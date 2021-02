Freddie Higmore : que devient l'acteur de Charlie et la Chocolaterie ?

Révélé dans Neverland et Charlie et la Chocolaterie, Freddie Highmore a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision en tenant notamment le premier rôle dans la série Good Doctor.

Enfant star, Freddie Highmore a été révélé au grand public très jeune. Il avait douze ans lorsqu'il apparaît pour la première fois au cinéma dans "Deux frères", en 2004. Après avoir rencontré Johnny Depp sur Neverland, le jeune acteur britannique décroche le premier rôle de "Charlie et la chocolaterie" en 2005. Dès lors, il devient l'un des enfants stars les plus en vue, décrochant des rôles dans Arthur les Minimoys, August Ruch ou encore Les Chroniques de Spiderwick.

Depuis, Freddie Highmore ne s'est pas arrêté et poursuit une prestigieuse carrière. On le voit toutefois davantage à la télévision qu'au cinéma ces dernières années. Il interprétait en effet Norman Bates dans la série Bates Motel, inspirée de Psychose. La série est diffusée de 2013 à 2017. Aujourd'hui, Freddie Highmore a 29 ans et connaît toujours le succès. Depuis 2017, l'acteur joue le premier rôle de la série Good Doctor, diffusée sur TF1 en France : il incarne le brillant chirurgien Shaun Murphy, atteint d'Asperger et du syndrome du savant. Côté vie privée, Freddie Highmore est très discret. On sait toutefois qu'il vit actuellement à Londres, et parle plusieurs langues, comme le français, l'espagnol et l'arabe.

Alfred Thomas Highmore, connue sous le nom de Freddie Highmore, est un acteur britannique. Né le 14 février 1992 à Londres, il fait ses débuts au cinéma précocement. Dès l'âge de 12 ans, il décroche son premier rôle dans "Deux frères" de Jean-Jacques Annaud, qui lui permet d'acquérir une première renommée. Il rencontre ensuite Johnny Depp sur le tournage de Neverland. Impressionné par le talent d'acteur de Freddie Highmore, Johnny Depp le recommande auprès de Tim Burton pour jouer le rôle principal de Charlie et la chocolaterie.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Grâce à Charlie et la chocolaterie, Freddie Highmore acquiert une renommée internationale. Il joue ensuite le premier rôle de la trilogie de Luc Besson, Arthur et les Minimoys et sa suite (Arthur et la vengeance de Maltazard, Arthur 3 : la guerre des deux mondes). Dès 2013, il obtient le rôle de Norman Bates, le célèbre assassin du film Psychose. Il incarne le personnage dans sa jeunesse, avant les événements relatés dans le film d'Alfred Hitchcock. La série prend fin en 2017, mais il rebondit immédiatement en jouant Shaun Murphy dans Good Doctor. Ce rôle lui vaut d'ailleurs une nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique en 2018.