Mort de Ian Holm : quelles sont les causes de son décès ?

IAN HOLM - L'acteur britannique Ian Holm est décédé à l'âge de 88 ans à l'hôpital ce vendredi. Il était connu pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux, Alien ou encore Les Chariots de feu.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 17h22] C'est un grand acteur du cinéma britannique qui s'est éteint ce vendredi 19 juin 2020. Sir Ian Holm est mort à Londres. C'est son agent qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué transmis au Guardian. Le comédien britannique s'est éteint "paisiblement" sur son lit d'hôpital, dans la capitale anglaise, entouré de sa famille et de ses proches. Dans le communiqué transmis par son agent, il est précisé que son décès est lié à la maladie de Parkinson, dont il souffrait depuis quelques années déjà. Ian Holm laisse derrière lui une carrière composée d'une centaine de rôles, tant au cinéma qu'au théâtre et à la télévision, où il a fait ses premières armes. Parmi ses rôles les plus connus, on retient celui de Bilbon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux, de Sam Mussabini dans Les Chariots de feu ou encore d'Ash dans Alien.

Né le 19 janvier 1932, Ian Holm a eu une carrière bien remplie, puisqu'il a commencé sur les planches en 1954. Après une carrière réussie au théâtre, il se lance dans la télévision puis le cinéma dès 1968. On a pu voir l'acteur britannique dans de nombreux films hollywoodiens. Mais c'est surtout sa prestation dans Les Chariots de feux en 1982 qui lui vaudra la reconnaissance du public, mais surtout des nominations aux Oscars et un prix au Festival de Cannes. On a également pu le voir dans Henry V, Frankenstein, De Beaux lendemains ou Le Cinquième Element. Mais le public plus jeune le reconnaîtra surtout pour son rôle dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson : c'est lui qui incarne Bilbon Sacquet, le cousin de Frodon qui lui transmet l'Anneau Unique de Sauron.

Sir Ian Holm Cuthbert, ou Ian Holm, est un acteur britannique de théâtre, télévision et cinéma. Il est principalement connu pour ses rôles dans Alien, Les Chariots de feu, ou encore Le Seigneur des Anneaux. Acteur prolifique (on compte plus d'une centaine de rôles à son actif), il a été récompensé à plusieurs reprises, dont un Prix d'interprétation masculine dans un second rôle au Festival de Cannes.

Ian Holm est né le 12 setembre 1931 à Goodmayes, en Angleterre. A l'âge de 23 ans, il débute sa carrière au théâtre au Shakespeare Memorial Theatre. Sa carrière sur les planches est un franc succès, et lui ouvre les portes de la télévision. En 1966, il apparaît dans la série The Body Snatchers, avant de débuter sa carrière au cinéma deux ans plus tard avec un rôle dans L'homme de Kiev de John Frankenheimer. Il enchaînera ensuite avec plusieurs rôles dans des fresques historiques, comme Marie Stuart, Reine d'Ecosse, La Rose et la Flèche ou encore Jésus de Nazareth. C'est à la fin des années 1970 qu'ils décrochent ces grands rôles au cinéma et se fait connaître sur le plan international.

Ian Holm faisait partie du casting d'Alien : le huitième passager de Ridley Scott. Le film est sorti en 1979. L'acteur britannique y incarnait Ash, l'un des antagonistes du film. Dans le détail, Ian Holm incarnait cet officier androïde de Nostromo qui brise la quarantaine imposée en laissant entrer Kane dans le vaisseau, alors qu'il est infecté par un Alien. Le film étant devenu culte, son personnage et l'interprétation donnée par le comédien a fait l'objet de différentes analyses.

Ian Holm dans Alien. © RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Avant les Chariots de feu, Ian Holm faisait déjà figure d'acteur accompli sur le sol britannique, notamment sur les planches. Il avait joué dans une dizaine de films auparavant. Mais son interprétation de Sam Mussabini, l'entraîneur des coureurs anglais lors des Jeux olympiques de 1924, lui a valu la reconnaissance tant du public que de ses pairs. Suite à ce rôle, il est nommé en 1982 pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il décrochera surtout un Prix d'interprétation masculine dans un second rôle au Festival de Cannes en 1981, mais également un BAFTA du meilleur second rôle l'année suivante.

Dans la longue filmographie de Ian Holm, on retrouve également Brazil. Ce drame de science-fiction signé Terry Gilliam raconte comment un bureaucrate devient un ennemi d'un Etat futuriste et totalitaire en souhaitant simplement corriger une erreur administrative. Si Jonathan Pryce incarne le rôle principal, on se souvient également de Ian Holm dans le rôle de Mr Kurtzmann, le patron du protagoniste.

Ian Holm est un acteur britannique reconnu qui n'avait plus rien à prouver. Il acquiert cependant une nouvelle notoriété en 2001 lorsqu'il endosse le rôle de Bilbon Sacquet dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Le comédien se fait alors connaître d'un nouveau public dans le monde entier. Le comédien apparaît dans le premier film, le troisième, et dans le premier et troisième volet de la trilogie prequel, Le Hobbit. Il joue le cousin de Frodon, porteur de l'Anneau unique mais corrompu par son pouvoir.

Ian Holm a eu quatre épouses au cours de sa vie. Il a épousé Lynn Mary Shaw de 1955 à 1965, Sophie Baker de 1982 à 1986, puis Penelpe Wilton de 1991 à 2001. De 2003 jusqu'à son décès en juin 2020, l'acteur britannique était marié à l'artiste Sophie de Stempel. Elle était à ses côtés au moment de son décès, a précisé son agent. Il a eu cinq enfants : trois filles, et deux garçons, nés des suites de trois de ses relations (dont ses deux premières femmes).

Ian Holm est mort le 19 juin 2020 à Londres. Il avait 88 ans. C'est son agent qui a transmis la triste nouvelle auprès du média britannique Le Guardian. Il précise que l'acteur s'est éteint "paisiblement" à l'hôpital aux côtés de sa famille, mentionnant qu'il souffrait d'une maladie liée à Parkinson. "Il était charmant, gentil, et férocement talentieux. Il nous manquera énormément", a-t-il ajouté.