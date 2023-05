Maïwenn : la réalisatrice a admis avoir agressé Edwy Plenel, ce que l'on sait

MAIWENN LE BESCO. La réalisatrice de "Jeanne du Barry", film d'ouverture du Festival de Cannes, est sous le coup de la polémique au moment de monter les marches. Maïwenn a confirmé avoir agressé le journaliste Edwy Plenel auprès de Quotidien, sans dévoiler les raisons et les détails...

[Mis à jour le 16 mai 2023 à 13h42] Maïwenn est sous tous les projecteurs. Le dernier film de la réalisatrice, Jeanne du Barry, est projeté en ouverture du Festival de Cannes ce mardi 16 mai 2023. L'actrice est attendue pour fouler le tapis rouge de la Croisette aux côtés de Johnny Depp, également au casting. Si la présence de l'acteur accusé de violences conjugales par son ex Amber Heard fait polémique, la personnalité de Maïwenn est également entourée d'un relent de scandale.

Maïwenn est accusé d'agression par le journaliste Edwy Plenel. Le fondateur président de Médiapart a en effet déposé plainte le 7 mars dernier contre la réalisatrice pour des faits présumés survenus dans un restaurant du 12e arrondissement le 22 février 2023. Selon franceinfo et l'AFP, le journaliste a évoqué "une femme, précédemment assise, seule, à une autre table" ayant "surgi" et, "dans un laps de temps très court" l'ayant "saisi par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage".

Maïwenn Le Besco, identifiée, semble assumer son geste

La femme en question a été identifiée par le personnel comme étant Maïwenn Le Besco. Sur le plateau de Quotidien mercredi 10 mai, la comédienne a confirmé dans un sourire avoir agressé Edwy Plenel, refusant cependant de donner les raisons de son geste ou davantage de détails. Elle assure toutefois ne pas avoir reçu la plainte du journaliste.

On ne sait pas pourquoi Maïwenn a pu agresser Edwy Plenel en février dernier. Selon les déductions du journaliste dans sa plainte, cela pourrait être lié aux articles publiés dans Médiapart sur les accusations de viol contre Luc Besson, son ancien mari. Le président du média affirme n'avoir "personnellement jamais eu maille à partir" avec l'actrice, aujourd'hui à l'affiche de Jeanne du Barry.

Maïwenn Le Besco est née le 17 avril 1976 en Seine-Saint-Denis. Poussée très jeune par sa mère de castings en castings, elle tourne dans son premier film à l’âge de cinq ans : L'Année prochaine si tout va bien. Elle enchaîne en 1983 en interprétant Isabelle Adjani enfant dans L’Eté meurtrier de Jean Becker. Elle obtient un rôle à sa mesure aux côtés de Daniel Auteuil dans Lacenaire, un film historique. Mais se fait finalement remarquée dans La Gamine où elle donne la réplique à Johnny Hallyday.

Maïwenn n’a que 15 ans lorsqu’elle fait la connaissance de Luc Besson. Elle devient rapidement sa compagne et il lui donne de petits rôles dans Léon ou Le Cinquième élément. Elle disparaît peu à peu des écrans, s’occupe de sa fille Shanna Besson et tombe dans la dépression après son divorce. Elle réussit à revenir en force dans le film Haute Tension d’Alexandre Aja, sorti en 2003. Claude Lelouch lui propose ensuite deux films : Les Parisiens (2004) et Le Courage d’aimer (2005).

Maïwenn réalisatrice à succès

Maïwenn se lance finalement dans la réalisation en 2006 avec Pardonnez-moi. Elle y joue le rôle de Violette, une jeune qui décide de faire un drôle de cadeau à son futur bébé, un film de famille où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. La jeune femme semble avoir trouvé sa voie en tant que réalisatrice et nous livre Le Bal des actrices en 2009, puis Polisse en 2011. Ce dernier film est un grand succès. Il est nominé trois fois aux Césars pour le Meilleur film, le Meilleur réalisateur et le Meilleur scénario. Elle a par la suite signé en tant que réalisatrice le film Mon Roi, ADN et Jeanne du Barry.

En 1991, Maïwenn débute une relation amoureuse avec le réalisateur Luc Besson alors qu'elle est âgée de seulement 15 ans. Le cinéaste a, lui, 32 ans. L'année suivante, le couple se marie. Maïwenn affirmera plus tard que le film Léon, qui retrace la relation platonique mais ambigüe entre un tueur à gage et une adolescente, est inspirée de sa relation avec le réalisateur. La fille du couple nait en 1993.

Luc Besson quitte finalement Maïwenn en 1996, après sa rencontre avec Milla Jovovich sur le tournage du Cinquième élément. La réalisatrice racontera plus tard avoir fait une dépression nerveuse et avoir souffert de boulimie à cette époque. Par la suite, Maïwenn a été en couple avec l'homme d'affaire Jean-Yves Le Fur de 2002 à 2004, avec lequel elle a eu un enfant, puis a eu une relation de quelques années avec le rappeur JoeyStarr.