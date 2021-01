Mort de Cicely Tyson : quels sont ses plus grands rôles ?

CICELY TYSON. L'actrice afro-américaine est morte à l'âge de 96 ans. De Sounders à La Couleur des Sentiments en passant par How to get away with murder, retour sur ses meilleurs rôles.11h

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 11h24] Hollywood est en deuil de l'une de ses icônes afro-américaines. L'actrice Cicely Tyson est morte, a annoncé son agent ce jeudi 28 janvier 2021. Il n'a toutefois pas donner de précision sur les causes de décès de l'actrice, qui avait 96 ans. Si elle était moins connue en France qu'aux Etats-Unis, cette comédienne s'est distinguée par une carrière s'étalent sur près de sept décennies, tant au cinéma qu'à la télévision ou Broadway.

Née le 19 décembre 1924, Cicely Tyson s'est frayée sa voie à Hollywood, en devenant une actrice reconnue pour sa carrière mais également son combat pour la cause des afro-américains. Elle avait notamment été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice en 1973 pour son rôle dans "Sounder". Auparavant, Cicely Tyson s'était fait connaître en jouant dans la pièce "The Blacks" de Jean Genet au début des années 1960. Plus récemment, le public a pu la reconnaître dans La Couleur des sentiments mais également la série Murder (How to Get Away with Murder en version anglophone). Elle y jouait la mère d'Annalise Keating, interprétée par Viola Davis.

L'ex-épouse de Miles Davis avait également reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2018. Elle est la première actrice afro-américaine à recevoir ce titre. Parmi ses autres récompenses, on compte plusieurs Emmy Awards (les Oscars de la télévision américaine) mais aussi un Tony Award, qui récompense le meilleur du théâtre et de la comédie musicale américaine.

Une icône pour les actrices afro-américaines

Cicely Tyson était une véritable icône pour de nombreuses personnalités afro-américaines. Ouvertement engagée contre le racisme, elle ne manquait pas d'utiliser sa notoriété pour plus de justice sociale. Elle refusait notamment des rôles qui, selon elle, perpétuaient des stéréotypes ou clichés raciaux. En 2016, Barack Obama lui avait d'ailleurs remis la médaille présidentielle de la liberté : "Cicely Tyson n'a pas juste eu du succès comme actrice, elle a façonné le cours de l'histoire", avait-il notamment déclaré à l'occasion de cette cérémonie.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cisely Tyson a épousé en 1981 Miles Davies, le célèbre trompettiste de jazz et compositeur. Ils étaient en couple depuis les années 1970. Toutefois, leur relation sera tumultueuse, notamment en raison des infidélités du compositeur. Le couple se séparera sept ans après leur mariage, en 1988, après s'être fréquenté pendant près de dix-huit ans. Miles Davies meurt trois ans plus tard, en 1991. Ils n'auront pas eu d'enfant ensemble, toutefois Cisely Tyson a eu une fille d'une précédente relation, née alors que l'actrice avait 17 ans.