs". En 2013, Joey Starr donne la réplique à une pointure du cinéma français, Gérard Depardieu, dans "La Marque des anges - miserere". On a également pu le voir ensuite dans un épisode de la série Dix pour cent, dans lequel il joue un couple fictif avec Julie Gayet. Au cinéma, il a joué dans Les Gorilles (2015), Alibi.com (2017), Ibiza (2019) ou encore Tout simplement noir (2020). Il est à l'affiche de "Le Remplaçant", une fiction diffusée sur TF1 dès le 12 avril 2021.

La vie privée de Joey Starr a toujours beaucoup fait parler les médias. De 1994 à 1999, le rappeur aurait vécu une relation violente avec une jeune femme. Accusé de coups et blessures volontaires sur son ex-femme, le procès sera long et douloureux pour les deux parties. Le rappeur est condamné à six mois de prison ferme. Joey Starr entretient ensuite une longue relation avec la comédienne Béatrice Dalle, avec qui il se sépare au début des années 2000. Les deux ex ont toutefois continué à entretenir de bonnes relations, jouant ensemble dans la pièce Elephant Man en 2019.

Par la suite, l'acteur est en couple avec la réalisatrice Leïla Sy, avec qui il aura deux garçons nés en 2005 et 2007. Le couple se sépare toutefois en 2008, et Joey Starr apparaît ensuite au bras de la réalisatrice Maïwenn Le Besco. Il jouera dans deux de ses films : Le bal des actrices et Polisse. Mais les deux acteurs se séparent peu de temps après le tournage de ce dernier film. En 2015, Joey Starr devient papa pour la troisième fois avec la naissance de son fils, dont la mère, une certaine Inès reste anonyme. Trois ans plus tard, il officialise sa relation avec l'animatrice de M6 Karine Le Marchand, mais le couple se sépare quelques mois plus tard.