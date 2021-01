Tanya Roberts : annoncée morte par erreur, quel est son état de santé ?

La James Bond Girl de "Dangereusement vôtre" a été annoncée morte par les médias américains le 4 janvier. Tanya Roberts serait toujours vivante, mais hospitalisée dans un état critique.

[Mis à jour le 5 janvier 2021 à 9h44] Lundi 4 janvier 2021, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Tanya Roberts, annoncée morte par des médias américains à l'âge de 65 ans. Mais il n'en est finalement rien : l'agent de l'actrice vue dans "Dangereusement vôtre" et "Drôles de dames" est toujours vivante, a démenti son agent quelques heures plus tard auprès de l'AFP. L'ex-James Bond girl est toujours vivante, mais se trouve actuellement dans un état critique : elle est hospitalisée à Los Angeles entre la vie et la mort, dans un service de soins intensifs. Le 24 décembre 2020, Tanya Roberts avait perdu connaissance lorsqu'elle promenait ses chiens et avait été hospitalisée immédiatement au Cedar Senai Hospital.

L'agent de Tanya Roberts avait été précédemment cité par les médias américain comme source confirmant le décès de l'actrice. Ce dernier a justifié cette erreur par un "malentendu" au cours d'une conversation téléphonique avec Lance O'Brien, le compagnon de Tanya Roberts. Pour l'heure, on sait seulement que l'état de la comédienne est "critique", le porte-parole de l'hôpital où elle est actuellement soignée n'ayant pas donné davantage d'information sur son état de santé.

Née le 15 octobre 1955 à New York, de son vrai nom Victoria Leigh Blum, Tanya Roberts a fait ses débuts de comédienne à Broadway, dans les années 1970, avant de rejoindre le casting de la série Drôles de dames. Elle n'apparaît que durant la dernière saison, en 1980, dans le rôle de Julie Rogers. Après s'être tourné vers le cinéma de genre ("The Beastmaster", "Sheena : Queen of the Jungle"), l'actrice donne la réplique à Roger Moore dans "Dangereusement vôtre". Elle y incarne la James Bond Girl Stacey Sutton. Ce rôle est certainement le plus marquant de sa carrière. Toutefois, à la fin des années 1990, elle joue Midge Pinciotti, la mère de Donna (Laura Preppon) dans la série That' 70s Show.