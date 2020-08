John David Washington : bien plus que le fils de Denzel, biographie

Après Spike Lee, le voici chez Christopher Nolan. A l'affiche de Tenet, John David Washington poursuit son ascension fulgurante au cinéma. Portrait.

Né le 28 juillet 1984 à Los Angeles, John David Washington est un acteur américain ex-joueur de football américain. Il est le fils aîné du célèbre acteur Denzel Washington. John David Washington est connu pour ses rôles à la télévision dans la série Ballers et au cinéma dans BlacKkKlansman et Tenet.

John David Washington est né le 28 juillet 1984 à Los Angeles. Fils de Denzel et Pauletta Washington, il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. A Los Angeles, il est scolarisé à la Campbell Hall School où il se consacre au football américain, au basketball et à l'athlétisme. Il intègre ensuite l'université Morehouse en 2006 où il se distingue par ses capacités sportives. Non sélectionné lors de la draft de la NFL en 2006, il est recruté chez les Rams de Saint Louis en mai 2006. Il intègre ensuite la NFL Europe chez les Rhein Fire de Düsseldorf en 2007 avant d'être sélectionné en 2009 par les California Redwoods, qui deviennent les Sacramento Mountain Lions en UFL où il joue jusqu'en 2012.

John David Washington joue pour la première fois face à une caméra en 1992 dans Malcolm X, où son père Denzel Washington tient le rôle titre. Il a alors 7 ans et campe un élève dans une salle de classe. Comme souvent chez les enfants de grandes stars, John David ne vit pas forcément très bien le fait d'être un "fils de". Dans les colonnes de Première en 2020, l'acteur raconte qu'il mentait sur l'identité de son père pour éviter que les directeurs de casting changent d'attitude à son égard. "Je mentais, je disais qu'il travaillait sur des chantiers ou qu'il était en prison, juste pour ressentir un semblant de normalité. J'avais l'impression que personne ne me prendrait au sérieux, même si j'étais bon, donc je cachais qui était mon père. Je crois que j'essayais de me protéger."

Après une première expérience en 1992 dans Malcolm X, John David Washington lance véritablement sa carrière d'acteur en 2015 lorsqu'il rejoint la série Ballers où il incarne Ricky Jerret et donne la réplique à Dwayne Johnson en tant que rôle principal. Au cinéma, il joue dans Love Beats Rhymes en 2017 puis dans Monsters and Men, The Old Man & The Gun et All Rise en 2018 avant de trouver le rôle qui le fera exploser aux yeux du grand public. C'est Spike Lee qui lui offre le rôle principal dans son BlacKkKlansman où il campe un officier de police afro-américain qui infiltre le Ku Klux Klan au début des années 1970. Pour sa performance, il sera salué d'une nomination aux Golden Globes en tant que meilleur acteur dans un film comique. Poursuivant son ascension fulgurante à Hollywood, il obtient le premier rôle dans Tenet, le thriller temporel de Christopher Nolan sorti en août 2020.