Mort de Guy Bedos : Nikos Aliagas, Michel Boujenah... des personnalités rendent hommage à l'humoriste

GUY BEDOS - Nikos Aliagas, Michel Boujenah, Pierre Ménès... de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Guy Bedos. Son fils Nicolas a annoncé sa mort ce jeudi 28 mai. L'acteur et humoriste français était âgé de 85 ans.

Ses films L'essentiel Le comédien Guy Bedos est décédé, a annoncé son fils, Nicolas Bedos, ce jeudi 28 mai 2020, dans la soirée. C'est dans un post publié sur son compte Instagram officiel que le comédien et réalisateur annonce la mort de son père : "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au Paradis", est-il écrit, accompagné d'une photo de Guy Bedos en noir et blanc. Nous n'avons pas encore plus de détails au sujet des circonstances du décès du comédien. Guy Bedos avait 85 ans. Guy Bedos était un humoriste et comédien français. Il s'est fait connaître à l'occasion de plusieurs sketchs, comme La drague dans les années 1960. Au cinéma, on a pu le reconnaître dans le rôle de Simon dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Après près de 50 ans de carrière, le comédien s'était éloigné du monde de l'humour en 2013, après avoir donné un dernier spectacle à l'Olympia. L'humoriste était connu pour ses positions politiques marquées à gauche et son combat contre les discriminations. "On se souviendra de tous ses engagements contre les injustices et le racisme et en faveur de la dignité de toutes et tous", a déclaré SOS Racisme, dont Guy Bedos a été un des premiers parrains. L'humoriste avait d'ailleurs formé sur scène un trio avec les humoristes Smaïn et Michel Boujenah en 1991 ("Coup de soleil à l'Olympia") pour dénoncer les tensions entre communautés. Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme, a exprimé sa "grande tristesse" tandis que Jean-Marc Dumontet se souvient d'un personne "libre qui n'appartenait pas à un camp même s'il revendiquait des attaches idéologiques".

