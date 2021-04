Mort de Paul Ritter : Harry Potter 6, Chernobyl... Ses plus grands rôles

PAUL RITTER. L'acteur qui a joué dans Harry Potter, Quantum of Solace, Friday Night Dinner et Chernobyl est mort à l'âge de 54 ans, des suites d'une tumeur au cerveau.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 16h52] Un nouvel acteur apparu dans Harry Potter s'est éteint. Paul Ritter est mort le 5 avril 2021. Âgé de seulement 54 ans, le comédien britannique a été emporté par une tumeur au cerveau, comme l'a révélé son agent au Guardian : "Il est décédé paisiblement, chez lui, entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah, a-t-il également précisé auprès du média britannique. Paul était un acteur exceptionnellement talentueux, capable de jouer une immense variété de rôles sur les planches et à l'écran avec une extraordinaire habileté."

Si son nom était peu connu en France, son visage l'était peut-être par certains immenses fans d'Harry Potter, qui l'auront reconnu dans le sixième volet de la saga. Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, il incarne le personnage d'Eldred Worple, présent le temps d'une scène lors du dîner de Noël organisé par le professeur Slughorn. Mais Paul Ritter n'avait pas seulement une participation à Harry Potter à son actif. Le comédien britannique a débuté sa carrière sur petit écran dans les années 1990, avec un rôle dans la série The Bill. Depuis, il a participé à de nombreuses productions. Il tenait notamment le rôle de Martin Goodman dans la série Friday Night Dinner, mais a aussi joué dans Les Enquêtes de Vera ou encore Inspecteur Barnaby. Plus récemment, on a pu le voir dans le rôle d'un ingénieur dans la série Chernobyl. Au cinéma, il compte à son actif des films comme Quantum of Solace, L'aigle de la neuvième légion ou encore Hannibal Lecter : les origines du mal.

Paul Ritter est un acteur britannique. Né le 5 mars 1966, il débute sa carrière dans les années 1990, au cours de deux épisodes de The Bill. A partir de là, il enchaînera les rôles sur petit et grand écran outre-Manche. Mais en France, c'est pour ses rôles au cinéma qu'il est le plus connu. En 2000, il incarne Dave dans Les Neuf vies de Tomas Katz, avant de rejoindre le casting d'Hannibal Lecter : les Origines du mal en 2007. Il aura également un rôle dans Quantum of Solace, film James Bond sorti en 2008 : il incarne le personnage de Guy Haines, avant de rejoindre l'immense distribution de la saga Harry Potter le temps de l'épisode 6. Dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, sorti en 2009, il joue le personnage d'Eldred Worple. Dans sa filmographie, on compte également les films Nowhere boy (2009), L'aigle de la neuvième légion (2011), Suite française (2014) ou encore Inferno sorti en 2016.

A la télévision aussi, Paul Ritter enchaîne les rôles, surtout dans des séries connues des britanniques. On a pu le voir dans Les enquêtes de Vera de 2011 à 2013, mais surtout dans Friday Night Dinner, dans laquelle il joue le rôle de Martin de 2011 à 2018. il a également eu un rôle dans Inspecteur Barnaby, No Offence ou encore Cold Feet. Plus récemment, il a incarné le rôle d'Anatoli Diatlov dans quatre épisodes de la série Chernobyl. Son dernier rôle remonte à 2019, : il a joué Marcus Levy dans la série britannique The Capture. Paul Ritter est mort le 5 avril 2021, alors qu'il était âgé de 54 ans. Il s'est éteint des suites d'une tumeur au cerveau.

Comme beaucoup d'acteurs britanniques, Paul Ritter a eu une partition à jouer dans Harry Potter. Son rôle parlera très certainement qu'aux fans les plus mordus de l'univers du jeune sorcier. On peut voir l'acteur dans le rôle d'Eldred Worple dans le sixième épisode de la saga. Ce personnage apparaît le temps d'une scène lors du dîner de Noël organisé par Horace Slughorn. Si vous vous en souvenez bien, Eldred Worple propose à Harry Potter d'écrire sa biographie, proposition que le protagoniste décline. Un petit rôle certes, mais qui permet au public international de découvrir Paul Ritter.

Paul Ritter apparaît également au casting de Chernobyl, une mini-série dramatique diffusée en 20199 sur HBO. Celle-ci revient sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Paul Ritter joue dans quatre épisodes de la série, dans le rôle d'Anatoli Diatlov, l'ingénieur en chef adjoint de la centrale nucléaire. C'est lui qui dirigeait les différents tests qui ont été à l'origine de cette catastrophe nucléaire sans précédent. La série a été unanimement saluée par la critique et les téléspectateurs. Elle a d'ailleurs remporté quatre Emmy Awards en 2019 (dont celui de la meilleure mini-série) et deux Golden Globes en 2020.

Dans la filmographie de Paul Ritter, on retrouve la mention de Quantum of Solace. L'acteur britannique a en effet eu un rôle dans ce film James Bond porté par Daniel Craig et sorti en 2008. Il incarne Guy Haines, l'un des antagonistes de l'agent secret britannique et conseiller du premier ministre dans le long-métrage.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Très discret concernant sa vie privée, Paul Ritter était marié à une certaine Polly. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Noah et Frank, ses fils. La famille était auprès de l'acteur britannique au moment de son décès le 5 avril 2021.