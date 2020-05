Virginie Efira : le bonheur avec son compagnon Niels Schneider

Depuis quelques années, l'actrice Virginie Efira partage sa vie avec son compagnon Niels Schneider, qu'elle a rencontré sur un plateau de tournage.

Sommaire Biographie de Virginie Efira

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 20h55] Il n'est pas rare qu'une rencontre sur un tournage donne naissance à une idylle dans la vie. C'est ce qui attendait Niels Schneider et Virginie Efira lorsqu'ils ont accepté de jouer dans le film Un amour impossible réalisé par Catherine Corsini et sorti en 2018. Dans ce drame situé dans les années 1950, Efira campe une employée de bureau qui vit une liaison avec un homme d'une famille bourgeoise (Schneider). Celui-ci refuse de se marier en dehors de sa classe sociale malgré la naissance d'une petite fille. S'ensuit un combat d'une décennie pour que l'enfant obtienne au moins le nom de son père. C'est sur le tournage de ce long-métrage que les deux comédiens apprennent à se connaître et nouent leur relation. Très discrets, ils apparaissent peu souvent ensemble publiquement. Tout au plus a-t-on pu les voir dans les travées de Roland Garros ainsi que sur le tapis rouge du Festival de Cannes le soir de la présentation de Sybil, film de Justine Triet dans lequel ils jouent encore une fois l'un face à l'autre.

Dans les colonnes de Madame Figaro fin mars 2020, Virginie Efira évoquait le couple solide qu'elle forme avec Niels Schneider, de dix ans son cadet. "Dans notre métier, tout est mouvant, tout bouge tout le temps. Donc, il me semble important, même si ce n'est pas la raison principale pour laquelle on se met en couple, d'avoir une certaine stabilité. Quand on est amoureux, on est plus forts." Virginie Efira et Niels Schneider ont aussi l'avantage de faire le même métier, un autre ciment de leur couple : "Vivre avec un autre acteur, c'est même d'une force inouïe. Les périodes où on ne se voit pas sont très courtes. Partie deux mois pour un tournage, chez moi, ça n'existe pas. On se voit tout le temps, en fait. On partage nos expériences de cinéma".

Virginie Efira est née à Bruxelles le 5 mai 1977. Diplômée de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle en 1997, elle est animatrice télé et comédienne. Sa carrière démarre à la télévision belge, et ce n'est qu'en 2006 qu'elle se fera remarquer du public français, en présentant la "Nouvelle Star", jusqu'en 2008.

Elle pose sa voix pour nombre de films d'animation, dont Garfield le Film ou encore Hôtel Transylvanie. En 2007, elle tourne 2 saisons de la série "Off Prime" où elle incarne son propre personnage. Côté théâtre, elle monte plusieurs fois sur les planches, en 2005 dans "Pour ses beaux yeux" ou encore en 2009 dans "Nathalie".

Virginie Efira tourne deux téléfilms entre 2010 et 2011, dont "A la maison pour Noël". C'est sur grand écran qu'elle rencontre le succès, dès 2009 dans "Les Barons" aux côtés d'Edouard Baer. 2010 lui permet de s'installer sur les écrans avec "Le Siffleur", mais également "L'Amour c'est mieux à deux", une comédie romantique où elle incarne Angèle. La même année, elle est une femme flic dans "Kill Me Please".

Après "La Chance de ma vie" et "Mon pire cauchemar" en 2011, elle s'interprète à nouveau elle-même dans "Hénaut Président" en 2012. 2013 est l'année de tous les succès. Elle est au casting de cinq longs métrages : "Cookie", "Dead Man Talking", "20 ans d'écart", "Les Invincibles", et enfin "En solitaire" où elle incarne Marie Drevil, aux côtés de François Cluzet et de Guillaume Canet.

En 2015, elle joue une mère de famille dans la comédie "Une famille à louer". Elle fait partie du jury du 26e Festival du film britannique de Dinard, présidé par Jean Rochefort. On la retrouve ensuite devant la caméra de Paul Verhoeven qui la dirige dans Elle au même titre qu'Isabelle Huppert. Le metteur en scène lui propose ensuite le rôle titre dans on film Benedetta. En 2018, elle joue dans une des comédies de l'année : Le Grand Bain. La même année, elle rencontre son compagnon Niels Schneider lors du tournage d'Un amour impossible de Catherine Corsini.