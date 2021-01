Rémy Julienne : l'émouvant hommage de Jean-Paul Belmondo

MORT DE REMY JULIENNE. Le célèbre cascadeur Rémy Julienne est mort le 21 janvier 2021 des suites du coronavirus, à 90 ans. Son ami, Jean-Paul Belmondo, a salué sa mémoire.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 9h41] Ils ont travaillé en étroite collaboration sur plusieurs films, du Professionnel à l'As des As, en passant par Peur sur la ville. Jean-Paul Belmondo et Rémy Julienne se connaissaient bien, apparaissant complices lorsque la caméra ne tournait pas. C'est donc tout naturellement que l'acteur français a rendu hommage au cascadeur, décédé le 21 janvier 2021 à 90 ans : ""C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix", a réagi Jean-Paul Belmondo dans un communiqué transmis à l'AFP. "Comment résumer une si longue route avec Rémy ? Par trois mots : amitié, confiance et fidélité. "Amis, nous avons fait ensemble les quatre cents coups, résume également Jean-Paul Belmondo dans cet émouvant hommage au cascadeur disparu. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je lui faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix. Fidèle, il l'a toujours été, comme moi-même, j'ai toujours voulu travailler essentiellement avec lui. Rémy était un passionné. Il y a encore quelques mois, il multipliait les appels pour me faire part de son dernier projet de cascade. Sa passion lui aura permis de nous laisser des moments que le cinéma ne pourra oublier." Rémy Julienne est décédé après avoir contracté le coronavirus. Celui que l'on surnommait "le casse-cou du cinéma français" avait été placé en réanimation à l'hôpital de Montargis début janvier.

Avant de travailler dans la petite famille du cinéma français, Rémy Julienne s'est distingué comme champion de moto. Sa carrière dans le septième art décolle lorsqu'il s'occupe des cascades sur Fantomas d'André Hunebelle, en 1964. Par la suite, celui qu'on appelle "le casse-cou du cinéma français" a travaillé pour de grands noms du cinéma français : Gérard Oury (sur Le Cerveau ou Les Aventures de Rabbi Jacob), François Truffaut (La nuit américaine), Claude Lelouch (L'aventure c'est l'aventure) et Georges Lautner (Flic ou voyou, Le Guignolo, Le Professionnel), pour ne citer qu'eux. Rémy Julienne s'est également distingué à l'international en étant régleur de cascades automobiles sur pas moins de six James Bond : Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre, Tuer n'est pas jouer, Permis de tuer et GoldenEye. Plus récemment, il a travaillé sur le film Da Vinci Code de Ron Howard. Il est mort le 21 janvier 2021 des suites du coronavirus, à 90 ans.

Rémy Julienne a créé de nombreuses cascades impressionnantes, que ça soit pour le cinéma français mais également à l'international. Roger Moore aurait même déclaré que "Sans lui, c'est simple, James Bond n'aurait pas existé". Difficile de résumer en quelques mots son apporta au cinéma, les images valent mieux que les mots. Retrouvez ci-dessous les cascades de Rémy Julienne compilées par le Festival du Film policier de Liège.

Côté vie privée, on sait que Rémy Julienne a eu deux fils, Dominique Julienne et Michel Julienne. Comme leurs pères, tous les deux sont coordinateurs de cascades de voitures.

Rémy Julienne a travaillé à de nombreuses reprises avec Jean-Paul Belmondo. Le cascadeur a notamment travaillé avec le géant du cinéma français sur Le Cerveau, Peur sur la ville, Le Casse, l'Animal, le Professionnel, l'As des As, Les Morfalous ou encore Joyeuses Pâques. De cette relation professionnelle est née une complicité indéniable, les deux hommes se côtoyant à plusieurs reprises hors caméra. Pour Le Parisien, Rémy Julienne était d'ailleurs revenu sur sa relation avec l'acteur français : "Il était inarrêtable, se souvient-il en évoquant "Bebel". Avec lui, c'était toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin [...] Je devais sans cesse le canaliser. C'était quand même imprudent, ce qu'on faisait !"

