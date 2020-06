Jules Sitruk : que devient l'acteur de Monsieur Batignol et Moi César ?

JULES SITRUK - Révélé à 11 ans dans Monsieur Batignol puis Moi César, 10 ans 1/2, 1m39, Jules Sitruk a tourné dans plusieurs films lors de son adolescence. Que devient-il ?

[Mis à jour le 28 juin 2020 à 21h00] En 2001, Jules Sitruk se faisait connaître auprès du public dans son premier rôle, Monsieur Batignole. Il acquiert la popularité auprès du public deux ans plus tard dans Moi César, 10 ans 1/2, 1m39, alors qu'il a 13 ans, avant d'obtenir le premier rôle dans Vipère au poing en 2004. Le succès de ces production est tel qu'on lui prévoyait une jolie carrière dans le cinéma français. Depuis, le jeune acteur a bien grandi : aujourd'hui âgé de trente ans, il se fait néanmoins un peu plus rare sur les écrans, bien qu'il ait participé à plusieurs projets depuis son adolescence. Jules Sitruk a été à l'affiche des films Son of Rambow (2006), Le fils de l'autre (2012) auprès d'Emmanuelle Devos et Pascal Elbé. En 2018, il joue aux côtés de Rooney Mara et Joaquin Phoenix dans Marie Madeleine de Garth Davis. Il y incarne Aaron, aux côtés d'autres acteurs français dans cette production américaine.

Mais Jules Sitruk ne s'est pas illustré seulement en tant qu'acteur. Il a également fait des détours par la réalisation, après avoir étudié en fac de cinéma. Le comédien a tourné en 2015 son premier court métrage, Windows, avant de réaliser le clip de "Feel" par Matou en 2017. Il a également été comédien de doublage, prêtant sa voix à de nombreuses reprises. Son dernier projet connu reste le tournage d'un téléfilm pour Jean-Pierre Mocky, La preuve par neuf, en 2018. L'acteur reste néanmoins actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.