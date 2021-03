Armie Hammer : viol, séquestration... un témoignage glaçant et une enquête ouverte

Armie Hammer fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle présumée depuis le 3 février 2021. L'une de ses accusatrices a pris la parole pour dénoncer ce qu'elle aurait subi. L'acteur nie fermement les faits.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 12h45] Après des rumeurs l'accusant de cannibalisme, Armie Hammer fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle présumée depuis le 3 février 2021, a confirmé la police de Los Angeles le 18 mars 2021. Ce même jour, l'une de ses accusatrices, la première à lancer l'alerte contre l'acteur depuis janvier 2021, a tenu à témoigner au cours d'une conférence de presse virtuelle des abus qu'elle aurait subis de la part du comédien vu dans Call me by your name et The Man from U.N.C.L.E. Depuis janvier 2020, Armie Hammer est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, dont celle qui a pris la parole ce jeudi.

Au cours de cette conférence de presse, qui répond au nom d'Effie a confirmé avoir rencontré Armie Hammer en 2016, via Facebook, alors qu'elle avait 20 ans. Elle dit être tombée rapidement amoureuse de lui et a ensuite débuté une relation avec l'acteur. Une spirale infernale aurait ensuite débuté : "Il m'a abusée mentalement, émotionnellement et sexuellement", affirme cette accusatrice. "Le 24 avril 2017, Armie Hammer m'a violée avec violence pendant quatre heures à Los Angeles, a-t-elle révélé, en larmes, au cours de cette conférence de presse. Il a cogné ma tête à plusieurs reprises contre un mur, provoquant des blessures sur mon visage. Il a également commis d'autres actes de violence contre moi auxquels je n'ai pas consenti. (...) J'ai cru qu'il allait me tuer." L'acteur l'aurait empêché de quitter les lieux, la laissant ensuite seule "complètement sous le choc". "J'espère qu'en parlant des abus que j'ai subis par Armie Hammer, il en sera tenu responsable. Je ressens une immense culpabilité de ne pas m'être exprimée plus tôt, parce que j'ai le sentiment que j'aurais pu sauver d'autres femmes de ses agissements."

Armie Hammer dément toutes les accusations de viols et d'abus depuis le début, et reste sur sa position malgré la conférence de presse. Il affirme en effet qu'Effie aurait "des désirs sexuels pervers". "Depuis le premier jour, M. Hammer a soutenu que toutes ses interactions avec [Effie] - et avec toutes ses autres partenaires sexuelles d'ailleurs - ont été complètement consenties, discutées et convenues à l'avance, et qu'elles étaient mutuellement participatives", ont affirmé les avocats du comédien. Selon leurs propos, l'accusatrice serait en "recherche d'attention", ce qui "ne fera qu'empêcher les vraies victimes de violences sexuelles d'obtenir la justice qu'elles méritent." Les avocats d'Armie Hammer ont également avancé l'existence de SMS "explicites" datant du 18 juillet 2020 envoyé par cette même accusatrice à leur client. Ils affirment également posséder des preuves qui pourraient mettre en doute le témoigne d'Effie.

En janvier 2021, Armie Hammer fait l'objet de graves accusations. L'acteur de Call me by your name et Social Network est accusé par plusieurs femmes d'avoir le cannibalisme comme fantasme sexuel, mais surtout de les avoir abusées sexuellement et d'avoir exercé une emprise et une domination mentale sur elles. Le compte Instagram de l'une des accusatrices, Effie, rassemble de nombreux témoignages de victimes présumées contre l'acteur, d'abord de manière anonymes, puis certaines à visage découvert.

Le 14 janvier 2021, Courtney Vucekovich, ancienne petite-amie d'Armie Hammer, témoigne dans le New York Post sur sa relation avec l'acteur : "Il me disait qu'il voulait briser mes côtes, les cuire au barbecue et les manger", révèle-t-elle notamment, avant de révéler que l'acteur "vous consume, et j'entends par là consumer mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement, tout [...] Il détruit la vie des femmes et puis il s'en va". Elle révèle également être suivie pour des syndromes de stress post-traumatique depuis sa relation avec Armie Hammer.

Depuis ces accusations, c'est la descente aux enfers pour Armie Hammer qui est lâché par son agent et se retire des projets de films dans lesquels il devait tourner, notamment Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez. L'acteur a toujours démenti les accusations dont il a fait l'objet. Une enquête a été ouverte le 3 février 2021 pour des faits d'agressions sexuelles présumées contre Armie Hammer.

Armie Hammer a été marié avec la journaliste et présentatrice Elizabeth Chamber de 2010 à 2020. Ensemble, ils ont eu deux enfants, nés en 2014 et 2017. Ils annoncent leur rupture en juillet 2020, après 13 ans de vie commune, des rumeurs d'infidélité d'Armie Hammer entourant cette annonce. Face aux accusations d'abus sexuels qui pèsent sur son ancien époux, Elizabeth Chamber a tenu à prendre la parole en janvier 2020 sur un message Instagram : "Je suis choquée, j'ai le cœur brisé et je suis dévastée [...]Je ne me rendais pas compte d'à quel point j'étais ignorante. J'apporte mon soutien à toutes les victimes d'agressions et abus, et j'appelle quiconque a déjà vécu cette souffrance de demander l'aide dont il ou elle a besoin pour guérir. A partir de ce jour, je ne commenterai pas davantage cette affaire. Je vais continuer à me concentrer sur le bien-être de nos enfants, sur mon travail, et tout faire pour guérir en cette période difficile."

De son vrai nom Armand Hammer, Armie Hammer est un acteur américain né le 28 août 1986 à Los Angeles. Il a débuté sa carrière en 2005, en apparaissant dans un épisode de la série Arrested Development, avant de le voir dans les série Veronica Mars, Desperate Housewives et Le Diable et moi. Mais c'est en 2010 dans The Social Network, où il incarne les jumeaux Winklevoss, qu'il obtient une renommée internationale. L'année suivante, il joue face à Leonardo DiCaprio dans J.Edgar de Clint Eastwood, avant de rejoindre le casting de Blanche Neige en 2012.

En 2013, Armie Hammer incarne The Lone Ranger dans le film du même nom de Gore Verbinski face à Leonardo DiCaprio. Malgré l'échec critique et commercial du long-métrage, il rebondit dans l'adaptation d'Agent très spéciaux : code UNCLE de Guy Ritchie, qui obtient de bonnes critiques mais ne rencontre pas le succès espéré. C'est en 2018 qu'il reçoit une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa partition dans Call me by your name de Luca Guadagnino, pour son rôle d'un séduisant étudiant américain qui entretient une relation amoureuse avec un jeune garçon joué par Timothée Chalamet. Il apparaît ensuite au casting de Sorry to bother you en 2018. En janvier 2021, Armie Hammer est au coeur de la polémique après des accusations de viols et fantasme cannibales rendues publiques par plusieurs femmes que l'acteur aurait fréquenté. Il dément formellement ces accusations, mais se retire de projets de films et voit son agent l'abandonner. Une enquête est ouverte en février 2021 pour agression sexuelle présumée.