Michael J. Fox : son touchant témoignage sur son combat contre Parkinson

MICHAEL J FOX. L'acteur de "Retour vers le futur" revient sur la maladie de Parkinson, dont il est atteint, dans un documentaire à découvrir le 12 mai.

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 9h16] Michael J. Fox promet de se livrer comme rarement. L'interprète de Marty McFly dans la saga Retour vers le futur se confie sur Parkinson dans le documentaire Still, mis en ligne sur Apple TV+ le 12 mai 2023. Michael J. Fox revient progressivement sur sa vie face à cette maladie qui lui fait perdre sa motricité. Dans ce documentaire également, l'acteur explique avoir caché sa maladie, avant de mettre sa célébrité au service de la recherche. Il a officiellement pris sa retraite du métier d'acteur en 2020.

Dans des extraits partagés par le magazine Rolling Stone, le comédien de 61 ans, qui a pris sa retraite du métier, détaille la manière dont il a découvert à 29 ans qu'il était atteint de la maladie de Parkinson : "Fox remarque que l'auriculaire de sa main gauche bouge. Pas seulement en mouvement : il est rapidement "auto-animé". Il regarde le doigt dansant, fasciné par l'impression d'observer le doigt de quelqu'un d'autre faire cela, sur la main de quelqu'un d'autre, attachée au corps de quelqu'un d'autre. [...] Son corps commence, très lentement et subtilement, à le trahir."

Biographie de Michael J.Fox - Né en 1961 à Edmonton (Canada), Michael Andrew Fox dit Michael J. Fox est le fils de l'actrice Phyllis Fox. Il accède à la célébrité dans son pays natal grâce à son rôle dans la série "Leo and me" avant de s'installer aux Etats-Unis où il jouera dans de nombreux téléfilms ou des séries populaires tels que "Palmerstown, U.S.A." et "Sacrée famille". Il fait sa première apparition au cinéma dans le Disney "Midnight Madness".

mais c'est en 1985 qu'il crève l'écran dans le rôle de Marty McFly pour le film "Retour vers le futur". Suivent "Retour vers le futur II" en 1989 et "Retour vers le futur III" en 1990, une trilogie signée Robert Zemeckis. Durant les années 1980, il participe à plusieurs projets comme les films "Teen Wolf, "Le Secret de mon succès", "Les Feux de la nuit" ou encore "Outrages". La décennie suivante, l'acteur est à l'affiche d'un grand nombre de films tels que "Le Président et Miss Wade", "Mars Attacks !", "L'Incroyable voyage à San Francisco", "Fantômes contre fantômes" entre autres. Puis il se tourne vers le petit écran et obtient un rôle dans la série "Spin City" dès 1996. Bien que sa carrière décline, l'acteur reste malgré tout actif dans les années 2000. Il prête sa voix dans les films d'animation "Stuart Little" et apparait dans des séries telles que "Scrubs" et "The Good Wife". Son dernier rôle au cinéma remonte à 2019, avec le film See you yesterday.

C'est sur le tournage de Doc Hollywood en 1991 que Michael J. Fox se rend compte qu'il souffre de tremblements incontrôlés. Il est âgé de seulement 29 ans. L'acteur révèle au grand public sept ans plus tard qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, une maladie qu'on lui a diagnostiquée en 1991, et qui devient de plus en plus difficile de contrôler. Dans ses mémoires, No time like the future, retranscrites par le Los Angeles Times en novembre 2020, Michael J. Fox explique qu'"il y a un temps pour tout, et il est temps de mettre derrière moi les journées de 12 heures de travail, à devoir mémoriser 7 pages de dialogues. Si ça doit être la fin de ma carrière d'acteur, qu'il en soit ainsi". "Ma mémoire à court terme est en miettes, évoque-t-il dans les colonnes du magazine People à l'occasion de la promotion de ses mémoires. J'ai toujours été bon pour retenir et apprendre mes dialogues. J'ai connu des situations extrêmement dures lors de mes dernières boulots, qui étaient des rôles avec vraiment beaucoup de mots. J'ai vraiment dû me battre pour y arriver".

Michael J.Fox a rencontré la comédienne Tracy Pollan sur le tournage de la série Sacrée famille, en 1985. Ils se retrouvent sur le tournage des Feux de la nuit, et se mettent rapidement en couple. Ils sont mariés depuis 1988. Ensemble, Michael J. Fox et Tracy Pollan ont eu quatre enfants, un garçon et trois filles.