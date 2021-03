Mort de George Segal : les plus grands rôles de l'acteur américain

GEORGE SEGAL. Nommé en 1967 pour l'Oscar du meilleur second rôle pour "Qui a peur de Virginia Woolf ?", George Segal est mort à 87 ans des suites de "complications d'une opération de pontage cardiaque".

George Segal est décédé mardi 23 mars 2021, a annoncé le magazine Deadline. L'acteur américain, nommé à l'Oscar du meilleur second rôle pour Qui a peur de Virginia Woolf en 1967, était âgé de 87 ans. Son épouse a révélé les causes du décès du comédien dans un communiqué transmis au magazine hollywoodien, indiquant que George Segal est mort "de complications d'une opération de pontage cardiaque".

George Segal est un acteur américain né le 17 février 1934. Il débute sa carrière au cinéma dans les années 1960 avec un petit rôle dans le long-métrage de guerre Le jour le plus long. Mais c'est avec son rôle dans Qui a peur de Virginia Woolf qu'il obtiendra une renommée internationale. Son interprétation du personnage de Nick dans le film lui vaut d'ailleurs une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle en 1967, qu'il n'obtiendra cependant pas mais qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Il a également tourné sous la direction de réalisateurs de renoms, comme Sidney Lumet dans Bye Bye Braverman ou Stanley Kramer dans La nef des fous. Il a ainsi remporté en 1974 le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos.

George Segal sera ainsi à l'affiche d'une cinquantaine de films des années 1960 à 2010, et plus récemment 2012 de Roland Emmerich. On a pu le voir pour la dernière fois dans un film dans Love et autres drogues en 2010. Il a également eu des rôles à la télévision, comme dans la série Les Goldberg de 2013 à 2020. Il y incarnait le personnage de "Pops Solomon".