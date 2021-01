Rémy Julienne : le cascadeur de Belmondo en réanimation dans un état grave

REMY JULIENNE. Immense cascadeur français et proche de Jean-Paul Belmondo, Remy Julienne a été placé en réanimation à l'hôpital de Montargis après avoir contracté le coronavirus.

L'une des figures de l'ombre du cinéma français est actuellement hospitalisée. Rémy Julienne, célèbre cascadeur français connu pour avoir travaillé sur les films James Bond et les films d'action avec Jean-Paul Belmondo, est actuellement en réanimation à l'hôpital de Montargis après avoir attrapé le coronavirus. Selon des informations de France 3 Centre-Val-de-Loire, l'homme de 90 ans se trouve actuellement dans "un état sérieux". Le député LR du Loiret Jean-Pierre Door et ami de Rémy Julienne a d'ailleurs confirmé qu'il "lutte contre le Covid-19" et lui "rend régulièrement visite", dans l'espoir que son état s'améliore.

Avant de travailler dans la petite famille du cinéma français, Rémy Julienne s'est distingué comme champion de moto. Sa carrière dans le septième art décolle lorsqu'il s'occupe des cascades sur Fantomas d'André Hunebelle, en 1964. Par la suite, il a travaillé pour de grands noms du cinéma français : Gérard Oury (sur Le Cerveau ou Les Aventures de Rabbi Jacob), François Truffaut (La nuit américaine), Claude Lelouch (L'aventure c'est l'aventure) et Georges Lautner (Flico u voyou, Le Guignolo, Le Professionnel), pour ne citer qu'eux. Rémy Julienne s'est également distingué à l'international en étant régleur de cascades automobiles sur pas moins de six James Bond : Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre, Tuer n'est pas jouer, Permis de tuer et GoldenEye. Plus récemment, il a travaillé sur le film Da Vinci Code de Ron Howard.