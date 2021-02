Mort de Jean-Claude Carrière : Borsalino, Belle de jour... Retour sur ses films

JEAN-CLAUDE CARRIERE. Le scénariste et écrivain Jean-Claude Carrière est mort à 89 ans. Il a signé les scénarios de nombreux films et a même fait des apparitions devant la caméra.

[Mis à jour le 9 février 2021 à 9h55] C'est un grand écrivain et scénariste français qui nous a quittés. Jean-Claude Carrière est mort ce lundi 8 février 2021. Il était âgé de 89 ans. On ne lui connaissait pas de maladie particulière, sa fille a d'ailleurs indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP qu'il était mort "dans son sommeil". Il devrait être prochainement inhumé à Colombières-sur-Orb, village de l'Hérault où il est né en 1931.

Jean-Claude Carrière était un touche-à-tout, ayant œuvré en littérature, au théâtre mais aussi au cinéma. Il s'est surtout illustré par sa capacité à raconter des histoires à l'écran, se définissant lui-même comme un conteur. Cet auteur collaborera pendant dix-neuf ans avec le réalisateur Luis Buñuel, signant notamment le scénario de Belle de jour, mais aussi Le journal d'une femme de chambre et Le charme discret de la bourgeoisie. Jean-Claude a également écrit les scénarios de La Piscine et de Borsalino, deux réalisations les plus connues de Jacques Deray. Il reçoit en 1983 le César du meilleur scénario pour Le retour de Martin Guerre. Jean-Claude Carrière a également reçu un Oscar d'honneur en 2015 pour l'ensemble de sa carrière de scénariste. Il a adapté de nombreuses oeuvres littéraires sur grand écran, comme Cyrano de Bergerac ou encore L'insoutenable légèreté de l'être.

Jean-Claude Carrière, né le 17 septembre 1931 dans l'Hérault et mort le 8 février 2021 à Paris, est un écrivain, scénariste et metteur en scène. Après une licence de lettres et une maîtrise d'histoire à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il abandonne sa vocation d'historien. Il se tourne vers le dessin et l'écriture.

En 1957, sort son premier roman, « Lézard ». Il collabore avec le réalisateur Buñuel durant dix-neuf ans, jusqu'à la mort de ce dernier. Parallèlement, il poursuit sa carrière de dramaturge et d’adaptateur. Il écrit de nombreux scénarii, tels que « Le Tambour », « Un papillon sur l'épaule » ou encore « Le Retour de Martin Guerre » qui lui vaut le César du meilleur scénario en 1983.

Il adapte également des œuvres littéraires comme « Cyrano de Bergerac », » Le Roi des aulnes » ou encore « L'Insoutenable Légèreté de l'être ». En 2007, il cosigne « Ulzhan », un film présenté au Festival de Cannes.

Côté vie privé, il est l'époux de l'écrivaine iranienne Nahal Tajadod, avec qui il a une fille en 2002.