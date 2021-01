Mort de Nathalie Delon : son tumultueux mariage avec Alain Delon

NATHALIE DELON. L'actrice vue dans Le Samouraï est décédée à 79 ans des suites d'un "cancer rapide", a-t-on appris ce jeudi 21 janvier 2021. Elle était la seule femme que l'acteur Alain Delon a épousée, de 1964 à 1969.

[Mis à jour le 21 janvier 2021 à 16h53] La famille Delon est endeuillée. Nathalie Delon, ex-épouse d'Alain Delon et mère de son fils aîné Anthony, est morte. C'est ce dernier qui a annoncé ce jeudi 21 janvier 2021 la triste nouvelle auprès de l'AFP : "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches". L'actrice vue dans le Samouraï a été emportée par "un cancer rapide", à 79 ans.

Nathalie Delon a tourné dans plus d'une trentaine de films, dont Le Samouraï de Jean-Pierre Melville face à son mari, mais aussi L'armée des ombres ou Une femme fidèle. Toutefois, c'est comme l'ex-épouse d'Alain Delon qu'elle était la plus connue. Elle avait rencontré l'interprète du Guépard en boîte de nuit au début des années soixante, alors qu'il était fiancé à Romy Schneider. Après qu'Alain Delon ait quitté l'interprète de Sissi, il épouse Nathalie Delon en tout petit comité, en 1964. Le couple s'envole alors pour les Etats-Unis pour donner naissance à leur unique enfant, l'acteur Anthony Delon.

Cependant, leur mariage ne dure pas plus de cinq ans et s'avère tumultueux. Auprès de Libération en 2006, l'ex-épouse d'Alain Delon revient sur ses années de mariage en ces termes : "Il n'était pas difficile à vivre, il était simplement turbulent. Et nous nous amusions beaucoup." Elle ajoute : "On s'est aimés entre le rire et la fureur." Ils passeront près de deux ans de leur mariage séparés, avant que l'acteur ne tombe fou amoureux de Mireille Darc, ce qui marquera définitivement leur rupture. En 2018, dans les colonnes de Paris Match, Nathalie Delon reviendra sur la fin de leur histoire avec ces mots : "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout". Malgré tout, l'acteur insiste pour que son ex garde son nom de famille : "C'est le nom de notre fils", aurait-il déclaré. Ils auraient recommencé à se fréquenter en 2015, et Nathalie Delon aurait d'ailleurs été très présente auprès de l'acteur français lors de ses différents problèmes de santé ces dernières années.

Nathalie Delon, née Francine Canovas, est une actrice française née le 1er août 1941 et décédée le 21 janvier 2021 à l'âge de 79 ans. Elle est à l'affiche de près d'une trentaine de films, notamment un rôle dans "Le Samouraï" de Jean-Pierre Melville, "Sex shop", "L'armée des ombres" ou encore "Une femme fidèle". Elle passe ensuite derrière la caméra et réalise deux films : "Ils appellent ça un accident" et "Sweet lies". Elle est particulièrement connue comme l'ex-épouse de l'acteur Alain Delon de 1964 à 1969, et la mère de l'acteur Anthony Delon.

Nathalie Delon est née le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc. Elle porte alors le nom de Francine Canovas. Son père est un dirigeant d'entreprise de transport au Maroc et l'abandonne à l'âge de huit mois. Elle grandira auprès de sa mère. Avant de rencontrer Alain Delon, Nathalie Delon épouse un appelé du contingent, Guy Barthélémy. Ensemble, ils auront une fille, Nathalie également, mais leur divorce sera prononcé peu de temps après sa naissance.

Alain Delon et Nathalie Delon ont été mariés de 1964 à 1969. Leur rencontre a eu lieu deux ans plus tôt, en 1962. L'acteur du Guépard était alors en couple avec Romy Schneider. La rencontre sera d'ailleurs explosive, comme se rappelle Nathalie Delon dans l'émission Dim Dam Dom : "Cela vous ennuierait-il de vous lever un tout petit peu, afin que je puisse prendre mon sac ?', lui a-t-elle demandé, ce à quoi l'acteur aurait répondu : "Prenez-le, votre sac, je n'en ai strictement rien à foutre." Cela n'empêchera toutefois pas l'amour de naître et le couple de se marier seulement face à un prêtre et deux témoins avant de s'envoler vivre aux Etats-Unis pendant un an. Durant ces cinq années de mariage, le couple donnera naissance à un fils, Anthony Delon.

Si l'interprète du Guépard a quitté Romy Schneider pour Nathalie Delon, leur mariage sera tumultueux. Ils passeront près de deux ans de leur mariage séparés, avant que l'acteur ne tombe fou amoureux de Mireille Darc, ce qui marquera définitivement leur rupture.Cependant, et malgré les années, les anciens époux resteront liés. Ils avaient recommencé à se fréquenter en 2015, afin de mieux connaître leurs petites-filles communes, mais une opération d'Alain Delon en 2017 avait permis aux ex-époux de "vraiment se retrouver", comme le rapporte Gala. Nathalie Delon avait d'ailleurs été présente auprès du géant du cinéma français lors de son AVC en juin 2019. Plus récemment, Anthony Delon a posté le 11 janvier 2021 une photographie de ses parents sur les réseaux sociaux, avec cette légende : "Amour indéfectible, 53 ans plus tard", sous-entendant qu'Alain Delon et son ex-femme étaient toujours proches et complices des années après leur mariage et leur divorce. Ce cliché a été mis sur les réseaux sociaux une semaine seulement avant le décès de Nathalie Delon.

Nathalie Delon a eu deux enfants issus de deux mariages différents. Une première noce avec Guy Barthélémy, un appelé du contingent, lui donne une fille prénommée elle aussi Nathalie. De son mariage avec Alain Delon, naîtra son fils, Anthony Delon, lui aussi devenu acteur comme ses parents.