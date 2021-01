Mort de Nathalie Delon : l'ex-femme d'Alain Delon emportée par le cancer

NATHALIE DELON. La mère d'Anthony Delon et seule femme qu'Alain Delon a épousé est morte ce jeudi 21 janvier 2021 à l'âge de 79 ans. Elle a été foudroyée par un cancer.

[Mis à jour le 21 janvier 2021 à 14h35] Après Romy Schneider et Mireille Darc, Alain Delon a perdu une nouvelle fois l'une des femmes de sa vie. Nathalie Delon est morte ce jeudi 21 janvier 2021. C'est son fils, Anthony Delon, qui a partagé la triste nouvelle sur son compte Instagram avant de la confirmer auprès de l'AFP : "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches". L'actrice qui avait joué avec son époux de l'époque dans le Samouraï avait 79 ans. Comme l'a précisé Anthony Delon à l'AFP, elle a été foudroyé par un cancer "rapide".

Nathalie Delon, née Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda (Maroc), avait rencontré Alain Delon en 1962 dans une boîte de nuit parisienne. En 1964, Alain Delon quitte l'interprète de Sissi l'impératrice pour Nathalie Sand, qui est enceinte d'Anthony Delon. Le couple se marie (Nathalie Delon est d'ailleurs la seule femme qu'Alain Delon ait jamais épousé) et divorcera seulement cinq ans plus tard. Toutefois, ce mariage ouvrira les portes du cinéma à l'épouse du monstre du cinéma français : elle apparaît en 1967 dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville face à son mari et tournera ensuite dans une trentaine de films, dont L'armée des ombres ou Une femme fidèle. Elle se concentrera ensuite sur la réalisation de deux films : Ils appellent ça un accident (1982) et Sweet Lies (1988).

Alain Delon et Nathalie Delon ont été mariés de 1964 à 1969. Leur rencontre a eu lieu deux ans plus tôt, en 1962. L'acteur du Guépard était alors en couple avec Romy Schneider. La rencontre sera d'ailleurs explosive, comme se rappelle Nathalie Delon dans l'émission Dim Dam Dom : "Cela vous ennuierait-il de vous lever un tout petit peu, afin que je puisse prendre mon sac ?', lui a-t-elle demandé, ce à quoi l'acteur aurait répondu : "Prenez-le, votre sac, je n'en ai strictement rien à foutre." Cela n'empêchera toutefois pas l'amour de naître et le couple de se marier seulement face à un prêtre et deux témoins. Durant ces cinq ans de mariage, le couple donnera naissance à un fils, Anthony Delon. Si l'interprète du Guépard a quitté Romy Schneider pour Nathalie Delon, leur mariage sera tumultueux. Ils passeront près de deux ans de leur mariage séparés, avant que l'acteur ne tombe fou amoureux de Mireille Darc. En 2018, dans les colonnes de Paris Match, Nathalie Delon reviendra sur leur rupture avec ces mots : "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout".

Cependant, et malgré les années, les anciens époux resteront liés. Anthony Delon a en effet posté le 11 janvier 2021 une photographie de ses parents sur les réseaux sociaux, avec cette légende : "Amour indéfectible, 53 ans plus tard", sous-entendant qu'Alain Delon et son ex-femme étaient toujours proches et complices des années après leur mariage et leur divorce. Ce cliché a été mis sur les réseaux sociaux une semaine seulement avant le décès de Nathalie Delon.