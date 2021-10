William Shatner : "terrifié" avant d'aller dans l'espace, quand part l'acteur ?

La mission Blue Origin, à laquelle participe l'acteur qui jouait le capitaine Kirk dans la série Star Trek, a été reportée d'un jour en raison de conditions météos. Quand et où suivre le décollage de William Shatner dans l'espace ?

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 9h50] William Shatner devait s'envoler dans l'espace ce mardi 12 octobre 2021. Mais en raison de conditions météorologiques défavorables, Blue Origin a annoncé reporter le vol auquel participe l'acteur de Star Trek : la mission aura lieu le lendemain, ce mercredi 13 octobre 2021. En France, il sera possible de suivre le décollage de la fusée Blue Origin, avec l'interprète du capitaine Kirk à son bord, à partir de 15h30 heure française (13h30 UTC). Il sera possible de suivre le vol en direct sur le site blueorigin.com.

Avant son décollage pour l'espace, William Shatner a confié lors du Comic-Con de New York être "terrifié" à l'idée de se rendre "là où aucun homme n'est jamais allé." Âgé de 90 ans, il deviendra la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace. "Je ne veux pas être connu comme l'homme le plus vieux de l'espace! Je suis le capitaine Kirk!" Cependant, Blue Origin ne proposera pas à l'acteur de Star Trek de partir bien longtemps, puisque ce voyage durera seulement quelques minutes à plus de 100 km d'altitude, au-dessus de la ligne de Karman qui marque la frontière de l'espace.

Due to forecasted winds in West Texas we are pushing #NS18 launch target to Wednesday, October 13. Liftoff is targeted for 8:30 am CDT / 13:30 UTC. Live broadcast begins at T-90 mins on https://t.co/7Y4TherpLr. Stay tuned for more details. — Blue Origin (@blueorigin) October 10, 2021

Né le 22 mars 1931 à Montréal, William Shatner est un acteur incontournable de la saga "Star Trek". Lors de sa carrière, l'acteur officie surtout dans les séries, en particulier de science fiction et policière. Connaissant un passage à vide, il reprend sa carrière, grâce à la série qui l'a fait découvrir. Toutefois, il ne se cantonne pas qu'au métier d'acteur, et s'est également tourné vers la musique et l'écriture.

William Shatner est le fils de Joseph et Anne Shatner. Il a deux soeurs : Joy et Farla. Ils sont élevés dans le judaïsme conservateur. Ses grands-parents étaient des immigrés juifs, ils anglicisent donc leur nom de famille "Schattner" en "Schatner". C'est au cours d'une interprétation shakespearienne au Festival de Stratford du Canada qu'il se fait remarquer.

William Shatner commence sa carrière à la télévision en 1954 dans "Howdy Doody" et au cinéma en 1958 dans "Les Frères Karamazov" de Richard Brooks. Puis il se tourne davantage vers les séries avec "Alfred Hitchcock présente", "La Quatrième Dimension", "Au-delà du réel" et "Le Fugitif".

William Shatner en capitaine Kirk dans "Star Trek" © MARY EVANS/SIPA

En 1965 est tournée le premier pilote de la série de science-fiction "Star Trek". Dans cette version, le capitaine de l'Enterprise se nomme Christopher Pike et il est interprété par Jeffrey Hunter. Pour le second pilote, ce dernier refuse de jouer de nouveau ce rôle. Ce n'est autre que William Shatner qui obtient le rôle, dont le nom est modifié pour "Capitaine James T. Kirk". Cette série raconte les aventures de l'équipage du vaisseau spatial Enterprise NCC-1701, au XXIIIe siècle, dont le but est d'explorer la galaxie. La série, diffusée de 1966 à 1969, est un succès international et Shatner obtient grâce à cela une certaine notoriété. Des fanzines et des produits dérivés sont créés pour faire le bonheur des fans, appelés "trekkies" ou "trekkers".

Associé souvent à son personnage dans "Star Trek", William Shatner connaît une traversée du désert à la fin de la série en 1969. Il ne fait que des apparitions dans des séries, tels que "Hawaï police d'Etat", "L'Homme qui valait trois milliards" et "Columbo". Dans cette dernière, il apparaît en réalité à deux reprises, une fois lors de la saison 6 en 1976 et une autre fois dans la saison 13 en 1993, jouant un criminel.

En 1979, la carrière de William Shatner connaît un nouveau souffle grâce à "Star Trek, le film", dérivé de la série télévisée. L'acteur interprète de nouveau le capitaine Kirk dans les six premiers films et coécrit et réalise le cinquième. Il joue également au théâtre et à la télévision, en s'illustrant par exemple dans la série "Hooker", de 1982 à 1986, puis au cinéma avec "Miss FBI : divinement armée" aux côtés de Sandra Bullock, en 2005. Il remporte deux Emmy Awards et un Golden Globe grâce à son rôle récurrent dans la série "Boston Justice" de David Edward Kelley, de 2004 à 2007.

William Shatner se lance dans la musique en 1968 avec son premier album "The Transformed Man", enregistré chez Universal. En 2004, il sort un nouvel album, intitulé "Has been", enregistré chez Sony. Ce deuxième album propose plusieurs collaborations, avec notamment Joe Jackson et Aimee Mann mais aussi le producteur Ben Folds.

En 2019, à l'âge de 88 ans, William Shatner n'est pas prêt à prendre sa retraite, puisqu'il fait une apparition dans la série "The Big Bang Theory", en jouant son propre rôle. Il avait auparavant refusé un rôle dans la série en 2016, estimant qu'il ne voulait pas jouer "une version exagérée de lui-même" et avait donc invité la production à lui trouver un meilleur rôle. C'est ainsi que pour la douzième et dernière saison de la série, il fait son apparition, aux côtés d'autres guests : les acteurs Wil Wheaton et Joe Manganiello, le réalisateur Kevin Smith et le basketteur Kareem Abdul-Jabbar. Tous vont se retrouver autour d'une partie de Donjons & Dragons, au grand bonheur de Sheldon, Leonard et leurs compatriotes.

William Shatner a été marié quatre fois. Une première fois de 1956 à 1969, avec l'actrice Gloria Rand, avec qui il a eu trois filles : Leslie, Lisabeth et Melanie. Une deuxième fois de 1973 à 1996, avec l'actrice Marcy Lafferty, une troisième fois avec l'actrice Nerine Kidd, de 1997 à 1999, puis une quatrième fois en 2001 avec une entraîneuse de chevaux, du nom d'Elisabeth Martin. En décembre 2019, on apprend qu'il a demandé le divorce, mettant fin à une relation de 18 ans.

William Shatner remporte trois Saturn Award en 1980, 1983 et 2016, deux Golden Globes en 2001 et 2005 et deux Emmy Awards en 2005 pour "Boston Justice". Il possède sa propre étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes. Le 2 juin 2011, l'université McGill lui décerne le titre de doctorat honoris causa. Sur une note plus humoristique, il a également reçu deux Razzie Awards, prix récompensant le pire du cinéma, pour Star Trek 5 en 1990.