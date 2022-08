Mort d'Olivia Newton-John : le long combat de la star de Grease

MORT OLIVIA NEWTON JOHN. Olivia Newton-John est décédée ce lundi 8 août 2022, a annoncé la famille de l'actrice anglo-australienne. Elle restera comme l'immense vedette du film Grease avec John Travolta.

[Mis à jour le 8 août 2022 à 22h44] La star de Grease s'en est allée. Olivia Newton-John est morte ce lundi 8 août 2022. La famille de l'actrice anglo-australienne a annoncé la nouvelle via un communiqué de presse. La comédienne, installée aux Etats-Unis depuis les années 1970, est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise ce communiqué. Olivia Newton-John avait participé à de nombreux télé-crochets, se tournant vers la chanson au point de remporter un Grammy Award et de participer à l'Eurovision. Mais c'est évidemment le cinéma et son rôle dans le film Grease sorti en 1978 qui lui offre la consécration avec le rôle de Sandy Olson aux côtés de John Travolta.

Olivia Newton-John est décédée le 8 août 2022. Sa mort a été annoncée par sa famille par le biais d'un communiqué de presse, précisant que l'actrice était décédée paisiblement entourée de ses proches. Olivia Newton-John souffrait d'un cancer du sein diagnostiqué en 1992, un cancer qui avait atteint le stade 4 ces dernières années. L'actrice avait médiatisé sa maladie, témoignant sur plusieurs plateaux télés, notamment en Australie où elle a grandi.

C'est donc en 1992 qu'un cancer du sein est diagnostiqué à l'actrice héroïne de Grease. Olivia Newton-John va choisir d'évoquer sa maladie à de nombreuses reprises, mettant notamment en lumière le traitement thérapeutique à base de cannabis, contribuant à lever le tabou sur cette pratique qu'elle jugeait capable d'apaiser sa douleur et de lui permettre de mieux dormir. Olivia Newton-John avait subi une masectomie, suivi une chimiothérapie avant d'annoncer une rechute en 2013. En 2017, elle avait annoncé être également atteinte d'une tumeur cancéreuse au sacrum. Témoignant en 2019 dans l'émission australienne 60 Minutes, Olivia Newton-John avait expliqué sa vision de la maladie. "Je pense que l'esprit joue un grand rôle dans le processus de guérison. Quand on vous diagnostique un cancer ou une maladie terrifiante, on vous donne soudain une date limite. Si vous croyez aux chiffres, vous ferez en sorte qu'ils deviennent réalité. Si quelqu'un vous dit : il vous reste six mois à vivre, il est fort possible que ce soit le cas, car vous le croyez".

La carrière d'Olivia Newton-John reste marquée par l'incroyable succès planétaire de la comédie musicale Grease, sortie en 1978 au cinéma. Aux côtés de John Travolta, l'actrice anglo-australienne y incarne Sandy, une jeune fille lycéenne australienne en vacances aux États-Unis qui y fait la rencontre de Danny Zucco, chef d'une petite bande les T-Birds. Sandy restant finalement aux Etats-Unis, les deux tourtereaux se retrouvent au lycée. Débute alors un numéro de séduction et de jeu entre les deux bandes de garçons et de filles. Si le film est devenu culte et a marqué la fin des années 1970, c'est aussi avec sa bande originale. Chanteuse, Olivia Newton-John y interprète notamment les tubes You're the One That I Want et Summer Nights. Elle retrouvera John Travolta en 1982 dans le film Two of a Kind mais le succès ne sera cette fois pas au rendez-vous, au contraire de la bande originale encore plébiscitée.

Née le 26 septembre 1948 à Cambridge (Angleterre), Olivia Newton-John grandit à Melbourne, en Australie. À 15 ans, elle créé son premier groupe, les SOL FOUR. Elle participe à de nombreux télé-crochets. De retour en Angleterre, elle sort son premier single, "Till You Say You'll Be Mine", en 1966. Son premier album, "Olivia Newton John", sort en 1971. Le titre "I Honestly Love You" la propulse n° 1 aux États-Unis. Elle représente le Royaume-Uni à l'Eurovision 1974 et se classe 4e du concours. En 1975, Olivia Newton-John s'installe aux États-Unis. Elle s'impose sur la scène country et western et remporte un Grammy Award.

Elle décroche le premier rôle féminin du film musical "Grease"(1978), dans lequel elle partage l'affiche avec John Travolta. Olivia Newton-John accède alors à une notoriété internationale. 1978 est également l'année de la sortie de l'album "Totally Hot", qui est un succès planétaire. En 1980, elle tourne dans la romance musicale "Xanadu". En 1981, elle sort l'album "Physical", qui lui vaut une étoile sur le Walk of Fame. En 1982, elle retrouve John Travolta sur le tournage de "Two of a Kind".

Après avoir tourné dans différents téléfilms, Olivia Newton-John lance sa ligne de prêt-à-porter féminin, qu'elle revend quelque temps plus tard. Côté vie privée, l'actrice a eu une fille, Chloe Rose, avec le comédien Matt Lattanzi auquel elle a été mariée de 1984 à 1995. Elle se fiance à Patrick Mc Dermott, un cameraman qui disparaîtra en mer en juin 2005 et sera retrouvé quelques années plus tard au Mexique, affirmant vouloir "qu'on le laisse tranquille".

Touchée par un cancer du sein en 1992, l'actrice et chanteuse est très engagée dans la lutte contre cette maladie. En 2000, elle tourne dans "Sordid Lives". Elle sort en 2005 un album dédié à toutes les femmes frappées par le cancer du sein, "Stronger than Before". Deux ans plus tard, elle participe à l'inauguration des Jeux olympiques de Sydney. En 2010, la chanteuse fait une apparition dans la série "Glee", interprétant son propre rôle. Olivia Newton-John retrouve John Travolta en 2012, dans le cadre de l'enregistrement d'un album caritatif, "This Christmas". Les deux acteurs avaient également posé en 2018 pour les 40 ans de la sortie de la comédie musicale.