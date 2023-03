Brendan Fraser : de la dépression à l'Oscar, sa renaissance grâce à The Whale

Brendan Fraser a remporté l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans The Whale ce dimanche 12 mars 2023. Il s'agit d'un retour confirmé pour le comédien, en retrait depuis une agression sexuelle et des problèmes de santé.

[Mis à jour le 13 mars 2023 à 11h06] 2023 est définitivement l'année de Brendan Fraser. L'acteur fait son retour au cinéma après des années de traversée du désert dans The Whale, actuellement dans les sorties cinémas. Pour ce rôle de professeur souffrant d'obésité morbide, le comédien de 54 ans a obtenu l'Oscar du Meilleur acteur ce dimanche 12 mars 2023.

Cette récompense fait figure de consécration pour Brendan Fraser, qui a connu des années difficiles sur le plan personnel. Ce dernier a confié en 2018 avoir été victime d'une agression sexuelle, accusant l'ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère Philip Berk de l'avoir "touché au niveau du périnée" en 2003. Par la suite, l'acteur estime avoir été blacklisté d'Hollywood. Il a également avoué avoir souffert de dépression et de plusieurs problèmes de santé, liés notamment aux nombreuses cascades qu'il a pu pratiquer lors de tournages. L'Oscar qu'il a remporté ce dimanche est une véritable revanche sur la vie pour le comédien, prochainement au casting de Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese.

Biographie courte de Brendan Fraser - Brendan Fraser commence sa carrière au théâtre avant de se diriger vers le cinéma dans les années 90. Il décroche son premier rôle important dans "George de la jungle" de Sam Weisman en 1997. Il devient très populaire auprès du grand public en jouant le personnage principal de "La Momie" et des volets suivants. En 2002, on le retrouve dans un rôle plus sérieux dans "Un américain bien tranquille". En 2006, il est nominé au Gotham Independant Film Award de la meilleure distribution pour le film "Collision" de Paul Haggis.

Depuis la fin des années 2000, Brendan Fraser se fait plus rare au cinéma et à la télévision. Il avouera avoir été victime d'une agression sexuelle en 2003 de la part d'un ancien président de l'Hollywood Foreign Press Association, et avoir souffert de problèmes de santé et de dépression. Après une apparition remarquée dans la série The Affair en 2018, il signe son grand retour au cinéma avec The Whale, dans lequel il incarne un professeur souffrant d'obésité et reclus chez lui. Pour ce rôle, il remporte l'Oscar du Meilleur acteur en 2023.