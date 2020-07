Mort d'Olivia de Havilland : les plus grands films de la dernière légende d'Hollywood

OLIVIA DE HAVILLAND - Connue pour avoir joué dans Autant en emporte le vent, Olivia de Havilland est morte à l'âge de 104 ans. Carrière, vie privée, tout sur l'actrice doublement oscarisée.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 14h07] C'est tout un pan de l'histoire d'Hollywood qui a symboliquement pris fin avec la mort d'Olivia de Havilland. La dernière grande légende du cinéma américain est décédée le 26 juillet 2020, à Paris, à 104 ans. Jusque-là, l'interprète de Melanie Hamilton-Wilkes dans Autant en emporte le vent était considérée comme la doyenne des acteurs américains. L'actrice britannique, qui avait été naturalisée américaine et française au cours de sa vie, est morte "paisiblement, de causes naturelles", a indiqué son agent à la presse. Doublement oscarisée, Olivia de Havilland était la dernière représentante, depuis la mort de Kirk Douglas, de l'âge d'or hollywoodien, symbolisé par l'hégémonie des studios, le passage du noir et blanc à la couleur, et des grands films qui ont façonné la cinéphilie américaine.

Olivia de Havilland laisse derrière elle une grande carrière, que ça soit dans le septième art, mais également à la télévision et au théâtre. Elle a fait ses débuts en 1935 dans le film Alibi Like, avant de faire des apparitions remarquées dans Capitaine Blood, La Charge de la brigade légère, ou encore Les aventures de Robin des bois. Mais c'est en 1939 que son talent est reconnu, lorsqu'elle rejoint la distribution d'Autant en emporte le vent : Olivia de Havilland y interprète Melanie Hamilton-Wilkes, la rivale en amour et belle-soeur de Scarlett O'Hara. Ce rôle lui vaut sa première nomination aux Oscars, convoitant alors la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce sera sa partenaire à l'écran, Hattie McDaniel, qui remportera le prix. Toutefois, Olivia de Havilland n'arrêtera pas là sa course aux récompenses puisqu'elle remportera à deux reprises l'Oscar de la meilleure actrice : en 1946 pour A chacun son destin où elle joue une mère qui recherche désespérément son fils durant la Seconde guerre mondiale ; et en 1950 pour L'héritière, où elle incarne une jeune fille fortunée dont seul l'argent intéresse ses prétendants. A partir des années 1950, ses apparitions au cinéma se feront plus rares : on la retrouve dans Ma cousine Rachel (1952), La princesse d'Eboli (1955) ou encore Pour que vivent les hommes (1955). Elle se distinguera toutefois en 1965 comme la première femme à devenir présidente du jury du Festival de Cannes.

Olivia De Havilland est une actrice britannique, naturalisée ensuite américaine et française, née le 1er juillet 1916 à Tokyo et décédée le 26 juillet 2020 à Paris. Âgée de 104 ans au moment de son décès, elle était considérée depuis le décès de Kirk Douglas comme "dernière légende vivante" de l'âge d'or d'Hollywood. Elle était également jusqu'à son décès considérée comme l'actrice la plus âgée au monde. Mais Olivia de Havilland s'est surtout illustrée pour l'héritage qu'elle laisse au septième art : elle est connue pour avoir interprété Melanie Wilkes dans Autant en emporte le vent en 1939.

Une carrière marquante à Hollywood

Olivia de Havilland a fait ses débuts sur les planches. En 1935, elle joue dans la pièce et l'adaptation cinématographique de "Le Songe d'une nuit d'été". Elle enchaîne les tournages et partage l'affiche avec de grands noms de la profession dont Errol Flynn. En 1939, elle incarne le rôle de Melanie Hamilton et décroche une nomination pour le célèbre "Autant en emporte le vent". Ce rôle lui vaut notamment d'être nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a remporté cette récompense à deux reprises : elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice en 1947 pour A chacun son destin, puis en 1950 pour son rôle dans L'héritière. A partir des années 1950, elle se tourne vers le petit écran et se fait de plus en plus rare.

Olivia de Havilland s'est également fait remarquée en coulisses comme une actrice qui refusait de se plier aux diktats d'Hollywood. Dans les années 1940, l'actrice n'a jamais caché sa volonté de changer de registres, souhaitant d'autres rôles que celle de la demoiselle ingénue en détresse. Elle commence alors à refuser des scénarios et a même intenté un procès à la Warner Bros pour que les studios ne puissent pas maintenir indéfiniment le contrat d'un acteur. Elle remporte ce procès, ce qui a permis de réduire le pouvoir des studios sur les acteurs, qui gagnaient en liberté d'action. Grâce à cette rébellion, Olivia de Havilland a remporté le respect de ses pairs.

