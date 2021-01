Guillaume Depardieu : de quoi est mort l'acteur de Tous les matins du monde ?

Révélé dans Tous les matins du monde, Guillaume Depardieu est mort plusieurs années plus tard, en 2008. Le fils de Gérard Depardieu a été terrassé par une pneumonie.

Le 13 octobre 2008, le cinéma français est endeuillé : l'acteur Guillaume Depardieu est mort. Il était seulement âgé de 37 ans. Le fils de Gérard Depardieu s'était illustré dans plusieurs films, comme Tous les matins du monde, Les Apprentis (qui lui avait valu le César du meilleur espoir en 1996) ou encore Versailles. Pourtant, c'est en Roumanie, sur le tournage du film L'Enfance d'Icare que Guillaume Depardieu tombe gravement malade. L'acteur contracte une pneumonie et une infection supplémentaire à cause d'un staphylocoque doré.

Guillaume Depardieu est alors rapatrié à l'hôpital de Garches, en France. Mais rien ne pourra être fait : l'acteur décède trois jours plus tard, le 13 octobre 2008 et sera inhumé au cimetière de Bougival. Lors d'une interview à Télérama en 2015, son père, Gérard Depardieu évoque la perte de son fils : "Guillaume a choisi sa vie, il a choisi sa mort. Je ne me sens pas responsable. Évidemment, je n'étais pas assez là. Mais si je l'avais été, avec ce que je suis, est-ce que ça aurait vraiment changé les choses ? Je ne sais pas... J'ai eu un énorme chagrin. Guillaume ne me quitte pas." Guillaume Depardieu continue de faire parler de lui après son décès, l'album posthume Post Mortem comprenant des chansons écrites par l'acteur de Tous les matins du monde sortant en 2013.

Fils d'un monument du cinéma français, Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu apparaît dès son plus jeune âge dans quelques grands films comme Pas si méchant que ça de Claude Goretta ou Jean de Florette de Claude Berri. En 1991, il joue un grand rôle dans Tous les matins du monde d'Alain Corneau. En 1996, il remporte le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Les Apprentis de Pierre Salvadori. En 2000, il s'illustre dans Aime ton père de Jacob Berger. Il décède en plein tournage de L'Enfance d'Icare d'Alex Iordachescu, le 13 octobre 2008.

Guillaume Depardieu est né le 7 avril 1971. Il est le fils de l'acteur Gérard Depardieu, dont il porte le nom de famille, et de l'actrice Elisabeth Guignot, anciennement Elisabeth Depardieu, vue dans Jean de Florette et Manon des sources notamment. Guillaume Depardieu est également le frère aîné de l'actrice Julie Depardieu et demi-frère de Roxanne Depardieu et Jean Depardieu.

Guillaume Depardieu passera une grande partie de son enfance sur les plateaux de tournage aux côtés de ses parents. Il apparaîtra d'ailleurs déjà dans quelques films, comme Jean de Florette ou Cyrano de Bergerac. Son adolescence sera plus difficile, l'acteur souffrant de toxicomanie. En 1988, il est condamné à trois ans de prison pour usage, trafic et importation d'héroïne. Il sera incarcéré dix-huit mois à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, et en ressortira sous libération conditionnelle.

Guillaume Depardieu a fréquenté pendant un temps Clotilde Courau, rencontrée sur le tournage de Marthe en 1997. Le 30 décembre 1999, il épouse la comédienne Elise Ventre. Ensemble, le couple donne naissance à une fille, Louise Depardieu, née en 2000. Le couple divorcera en 2006. Elise Ventre est décédée en 2020.

Avant son décès en 2008, Guillaume Depardieu a souffert d'un grave accident de voiture. En 1995, une valise tombe d'un toit d'une voiture et le percute alors qu'il roule à moto. L'acteur souffre d'une grave blessure au genou et se fait hospitaliser pendant un an à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Le traitement sera long, et le comédien aura même des séquelles des sept interventions chirurgicales subies en contractant deux types de staphylocoques dorés. Huit ans plus tard, en 2003, il se fait amputer de la jambe droite. Il meurt le 13 octobre 2008 après avoir contracté une pneumonie et une infection causée par un staphylocoque doré.