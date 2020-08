Mort de Ben Cross : qui était l'acteur des Chariots de feu et Star Trek ?

BEN CROSS - L'acteur connu pour son rôle dans les Chariots de feu et pour avoir joué dans le Star Trek sorti en 2009 est mort à l'âge de 72 ans.

[Mis à jour le 19 août 2020 à 9h49] Le cinéma britannique perd l'un de ses acteurs. Ben Cross est mort ce mardi 18 août 2020. C'est son agent qui a partagé la triste nouvelle à l'AFP, précisant que le comédien britannique "s'est éteint des suites d'une courte maladie". Il avait 72 ans. "Il était malade depuis un certain temps, mais cela s'est soudainement aggravé la semaine passée" a complété sa fille. Ben Cross est particulièrement connu pour avoir incarné Harold Abrahams, un athlète juif qui concourt pour les Jeux olympiques de 1924 dans le multi-récompensé Les Chariots de feu. Il est également connu pour avoir joué le père de Spock dans le film Star Trek, réalisé par J.J. Abrams en 2009.

Ben Cross, de son vrai nom Harry Bernard Cross, est né à Londres en 1947. Il débute sa carrière d'acteur après avoir suivi des cours à la London's Royal Academy of Dramatic Arts, en 1970. Il se démarque d'abord sur les planches de théâtre avant de fouler les plateaux de tournages. Son premier rôle au cinéma est dans le film de guerre Un pont trop loin (1976). Mais c'est en 1978 qu'il se fait remarquer pour jouer dans Les Chariots de feu, sorti en 1981. Grâce à ce long-métrage, les portes du cinéma et de la télévision s'ouvrent : il jouera dans la série Masterpiece, mais également dans The Far Pavillions. Il a également joué dans le téléfilm Kate et William : Quand tout a commencé sous les traits du prince Charles. Parmi ses autres films majeurs, on compte L'Exorciste, au commencement sorti en 2004, et son apparition dans Star Trek en 2009. Son dernier rôle au cinéma remonte à Hurricane en 2018, où il interprétait le personnage de Dixon. Côté vie privée, Ben Cross avait une femme et deux enfants.

En savoir plus

Si Ben Cross a eu une carrière active entre les plateaux de cinéma, de télévision ou les planches de théâtre, son rôle majeur reste dans l'esprit des cinéphiles celui dans Les Chariots de feu. Ce film, inspiré d'une histoire vraie, a été récompensé à de nombreuses reprises, dont aux Oscars, bien que Ben Cross n'ait reçu aucune nomination. Il y interprète le personnage principal, Harold Abrahams, un athlète juif qui doit faire face à l'antisémitisme alors qu'il participe aux Jeux olympiques d'été de 1924 à Paris.

Ben Cross fait partie du casting du film Star Trek, sorti en 2009. Dans cette réalisation de J.J. Abrams, il incarne un personnage secondaire mais qui n'a pas manqué de marquer les femmes de la franchise. L'acteur britannique prête ses traits à Sarek, le père vulcain de Spock