Hospitalisé dans un état sérieux au début du mois de janvier, Rémy Julienne a lutté contre une infection au coronavirus Covid-19 pendant une quinzaine de jours avant de s'éteindre sur un lit de réanimation à l'hôpital de Montargis dans la nuit du 21 janvier 2021. Le cascadeur et coordinateur des cascades de bon nombre de blockbusters français mais aussi internationaux avait reçu le soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Ceux-ci lui avaient envoyé leurs voeux de bon rétablissement dès que la nouvelle de son hospitalisation était sortie dans les médias. "Son corps nous a quitté mais il restera à jamais dans nos cœurs" ont publié ses proches sur son compte Twitter officiel.

On associe, et à raison, souvent Rémy Julienne à Jean-Paul Belmondo mais il a également travaillé pendant de nombreuses années sur la saga James Bond pour offrir à l’agent 007 certaines de ses plus grandes cascades. Au fil des années, Julienne participera à l’élaboration des cascades de Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre, Tuer n’est pas jouer avec Roger Moore ainsi que Permis de tuer et enfin Goldeneye avec Pierce Brosnan.

Rémy Julienne a travaillé pour près de 1 400 productions, dont environ 400 films, dont des James Bond et de nombreux films d'action avec Jean-Paul Belmondo. Celui que l'on surnomme "le casse-cou du cinéma français" a donc une immense filmographie à son actif, difficile à condenser. Retrouvez ci-dessous une filmographie partielle et non-exhaustive des plus grands films pour lesquels le cascadeur a prêté ses talents de cascadeurs :

Fantômas d'André Hunebelle (1964)

La grande vadrouille de Gérard Oury (1966)

Le roi de coeur de Philippe de Broca (1966)

Le Pacha de Georges Lautner (1968)

Le Gendarme se marie de Jean Girault (1968)

Le Cerveau de Gérard Oury (1969)

L'or se barre (The Italian Job) de Peter Collinson (1969)

La femme du prêtre de Dino Risi (1970)

Le Gendarme en balade de Jean Girault (1970)

La poudre d'escampette de Philippe de Broca (1971)

Le Casse d'Henri Verneuil (1971)

La nuit américaine de François Truffaut (1972)

L'aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch (1972)

Quelques messieurs trop tranquilles de Georges Lautner (1972)

Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury (1973)

Toute une vie de Claude Lelouch (1974)

La Gifle de Claude Pinoteau (1974)

Peur sur la ville d'Henri Verneuil (1974)

Pas de problème de Georges Lautner (1975)

Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau (1975)

L'Aile ou la Cuisse de Claude Zidi (1976)

La Menace d'Alain Corneau (1977)

Flic ou voyou de Georges Lautner (1979)

Le Gendarme et les Extra-terrestres de Jean Girault (1979)

Le Guignolo de Georges Lautner (1980)

Trois hommes à abattre de Jacques Deray (1980)

Rien que pour vos yeux de John Glen (1981)

Le Professionnel de Georges Lautner (1981)

L'As des as de Gérard Oury (1982)

Mortelle randonnée de Claude Miller (1982)

Le Marginal de Jacques Deray (1983)

Octopussy de John Glen (1983)

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone (1983)

Les Morfalous d'Henri Verneuil (1984)

Joyeuses Pâques de Georges Lautner (1984)

Dangereusement vôtre de John Glen (1985)

Le Solitaire de Jacques Deray (1987)

Frantic de Roman Polanski (1988)

Permis de tuer de John Glen (1988)

GoldenEye de Martin Campbell (1995)

Une chance sur deux de Patrice Leconte (1998)

Taxi de Gérard Pirès (1998)

Taxi 2 de Gérard Krawczyk (2000)

Da Vinci Code de Ron Howard (2006)

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le cascadeur Rémy Julienne est décédé le 21 janvier 2021, âgé de 90 ans. Cela faisait depuis début janvier qu'il était placé en réanimation après avoir contracté le coronavirus. "Ce qui devait arriver est arrivé, il nous a quittés en fin de soirée (jeudi). C'était prévisible, il était sous respirateur artificiel", a détaillé l'un de ses proches à l'Agence France Presse. Une source proche de la famille a également précisé que le cascadeur sera enterré dans le caveau familial à Cepoy, dans le Loiret, là où est né le cascadeur.