Mort de Paul Ritter : l'acteur d'Harry Potter 6 et Chernobyl emporté par la maladie à 54 ans

PAUL RITTER. Connu pour avoir joué dans Harry Potter 6, mais également Quantum of Solace et Chernobyl, l'acteur britannique Paul Ritter est décédé à 54 ans des suites d'une tumeur au cerveau.

L'acteur anglais Paul Ritter est décédé ce lundi 5 avril 2021. Il était seulement âgé de 54 ans et souffrait d'une tumeur au cerveau, a indiqué son agent au Guardian. "Il est décédé paisiblement, chez lui, entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah", a-t-il également précisé auprès du média britannique. Si son nom était peu connu en France, son visage l'était peut-être par certains immenses fans d'Harry Potter, qui l'auront reconnu dans le sixième volet de la saga. Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, il incarne le personnage d'Eldred Worple, présent le temps d'une scène lors du dîner de Noël organisé par le professeur Slughorn.

Mais Paul Ritter n'avait pas seulement une participation à Harry Potter à son actif. Le comédien britannique a débuté sa carrière sur petit écran dans les années 1990, avec un rôle dans la série The Bill. Depuis, il a participé à de nombreuses productions. Il tenait notamment le rôle de Martin Goodman dans la série Friday Night Dinner, mais a aussi joué dans Les Enquêtes de Vera ou encore Inspecteur Barnaby. Plus récemment, on a pu le voir dans le rôle d'un ingénieur dans la série Chernobyl. Au cinéma, il compte à son actif des films comme Quantum of Solace, L'aigle de la neuvième légion ou encore Hannibal Lecter : les origines du mal.