22:32 - Un homme "profondément humaniste" pour l'historien Benjamin Stora "C'était un homme qui était très attaché à la terre algérienne, très attaché à cette histoire", a réagi sur franceinfo l'historien Benjamin Stora. Guy Bedos était aussi "profondément humaniste" développe l'historien, "refusant les pratiques d'inégalité ou de racisme". 22:15 - Un artiste marqué par une enfance difficile Né le 15 juin 1934 à Alger dans une famille pied-noir d’origine espagnole, Guy Bedos grandit dans la violence. "Son père, Alfred Bedos dirige un laboratoire de produits pharmaceutiques. Sa mère, Hildeberte Verdier, est la fille du proviseur du lycée d’Alger. Le couple se sépare alors qu’il est encore très jeune. Guy Bedos ne reverra son père que de loin en loin. Sa mère se remarie avec un homme qui la bat. Elle frappe son fils en retour. C’est une femme raciste et antisémite", explique franceinfo. 22:13 - Nikos Aliagas et Pierre Ménès rendent hommage à Guy Bedos L'animateur Nikos Aliagas a rendu hommage à Guy Bedos sur Twitter. "Entre les larmes et les rires, il y avait ton souffle, ton talent. Sois en paix. Pensées affectueuses à ta famille et tes enfants.", a-t-il écrit. Pierre Ménès a exprimé ses condoléances aux proches de l'humoristes."Guy Bedos est parti. J’avais beaucoup de plaisir à discuter avec lui à La Baule. Condoléances à sa famille", a écrit Pierre Ménès. #RipGuyBedos Entre les larmes et les rires, il y avait ton souffle, ton talent. Sois en paix. Pensées affectueuses à ta famille et tes enfants. #instanikos https://t.co/Nr8Pgp9Vzo — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) May 28, 2020 21:58 - Un documentaire en hommage à Guy Bedos En hommage à Guy Bedos, décédé ce jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans, la chaîne France 3 rediffusera demain soir, vendredi 29 mai à 21h05, le documentaire "Guy Bedos en toute liberté", de Mireille Dumas et Anne Seddes. 21:46 - "Son insolence était salutaire", estime Jean-Michel Ribes "C'était un homme multiple, un homme engagé, émouvant, généreux et qui avait le culot grâce à son génie de trouver des formules irrésistibles. Son insolence était salutaire", a déclaré Jean-Michel Ribes, saluant un homme "qui avait le courage de ses opinions". 21:35 - "C'était un maître dans notre métier", estime Michel Boujenah Au micro de franceinfo, Michel Boujenah a réagi avec émotion à la mort de son ami Guy Bedos. "C'était un homme profondément tendre, vraiment, on n'imagine pas à quel point. Quand on le voyait comme ça, il avait l'air provocateur mais c'était un homme d'une tendresse et fidèle en amitié", a-t-il déclaré. 21:09 - La drague : le sketch culte de Guy Bedos et Sophie Daumier Avec Sophie Daumier, Guy Bedos interprétera "La drague" en 1972, un sketch devenu culte. Le couple danse un slow langoureux et le spectateur entend les voix intérieures des deux danseurs. Alors que Monsieur est persuadé d’emballer sa partenaire, Madame "doit supporter ses mains baladeuses", explique-t-on sur franceinfo. 20:48 - "Il était rosse, il était drôle, il était tendre", se souvient Gilles Jacob Gilles Jacob, l’ancien président du Festival de Cannes a réagi après la mort de l'humoriste : "Il était rosse, il était drôle, il était tendre, il était profond, il était excellent dans ses seuls en scène comme au cinéma. Il avait une façon de faire rire en deux temps qui pliait les salles en deux". 20:34 - "Un antiraciste obsessionnel" "Un antiraciste obsessionnel", c'est ainsi que se définissait Guy Bedos, engagement qui lui vaudra presque la prison. En effet, il a refusé de faire la guerre d’Algérie et a évité de peu la prison. Il sera ensuite réformé pour maladie mentale. "Plutôt crever que d’aller tirer sur mes copains", disait-il. 20:18 - Les grands succès de Guy Bedos au cinéma Guy Bedos s'est distingué dans plusieurs films à succès comme "Un éléphant ça trompe énormément" (1976) et "Nous irons tous au paradis" (1977) d’Yves Robert. Il a également tourné dans des téléfilms populaires comme "Une famille pas comme les autres" ou "Chère Marianne". 19:55 - Une carrière qui a commencé avec Sophie Daumier Dans les années 60, Guy Bedos forme un duo culte avec Sophie Daumier. L'un de leurs plus gros succès est ce fameux long slow où l'on entendait les pensées de l'un et de l'autre. Après leur séparation, Guy Bedos continuera sa carrière solo avec succès tantôt sur la scène, à la télévision et au cinéma. 19:20 - Guy Bedos : un "humoriste" et "satiriste" "Je me sens d’abord humoriste et satiriste. C’est ça ma religion. Donc libre de toute espèce de laisse qui pourrait me tenir. Je veux pouvoir tout dire, y compris des conneries", assurait l’humoriste décédé ce jeudi à l'âge de 85 ans. 19:15 - Les femmes de sa vie Guy Bedos a été marié à trois reprises : il a épousé l'actrice et romancière Karen Blanguernon. De cette première union, naîtra sa fille aînée, Leslie. L'humoriste se mettra ensuite en couple avec sa partenaire de scène, Sophie Daumier, qu'il épouse en 1965. Le couple aura une fille, Mélanie en 1977. Guy Bedos adopte également le fils de sa compagne, Philippe, décédé en 2010 de la maladie de Huntington. Après dix ans de relation, Sophie Daumier et Guy Bedos se séparent. Il épousera en troisième noce Joëlle Bercot, qui lui donnera ses deux derniers enfants : Nicolas Bedos, et une dernière fille, Victoria. 19:02 - Un humoriste engagé politiquement Avec ses textes engagés, Guy Bedos n'a jamais caché ses penchants politiques. Il s'est toujours revendiqué comme "un homme de gauche". Au cours de sa carrière, il s'est mobilisé pour différentes causes, notamment en apportant son soutien à Yvan Colonna en 2008, en soutenant l'association Droit au logement. Sans avoir soutenu de parti particulier, Guy Bedos a appuyé la candidature de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2012, avant d'apporter son soutien à Arnaud Montebourg lors de la primaire de 2017. Il était membre de la Ligue des droits de l'homme. 18:57 - Ses rôles au cinéma et à la télévision Guy Bedos a débuté sur les planches grâce à l'humour et à ses nombreux sketchs. Mais il s'est également illustré à plusieurs reprises au cinéma. Il est particulièrement connu pour avoir interprété Simon dans Un éléphant ça trompe énormément et dans sa suite, Nous irons tous au paradis. Il est apparu pour la dernière fois sur grand écran en 2012 dans Et si on vivait tous ensemble. A la télévision, il a joué le rôle d'Anton dans Kaamelott d'Alexandre Astier. LIRE PLUS

