Mime Marceau : les 100 ans de la naissance de Marcel Marceau

CENTENAIRE MIME MARCEAU. Marcel Marceau était un célèbre mime français connu pour son personnage emblématique "Bip". Il a parcouru le monde entier pour présenter ses spectacles sans paroles.

Le 22 mars 2023 est le jour du centième anniversaire de la naissance de Marcel Marceau, l'un des plus célèbres mimes, celui qui a fait revivre cet art muet avec son personnage "Bip". Marcel Mangel, dit le mime Marceau, a captivé le public du monde entier avec son art silencieux et son expressivité incroyable pendant des décennies. Sa contribution à la culture mondiale restera à jamais gravée dans l'histoire de l'art. A l'occasion de ce centième anniversaire, voici un résumé de sa vie et de son héritage :

Biographie courte du Mime Marceau

Le Mime Marceau est né le 22 mars 1923 à Strasbourg dans une famille juive alsacienne. Marcel Marceau était un célèbre mime français connu pour son personnage emblématique "Bip". Il a commencé sa carrière en tant que résistant pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se tourner vers le théâtre. Il a fondé sa propre compagnie de mime en 1947 et a parcouru le monde entier pour présenter ses spectacles sans paroles. Le Mime Marceau a également travaillé au cinéma et à la télévision, et a été honoré pour ses contributions artistiques par de nombreux pays. Marcel Marceau est mort le 22 septembre 2007 à Cahors, à l'âge de 84 ans.

Le "Charlie Chaplin" français

Marcel Marceau a fait connaître l'art du "mimodrame" ou de la "pantomime" et a souvent été considéré comme le "Charlie Chaplin français". Marcel Mangel, plus connu sous le nom de "Mime Marceau", a débuté sa carrière à Paris en 1946 après avoir été résistant. Elève de l'un des fondateurs du mime moderne, Etienne Decroux, il apparaît pour la première fois au cinéma dans "Les Enfants du Paradis" de Marcel Carné. L'année suivante, il crée sa propre compagnie, la seule troupe de mime au monde jusqu'à la fin des années 60.

Le rénovateur du mime

Portrait de Marcel Marceau, dit le Mime Marceau. © MARY EVANS/SIPA (publiée le 20/03/2023)

"Bip", créé en 1947, est sans doute le personnage du Mime Marceau qui restera dans les mémoires. Inspiré par de grands comiques comme Chaplin ou Keaton, ce Pierrot d'un nouveau genre, clown blanc en maillot rayé, portant un haut de forme orné d'une fleur rouge, fera de lui l'un des Français les plus connus à l'étranger. En plus d'avoir ravivé et modernisé la "comédie silencieuse", dans l'après-guerre, Marcel Marceau a voulu assurer sa transmission. Il a animé l'Ecole internationale de mime de 1969 à 1971 et a créé l'école du Mimodrame à Paris en 1978.

La vie privée de Marcel Marceau

Marcel Marceau s'est marié à trois reprises et est le père de quatre enfants : deux garçons et deux filles. Il a épousé en première noce une artiste comme lui : Huguette Mallet, danseuse et comédienne. Ensemble, ils ont deux fils : Michel et Baptiste. Il convole une seconde fois avec Ella Jaroszewicz, une autre artiste, puis une troisième avec Anne Sicco. C'est avec cette dernière qu'il devient à nouveau père de deux filles : Camille et Aurélia.