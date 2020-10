Mort de Thomas Jefferson Byrd : l'acteur s'est fait tirer dessus dans la rue, ce que l'on sait

THOMAS JEFFERSON BYRD - L'acteur fétiche de Spike Lee, âgé de 70 ans, a été tué de deux balles. Il a été retrouvé mort en pleine rue.

[Mis à jour le 5 octobre 2020 à 13h26] C'était un acteur fétiche du cinéma de Spike Lee. Thomas Jefferson Byrd est mort à l'âge de 70 ans le 3 octobre 2020. Son corps a été retrouvé en pleine rue à Atlanta, la capitale de l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis. Le comédien vu dans Get on the Bus, He Got Game mais aussi Ray est mort par balles, après avoir reçu "deux coups de feu". Selon la chaîne Fox 5 Atlanta, qui cite des sources policières, la police avait reçu le signalement d'un homme blessé à 1h45 du matin. Sur place, l'acteur a été retrouvé mort "avec plusieurs blessures par balles dans le dos" précise CNN, citant des sources policières.

Pour l'heure, les circonstances de la mort de Thomas Jefferson Byrd restent inconnues. Une enquête a été ouverte, des policiers travaillant sur des homicides travaillant sur l'affaire selon TMZ. L'un de ses amis et ancien porte-parole, Craig Wyckoff, a donné plus d'éléments à la presse américaine après avoir parlé avec le "cercle d'amis" de l'acteur. Selon lui, Thomas Jefferson Byrd se serait disputé avec une personne dans un magasin. "Cette personne a dû le suivre jusqu'à chez lui". Toutefois, la police a refusé de confirmé ou de nier ces affirmations, selon le New York Times.

Thomas Jefferson Byrd a débuté sa carrière au théâtre avant de se faire repérer par le réalisateur américain Spike Lee. C'est surtout dans les films du cinéaste que l'acteur était connu, apparaissant dans Clockers, Girl 6, Get on the Bus, He Got Game, la série Nora Darling n'en fait qu'à sa tête. On a également pu le voir dans Bulworth aux côtés de Warren Beatty mais aussi dans le biopic Ray consacré à Ray Charles. En 2003, il avait été nommé au Tony Award du meilleur acteur dans un second rôle pour une pièce grâce à sa prestation dans la comédie musicale Ma Rainey's Black Bottom.

Spike Lee lui rend un émouvant hommage

Thomas Jefferson Byrd a accompagné Spike Lee dans plusieurs de ses films, de Get on the Bus à He Got Game en passant par Nora Darling. Au total, l'acteur et le cinéaste ont collaboré ensemble sur huit projets. Suite à l'annonce de son décès, le réalisateur américain a tenu à lui rendre un bouleversant hommage sur son compte Instagram : "Je suis très triste de vous annoncer l'assassinat tragique de notre frère bien-aimé Thomas Jefferson Byrd hier soir à Atlanta, en Géorgie. Tom est mon pote [...] Partageons nos condoléances et nos prières à sa famille. Repose en paix "Brother Byrd"".