Mort de Joel Schumacher : de quelle maladie souffrait le réalisateur ?

JOEL SCHUMACHER - Le réalisateur de Batman et Génération perdue est mort lundi 22 juin à l'âge de 80 ans. Il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer.

C'est une nouvelle figure du cinéma qui s'est éteint en 2020. Joel Schumacher est mort lundi 22 juin à New York. Le réalisateur américain avait 80 ans. Cela faisait plusieurs mois qu'il était malade, et se battait contre un cancer, a-t-on appris lors de l'annonce de son décès. Selon les responsables de sa communication, ce grand nom d'Hollywood s'est éteint "paisiblement après une lutte d'un an contre le cancer", sans plus de précisions. Sa maladie n'avait pas été rendue publique avant son décès ce lundi. Né le 29 août 1939, Joel Schumacher a débuté sa carrière comme costumier, avant de gravir les échelons de l'industrie cinématographique, en devenant réalisateur, mais également producteur et scénariste. Il a d'abord travaillé sur Woody et les robots dans les années 1970, avant d'entamer sa carrière de réalisateur avec St Elmo's Fire.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par la suite, Joel Schumacher se distingue avec d'autres oeuvres cinématographiques comme Génération perdue en 1987 et Chute libre avec Michael Douglas. On lui doit également 8mm, Phone Game mais aussi Le Nombre 23 sorti en 2007. Ses deux films les plus connus restent Batman Forever (1995) et Batman et Robin (1997). Ce dernier film a été très décrié tant par les fans du super-héros qui reprochaient l'ajout de tétons au costume du Chevalier noir incarné par George Clooney que par la critique. A tel point que le cinéaste avait demandé pardon aux fans en 2017. Malgré ce raté, on lui doit d'avoir lancé les carrières de deux comédiens aujourd'hui incontournables : Matthew McConaughey et Colin Farrell. Il réalise son dernier film, Effraction, en 2011.