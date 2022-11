Chadwick Boseman : de quoi est mort l'acteur de Black Panther ?

Il reçoit un vibrant hommage dans Black Panther : Wakanda Forever, nouveau film Marvel Studios, Chadwick Boseman nous a quittés en août 2020 après avoir lutté dans le secret le plus total contre la maladie. Il est mort à 43 ans.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 9h15] Son décès a placé le monde du cinéma mais aussi les cinéphiles en état de choc, Chadwick Boseman nous quittait il y a un peu plus de deux ans le 29 août 2020. L'acteur, qui s'était fait connaître dans le biopic 42 où il incarnait le joueur de baseball Jacke Robinson, avait vu sa carrière exploser après son interprétation du roi T'Challa du Wakanda dans Black Panther des studios Marvel. Le film, salué par la critique et par le public, était devenu un véritable phénomène culturel à tel point qu'une suite intitulée Black Panther : Wakanda Forever est sortie le 9 novembre 2022. Elle devait mettre en scène le retour de Boseman dans le rôle titre mais, suite à son décès soudain des suites d'un cancer du colon, le scénario a été en grande partie réécrit. Le film, à nouveau réalisé par Ryan Coogler, met en scène un Wakanda endeuillé par le décès de son roi dans un vibrant hommage à Chadwick Boseman qui nous quittait le 29 août 2020. Il avait 43 ans.

Chadwick Boseman a succombé à un cancer du colon à l'âge de 43 ans le 29 août 2020. Dans un tweet sur son compte Twitter officiel, son entourage a partagé son combat qu'il gardait secret depuis des années. "Chadwick a été diagnostiqué d'un cancer du colon de stade 3 en 2016 et s'est battu ces quatre dernières années alors qu'il progressait jusqu'au stade 4. En véritable guerrier, Chadwick a persévéré dans l'adversité, donnant vie à tant de films aimés. Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom et bien d'autres, ont été tournés pendant et entre d'innombrables opérations et sessions de chimiothérapie. Donner vie au roi T'Challa dans Black Panther a été le plus grand honneur de sa carrière."

Le tweet annonçant la triste nouvelle est depuis devenu le message le plus aimé sur le réseau social à l'oiseau bleu. Les stars de Hollywood lui ont rendu hommage dans la foulée. "Je suis absolument effondré" affirme Chris Evans, qui a pu le côtoyer sur les tournages de Captain America : Civil War et Avengers 3 et 4. Ryan Coogler, qui l'a dirigé dans Black Panther, rôle de sa vie, explique que le comédien n'avait pas souhaité partager avec ses collaborateurs son état de santé. "Chad prenait profondément soin de sa vie privée et je n'étais pas au courant des détails de sa maladie. Après que sa famille a publié sa déclaration, j'ai réalisé qu'il avait été malade pendant tout le temps où je l'ai connu. Parce qu'il était un gardien, un leader et un homme de foi, de dignité et de fierté, il a protégé ses collaborateurs de sa souffrance. Il a vécu une belle vie. Et il a fait du grand art. Jour après jour, année après année."

Biographie de Chadwick Boseman - Né le 29 novembre 1976 à Anderson en Caroline du Sud, Chadwick Boseman se dirige tôt vers les arts dramatiques. En 2000, il obtient un diplôme en beaux-arts à l'université de Howard à Washington. L'acteur Denzel Washington finance ses études d'arts dramatiques à Oxford dont il sort également diplômé. Il poursuit ses études à la Digital Film Academy de New York tout en donnant des cours de théâtre. Boseman fait ses premiers pas à la télévision au début des années 2000 avant de percer au cinéma la décennie suivante.

Dans le biopic 42, il campe une légende du baseball américain : Jacke Robinson. C'est ce rôle qui lui permet d'envisager une carrière plus importante au cinéma. Il enchaîne avec le biopic Get On Up où il incarne James Brown. Les studios hollywoodiens lui tendent les bras et lui proposent des rôles dans des blockbusters. Il intègre le casting de Gods of Egypt d'Alex Proyas puis de Captain America : Civil War où il joue pour la première fois T'Challa, le prince du Wakanda qui aura bientôt son film dédié : Black Panther, premier blockbuster à gros budget mettant en scène un super-héros afro-américain. Le long-métrage, réalisé par Ryan Coogler, est salué pour sa capacité à faire bouger les lignes en faveur d'une plus grande diversité au cinéma. Chadwick Boseman reprend le rôle de T'Challa dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. En 2020, il joue également pour Spike Lee dans son film Da 5 Bloods, et apparaît face à Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, en 2020 sur Netflix. Chadwick Boseman meurt le 29 août 2020 après une bataille de quatre ans contre un cancer du colon. Il avait 43 ans.

Avant Black Panther, Chadwick Boseman s'était déjà bâtie une solide réputation à Hollywood. Mais c'est le rôle du roi T'Challa qui lui permettra de se faire connaître auprès du grand public. Il incarne ce personnage dès Captain America : Civil War, avant la sortie de Black Panther en 2018. Il obtient le MTV Movie et TV Awards du meilleur héros et de la meilleure performance dans un film grâce à son interprétation dans ce film de super-héros. On le retrouve ensuite dans le costume de Black Panther dans Avengers : Infinity War en 2018, puis Avengers : Endgame en 2019. Il meurt avant le début du tournage de Black Panther 2. Marvel annonce quelques mois plus tard qu'ils ne comptent pas remplacer Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa.

Chadwick Boseman était discret sur sa vie privée. On sait cependant qu'il partageait sa vie avec Taylor Simone, une chanteuse. Le couple a été photographié une première fois en 2015, avant d'apparaître ensuite à plusieurs reprises sur des tapis rouges.