Guy Bedos est un humoriste, acteur et scénariste né le 15 juin 1934 à Alger. On le connaît pour ses spectacles d'humour mais aussi pour ses rôles dans des films comme Un éléphant ça trompe énormément et sa suite Nous irons tous au paradis.

Très jeune, il développe l'envie de devenir artiste. Lorsqu'il arrive à Paris en 1949 avec sa famille, il décide de quitter la maison familiale pour vendre des livres en porte à porte. Il s'inscrit à 17 ans dans l'école de théâtre de la rue Blanche. Quelques mois plus tard, il joue Arlequin poli par l'amour, une pièce de Marivaux. Il enchaîne ensuite les scènes dans des cabarets. C'est Jacques Prévert qui l'encourage ensuite à écrire des sketchs et à se créer une carrière d'humoriste.

Guy Bedos débute sa carrière en 1965, en présentant aux côtés de Barbara du music-hall. Mais c'est aux côtés de Sophie Daumier qu'il débute véritablement sa carrière d'humoriste. On doit à ce duo plusieurs sketchs, comme La drague ou Les vacances à Marrakech. Lorsque le duo se sépare, Guy Bedos décide de se lancer en solo : il se spécialise alors sur des sketchs au vitriol et son humoir poil à gratter, traitant souvent de politique. On lui doit notamment Bonne fête Paulette, Le Bottin ou encore Voter. Il donne son dernier one-man show à l'Olympia en 2013, après près de 50 ans de carrière.

Guy Bedos était un homme à femme et prenait souvent ses relations avec l'autre sexe comme sujets de ses sketchs. Il a d'abord été marié à l'actrice et romancière Karen Blanguernon. De cette union, naîtra sa fille aînée, Leslie. Après la séparation du couple, l'humoriste épouse sa partenaire de scène, l'actrice et humoriste Sophie Daumier en 1965. Le couple aura une fille, Mélanie en 1977. Guy Bedos adopte également le fils de sa compagne, Philippe, décédé en 2010 de la maladie de Huntington. Sophie Daumier et Guy Bedos se séparent en 1977 après dix ans de relation. Il épousera l'année d'après Joëlle Bercot, qui lui donnera deux enfants : Nicolas Bedos, et une dernière fille, Victoria.

Guy Bedos a été marié trois fois et a eu cinq enfants avec ses différentes épouses. Avec Karen Blanguemon, il a eu une fille, Leslie, en 1957. De son union avec Sophie Daumier sont nés deux enfants : Mélanie en 1977 et Philippe né 1974 et décédé en 2010 de la maladie de Huntington. Enfin, avec Joëlle Bercot, Guy Bedos a eu deux enfants : Nicolas, né en 1979 et Victoria en 1983.

Dernier fils de Guy Bedos, Nicolas Bedos a fait carrière en tant que comédien mais aussi metteur en scène, scénariste et réalisateur. Il a signé son premier film en 2017 avec Monsieur et Madame Adelman. Son deuxième film, La Belle Epoque lui doit d'ailleurs les louanges de la critique et notamment le César du meilleur scénario original en 2020. C'est Nicolas Bedos qui a annoncé le décès de son père par l'intermédiaire d'un post sur son compte Instagram où il lui rendait hommage notamment en faisant référence au film "Nous irons tous au Paradis".