Mort de Guy Bedos : sketchs, films, coups de gueule... retour sur sa carrière

GUY BEDOS - L'humoriste, auteur et acteur Guy Bedos est mort, a annoncé son fils Nicolas jeudi. Comédien engagé, il s'était fait connaître pour de nombreux sketchs mais aussi plusieurs rôles au cinéma.

L'essentiel

Le monde de l'humour français perd l'une de ses figures emblématiques. Guy Bedos est décédé, a annoncé jeudi 28 mai 2020 son fils Nicolas Bedos sur les réseaux sociaux. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au Paradis", a écrit l'acteur et réalisateur à propos de son père sur Instagram. L'humoriste, acteur et auteur s'était fait un nom sur les planches et sur les écrans, grâce à sa plume acérée et son engagement politique. Il avait pris sa retraite en 2013, après 50 ans de carrière. Au cinéma, il reste dans le coeur des spectateurs l'inoubliable Simon dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Plus récemment, il a incarné le personnage d'Anton dans la série Kaamelott. Guy Bedos est mort à l'âge de 85 ans.

L'humoriste était connu pour ses positions politiques marquées à gauche et son combat contre les discriminations. "On se souviendra de tous ses engagements contre les injustices et le racisme et en faveur de la dignité de toutes et tous", a déclaré SOS Racisme, dont Guy Bedos a été un des premiers parrains. L'humoriste avait d'ailleurs formé sur scène un trio avec les humoristes Smaïn et Michel Boujenah en 1991 ("Coup de soleil à l'Olympia") pour dénoncer les tensions entre communautés. Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme, a exprimé sa "grande tristesse" tandis que Jean-Marc Dumontet se souvient d'une personne "libre qui n'appartenait pas à un camp même s'il revendiquait des attaches idéologiques".

