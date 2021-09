Tom Felton : l'acteur d'Harry Potter fait un malaise, comment va-t-il ?

TOM FELTON. L'acteur d'Harry Potter s'est "effondré" en plein tournoi de golf en amont de la Ryder Cup. Tom Felton a été hospitalisé pour recevoir des soins, mais son état de santé n'a pas été précisé.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 12h52] Inquiétude pour les fans d'Harry Potter. L'acteur Tom Felton, connu pour avoir incarné Drago Malefoy dans la franchise magique, s'est "effondré" ce jeudi 23 septembre 2021, rapporte la BBC, alors qu'il participait à une compétition de stars en amont du tournoi de golf Ryder Cup. Le comédien, qui vient tout juste de fêter ses 34 ans, a souffert d'un "incident médical" selon la PGA (Association Professionnelle des Golfers d'Amérique), qui n'a pas souhaité donner davantage de précisions.

Suite à ce malaise, Tom Felton a été "transporté à l'hôpital local pour recevoir des soins Aucune précision ne peut être apportée". Pour l'heure, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué par l'association, mais des images de l'acteur d'Harry Potter prises lors de son secours montrent qu'il était conscient. Âgé de seulement 34 ans, le comédien et musicien ne souffrait pas d'antécédents médicaux connus à ce jour, et on ne sait pas s'il était malade ou non.

© Ashley Landis/AP/SIPA

Pour l'heure, aucun commentaire n'a été fait sur l'état de santé de Tom Felton, et l'acteur n'a pas repris possession de ses réseaux sociaux, sur lesquels il est particulièrement actif. Il participait à cette compétition de golf avec le hockeyeur finlandais Teemu Selanne, et affrontait l'ancien hockeyeur Mike Eurzione et l'ancien patineur sur glace Dan Jansen.

Né en 1987 à Epsom, en Angleterre, Tom Felton est un acteur et un chanteur britannique. Ayant commencé sa carrière artistique très jeune, Tom est repéré à l'âge de 10 ans quand il décroche un rôle dans le film "Le Petit Monde des Borrowers" aux côtés de Hugh Laurie ("Dr. House"). Un an plus tard il joue le fils de Jodie Foster dans le film "Anna et le Roi". Sa carrière commence alors à prendre de l'importance.

C'est en 2000 qu'elle décolle quand Tom Felton obtient le rôle tant convoité de Draco Malefoy dans la saga "Harry Potter". Auditionnant au départ pour le rôle du gentil héros, Tom Felton a été surpris de se voir proposer le rôle de son ennemi, mais a aussitôt accepté et a joué dans les huit films composant la saga. Pour son rôle dans le septième volet, "Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1" Tom a gagné deux MTV Movie Awards dans la catégorie "meilleur méchant" en 2010 et 2011.

Cette même année, après la fin des films "Harry Potter", Tom Felton continue sa carrière en obtenant le rôle de Dodge London dans "La Planète des singes : les origines". En 2012 il devient de plus en plus occupé avec la sortie de quatre films, dont "Thérèse Raquin". Il a également décroché un rôle régulier dans une série policière américaine, "Murder in the first", qui sera diffusée à partir de l'été 2014. À côté de sa carrière d'acteur, Tom Felton n'oublie pas pour autant sa vocation musicale et a sorti, depuis 2008, plusieurs singles et E.P.

Pendant des années, des rumeurs d'un couple formé par Tom Felton et Emma Watson (Hermione dans Harry Potter) ont agité la toile. En juin 2021, Tom Felton a confirmé qu'ils étaient "très proches depuis longtemps", mais qu'ils ne ressentent plus que de l'amitié l'un envers l'autre. En 2008, Tom Felton fait la rencontre de Jade Olivia Gordon, avec qui il forme un couple pendant huit ans. Cette assistante coordinatrice de cascades est même apparue dans Harry Potter et les Reliques de la mort partie 2 dans le rôle d'Astoria Greengrass, l'épouse de Drago Malefoy (joué par Tom Felton, donc). Depuis leur séparation en 2016, Tom Felton n'a officialisé aucune relation amoureuse. On ne sait donc pas si Tom Felton est aujourd'hui en couple ou non.