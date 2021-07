Alexandre Astier : pourquoi il n'a pas encore écrit le second film Kaamelott

BIOGRAPHIE DE ALEXANDRE ASTIER. Créateur de Kaamelott série et film, Alexandre Astier a confié qu'il préférait attendre avant d'écrire le second volet de Kaamelott, même s'il a "envie" de commencer.

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 9h31] Alexandre Astier est presque aussi impatient que les fans de Kaamelott. Le premier film, "Kaamelott, premier volet", sort dans les salles de cinéma ce mercredi 21 juillet 2021. Après deux reports en raison de la crise sanitaire, cette fois, c'est la bonne. Et si les fans attendent de découvrir ce qui attend Arthur, Perceval, Merlin ou Karadoc dans ces nouvelles aventures, Alexandre Astier attend de découvrir si le succès est au rendez-vous. La raison ? Il pourra ensuite développer sa saga cinématographique, et écrire le second volet.

Alexandre Astier a ainsi confirmé dans la matinale de France Inter le 19 juillet 2021 qu'il se 'trouve surpris par l'envie d'écrire le deuxième maintenant". "Alors que ce n'est pas trop mon genre d'avoir envie de refaire ou de se lancer immédiatement dans le truc. Et pourtant si !" Cependant, ce créateur prolifique et multi-casque préfère patienter avant d'imaginer les prochaines aventures du roi Arthur : "Il faudrait déjà que celui-là marche quand même parce que ça serait bizarre de faire un numéro 2, si celui-là ne marche pas. J'ai envie d'écrire le second mais si on me dit que personne n'en veut, je ne vais pas l'écrire !"

Alexandre Astier est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur, auteur, compositeur et musicien français. Né le 16 juin 1974 à Lyon, il est principalement connu comme le créateur de la série comique Kaamelott, dans laquelle il joue également le rôle principal du roi Arthur. Alexandre Astier est également reconnu pour ses spectacles, comme L'Exoconférence qui vulgarise l'astrophysique, mais aussi pour avoir réaliser des films d'animation adaptant les bandes-dessinées Astérix.

Alexandre Astier est un artiste précoce. Dès l’âge de dix ans, il compose ses premières mélodies. Il intègre le Conservatoire Supérieur de Musique où il se forme à la musique classique. Il étudie ensuite à l’étranger, à l'American School of Modern Music. Il est également attiré par l’expérience de la scène. D’un naturel créatif, il ne se contente pas de jouer mais écrit les pièces comiques Poule fiction et Le journal du froment. En 2001, il se consacre à l’écriture et à la réalisation des court métrages Soyons sport et Un soupçon fondé sur quelque chose de gras.

En 2002, il revisite la légende arthurienne dans une production de 14 minutes Dies Irae. Primé par le public au festival Off-Courts en 2003, cette aventure est à l’origine de la série Kaamelot. Alexandre Astier est le créateur de cette série comique, diffusée sur M6 à partir de 2005. Tout en interprétant le rôle du roi Arthur, il intervient en tant que compositeur, réalisateur et scénariste. Il s’entoure également de ses amis et sa famille pour jouer les rôles principaux. La série Kaamelott s'achève en 2009, avec la diffusion de la saison 6.

Néanmoins, Alexandre Astier garde en tête de poursuivre l'univers et l'intrigue sous d'autres formats : il évoque une compilation de nouvelles, Kaamelott Résistance, qui revient sur la manière dont la résistance en opposition à la tyrannie de Lancelot sur le royaume de Logres se forme. Il évoque dès le début des années 2010 un projet de saga cinématographique. Le premier film, Kaamelott : premier volet, sort au cinéma le 21 juillet 2021.

Dans les années 2010, Alexandre Astier fait parler de lui pour d'autres projets que Kaamelott : il signe le scénario et co-réalise deux films d'animation reprenant les personnages des célèbres bandes-dessinées d'Astérix : Astérix le domaine des dieux (2014) puis Astérix le Secret de la potion magique (2018). Ce dernier film, qui n'adapte pas l'une des bande dessinée de Renée Goscinny et Albert Uderzo, est nommé au César du meilleur film d'animation en 2019.

En dehors des Kaamelott et des Astérix, Alexandre Astier a une carrière très diversifiée. En 2006, il tourne dans son premier film au cinéma Comme t'y est belle, puis on peut l'apercevoir dans la comédie Lol en 2009. Il a également joué dans Home Sweet Home ou encore Coluche : l'histoire d'un mec, Pop Redemption ou encore David et Madame Hansen. Il est aussi crédité au générique d'Astérix et Obélix aux jeux olympiques.

Alexandre Astier a été en couple avec Anne-Gaëlle Daval, une chef costumière qui a travaillé sur Dies irae puis Kaamelott. On peut d'ailleurs la voir dans le livre VI (saison 6), dans le rôle de la dame du Feu. Ensemble, le couple aura quatre enfants : Ariane Astier (Mehben dans Kaamelott), Jeanne Astier (Mehgan dans Kaamelott), Neil Astier (Arthur enfant dans Kaamelott) et Ethan Astier (le rêve de descendance d'Arthur dans le livre V). Après sa rupture avec Anne-Gaëlle Daval, Alexandre Astier a trouvé l'amour dans les bras d'une certaine Luna Karys, qui reste très discrète publiquement. Le couple a eu deux enfants : un petit-garçon, Aaron (2017) et un second fils, Isaac (2020).

Pour Alexandre Astier, Kaamelott est aussi une aventure familiale. On peut voir les proches de l'acteur dans la série. Alexandre Astier est le fils des acteurs Lionnel Astier et Joëlle Sevilla, qui jouent respectivement Leodagan et Dame Seli dans Kaamelott. Alexandre Astier a également un demi-frère, Simon Astier, qui interprète Yvain dans la série. La mère de Simon Astier, Josée Drevon, interprète de son côté Ygerne.

Les enfants d'Alexandre Astier jouent également dans Kaamelott. Ariane Astier et Jeanne Astier incarnent les deux filles de Karadoc, Mehben et Mehgan, tandis que ses deux fils aînés, Neil Astier et Ethan Astier, jouent l'un la version enfant d'Arthur, l'autre le rêve de descendance du roi.

Alexandre Astier a un demi-frère, né d'une seconde union de son père Lionnel Astier avec l'actrice Josée Drevon. Il s'agit de l'acteur Simon Astier. Les fans de Kaamelott l'auront reconnu dans le rôle de Yvain, le frère de Guenièvre. Il a également joué dans la série Hero Corp.

Alexandre Astier n'a pas fait que du cinéma ou de la télévision, on a également pu le voir sur les planches, à la fois en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'auteur et parfois metteur-en-scène ou musicien. Il joue dans la pièce Poulpe Fiction en 1997, avant d'incarner un rôle dans Nous crions grâce en 1999. On a également pu le voir sur scène dans L'étrange assistant du docteur Lannion (2000), Timon d'Athènes (2001), Le jour du froment (2002). En 2012, le spectacle Que ma joie demeure ! , qui met en scène la vie du musicien Jean-Sébastien Bach, lui permet d'allier son goût de la scène avec celui de la musique. En 2014, son spectacle de vulgarisation de l'astro-physique, L'Exoconférence, est un véritable succès critique.