Olivia de Havilland rejoint en 1939 la distribution d'Autant en emporte le vent. Dans ce film, l'un des plus grands succès critique et populaire d'Hollywood, la comédienne incarne Melanie Wilkes, belle-soeur et rivale amoureuse de Scarlet O'hara, qui épousera Ashley Wilkes dans le film. Ce rôle lui permet de se faire remarquer par les studios. Elle est alors citée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, prix qui reviendra à sa partenaire à l'écran Hattie McDaniel (qui joue Mama dans Autant en emporte le vent).

Avant de devenir l'inoubliable et vertueuse Melanie dans Autant en emporte le vent, Olivia de Havilland a commencé à faire parler d'elle dans Les Aventures de Robin des Bois. Sorti en 1938, ce film revient sur l'histoire du voleur au grand coeur, avec Errol Flynn dans le rôle principal. De son côté, Olivia de Havilland décroche le rôle de la Belle Marianne. Ce film voit le retour à l'écran d'un des couples d'acteurs qui deviendra mythique, puisqu'Errol Flynn et Olivia de Havilland se sont ensuite croisés dans plusieurs films : Capitaine Blood avant Robin des Bois, mais aussi Les Conquérants. L'actrice britannique s'est toujours dit très fière de ce film, qui n'avait toutefois pas reçu les prestiges des studios.

Olivia de Havilland a été mariée à deux reprises au cours de sa vie. Une première fois en 1946, où elle dit oui au romancier Marcus Goodrich. De cette union, naîtra un fils, Benjamin, qui se fera connaître pour ses travaux de mathématiques avant de mourir en 1991. Après huit ans de mariage, le couple divorce. En 1955, Olivia de Havilland épouse le journaliste français, directeur de Paris-Match Pierre Galante en France, à Yvoy-le-Marron. Après 24 ans de mariage, ils divorcent en 1979. Toutefois, ils auront une fille ensemble, Gisèle, qui travaille dans le domaine du journalisme.

Olivia de Havilland a eu deux enfants : une fille, Gisèle, née en 1956, et un fils aîné, Benjamin Goodrich. Né en 1949 de son union avec l'écrivain Marcus Goodrich, ce dernier est devenu un mathématicien renommé. Pour pouvoir l'élever, la comédienne s'est éloignée des plateaux hollywoodiens, refusant même le rôle de Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir. Toutefois, son fils aîné est diagnostiqué de la maladie de Hodgkin alors qu'il a 17 ans. Il succombera d'une maladie cardiaque due aux traitements de sa maladie plusieurs années plus tard, en 1991, alors qu'il était âgé de 42 ans.

Olivia de Havilland était proche de sa fille Gisèle Galante, née en 1956. Cette dernière a eu une carrière dans le journalisme. Mais pour la presse people, elle était surtout connue pour avoir, durant un temps, été la fiancée de Johnny Hallyday, qu'elle avait rencontré sur un plateau télévisé en 1987. Toutefois, un an plus tard, le couple se sépare alors que Johnny Hallyday est aperçu proche d'une mannequin canadienne. Gisèle Galante a ensuite épousé un homme d'affaires travaillant dans l'immobilier, puis le chef monteur Andrew Chulack.

Pourquoi Olivia de Havilland a habité à Paris jusqu'à sa mort ?

Olivia de Havilland est une actrice britannique née à Tokyo en 1916. Toutefois, depuis 1953, l'actrice doublement oscarisée est tombée amoureuse de Paris et de la France. Elle déclare même : "La France est le seul pays où je me sens vraiment chez moi". Depuis, la comédienne vivait dans la ville lumière, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est d'ailleurs en France qu'elle rencontrera son époux Pierre Galante, alors directeur de Paris Match, dont elle divorcera cependant après 24 ans de mariage. En 2010, Olivia de Havilland reçoit la Légion d'honneur de la part du président Nicolas Sarkozy.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Olivia de Havilland est morte le 26 juillet 2020, à Paris où elle habitait depuis de nombreuses années. La comédienne était âgée de 104 ans, ce qui faisait d'elle jusqu'à cette date la doyenne des actrices américaines. C'est son agente, Lisa Goldberg, qui a annoncé la triste nouvelle de son décès aux médias. Elle précise d'ailleurs les causes de la mort de la comédienne doublement oscarisée : cette dernière s'est éteinte "paisiblement, de cause naturelle".