Tanya Roberts : l'actrice est morte après une première fausse alerte

Après une première fausse annonce de décès démentie dans un premier temps, Tanya Roberts est morte 24 heures après. Elle avait 65 ans.

[Mis à jour le 5 janvier 2021 à 16h51] Les proches de Tanya Roberts vivent depuis plusieurs heures un véritable ascenseur émotionnel. L'actrice vue dans "Dangereusement vôtre" et "Drôles de dames" est décédée dans la nuit du lundi 4 janvier au mardi 5 janvier 2021 à Los Angeles, où elle était hospitalisée, selon des informations de TMZ, citant le compagnon de la comédienne qui aurait reçu un appel des médecins à ce sujet. Elle était âgée de 65 ans. Le décès de l'ancienne James Bond Girl avait cependant été annoncé dans la nuit du 3 au 4 janvier 2021, avant d'être démenti par son agent. L'actrice était bien vivante, contrairement à ce qu'avait pu croire son compagnon Lance O'Brien, mais est morte 24 heures plus tard. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées pour l'heure.

Tanya Roberts se trouvait dans un état critique depuis plusieurs jours. Le 24 décembre 2020, Tanya Roberts avait perdu connaissance lorsqu'elle promenait ses chiens et avait été hospitalisée immédiatement au Cedar Senai Hospital de Lors Angeles au service des soins intensifs. Dimanche 3 janvier 2021, son compagnon, Lance O'Brien, s'est rendu au chevet de sa compagne après avoir appris des médecins que l'état de l'actrice s'aggravait et que sa mort était imminente. Tanya Roberts aurait ouvert les yeux et lui aurait attrapé la main, avant de s'évanouir. Dévasté, il aurait ensuite quitté l'hôpital, persuadé qu'elle était décédée. Il aurait ensuite partagé son ressenti avec l'agent de la comédienne sans avoir vérifié auprès des équipes médicales que l'actrice était bien morte. Ce lundi 4 janvier 2021 (mardi 5 janvier en France), il a toutefois reçu un appel des médecins de sa compagne lui confirmant le décès de Tanya Roberts.