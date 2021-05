Matthew Perry : l'acteur qui joue Chandler est-il malade ?

BIOGRAPHIE DE MATTHEW PERRY. Matthew Perry a connu des problèmes de santé, et a notamment souffert d'addictions au cours de sa vie. Comment va-t-il aujourd'hui ?

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 10h28] La bande-annonce du "Friends reunion" a beaucoup inquiété les fans de Matthew Perry. On pouvait voir l'interprète de Chandler Bing mal en point, buter sur des mots et semblant ailleurs. Selon une source proche de l'acteur au Sun cependant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter : Matthew Perry avait subi une intervention dentaire le jour du tournage de ces retrouvailles de Friends et "avait mal". "C'est ça qui a causé ses troubles d'élocution. Matthew a dit à son entourage qu'il était sobre et qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter".

Ce n'est pas la première fois que Matthew Perry inquiète les fans de Friends. Pendant plusieurs années, l'acteur a lutté contre différentes addictions, d'abord à l'alcool mais également à la vicodin. Il a fait plusieurs séjours en centre de désintoxication avant d'être guéri de ses addictions. Depuis, l'acteur a été opéré et hospitalisé durant trois mois en raison d'une perforation intestinale. Mais il l'affirme, cela fait plusieurs années qu'il est sobre.

Matthew Perry est un acteur de nationalité américaine et canadienne. Né le 19 août 1969, il a 25 ans lorsqu'il décroche le rôle de Chandler Bing dans la série Friends. De 1994 à 2004, il tient l'un des rôles principaux de cette série au grand succès, avant de se tourner vers d'autres projets : Studio 60 on the Sunset Strip, Mr Sunshine, The Good Wife et The Good Fight.

Matthew Perry est le fils John Bennett Perry, un acteur de publicité qui participera également à certains des projets de son fils, et de Suzanne Morrison, une journaliste canadienne. Il est enfant lorsque ses parents se séparent, et Matthew Perry va vivre au Canada avec sa mère. Il a notamment suivi une partie de sa scolarité avec Justin Trudeau, premier ministre canadien.

Alors qu'il est adolescent, Matthew Perry est passionné de tennis, et envisage même d'avoir une carrière professionnelle, avant d'être arrêté par plusieurs défaites et un début d'addiction à la drogue. Il n'a que 15 ans lorsqu'il part rejoindre son père à Los Angeles pour devenir acteur. Il débute sa carrière dans des séries télévisées, avant de jouer dans Jimmy Reardon aux côtés de River Phoenix (1988). On a également pu le voir dans d'autres projets télévisés, comme Boys will be boys, Sydney, Madame est servie ou Beverly Hills.

Matthew Perry a incarné Chandler Bing pendant dix ans de 1994 à 2004 dans la série Friends. Colocataire de Joey, compagnon puis mari de Monica Geller, Chandler est probablement un des personnages les plus drôles et populaires de la sitcom culte. Dans l'épisode "Friends : La Réunion", Matthew Perry révèle cependant qu'il était extrêmement stressé d'enregistrer les épisodes de Friends en public. "J'avais l'impression que j'allais mourir si le public ne riait pas. C'est malsain, je sais, mais si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer, j'avais des convulsions. Si j'obtenais pas les rires prévus, je paniquais". Une information que ses camarades de la série n'avaient jusque-là jamais entendu. Et pourtant, Perry annonce qu'il ressentait cette angoisse "tous les soirs".

Véritable succès populaire, Friends permet à Matthew Perry d'acquérir une véritable notoriété mondiale, et lui ouvre la porte de nouveaux projets : Coup de foudre et conséquences (1997), Un de trop (2000), Mon voisin le tueur (2000) ou encore Au service de Sara (2001). Les fans de Friends ont également pu le reconnaître dans la dernière saison d'Ally McBeal (2002), A la maison blanche (2003) mais aussi Mon voisin le tueur 2, en 2004, qui est un véritable échec pour le comédien.

Le difficile après-Friends pour Matthew Perry

Après l'échec de Mon voisin le tueur 2 et surtout l'arrêt de Friends en 2004, Matthew Perry enchaîne les déboires, n'arrivant pas à s'imposer dans un rôle aussi marquant que celui de Chandler Bing. On a pu le voir dans Scrubs, puis Studio 60 on the Sunset Strip, dont le succès s'effrite à mesure des épisodes, prenant fin à l'issue de la saison 1. On a également pu le voir dans 17 ans encore avec Zac Efron.

Matthew Perry espère toutefois retrouver un nouveau rôle télévisé majeur, et se lance alors dans la production et l'écriture de scénarios. En 2011, on le voit à l'affiche de Mr. Sunshine, qui ne rencontrera pas le succès escompté. Il retente sa chance l'année suivante avec la comédie Go On, qui ne rencontre une nouvelle fois pas son public. On le voit toutefois ponctuellement dans les séries The Good Wife et sa suite, The Good Fight, dans le rôle de Mike Kresteva. Il réussit toutefois son retour avec la série The Odd Couple (2014-2017), qu'il produit et dans laquelle il joue. On a également pu l'apercevoir dans Cougar Town face à son ancienne amie de Friends Courteney Cox, et dans Web Therapy face à Lisa Kudrow (Phoebe dans Friends).

Matthew Perry a eu plusieurs relations médiatisées au cours de sa carrière. En 1995, il a été quelques mois en couple avec l'actrice Yasmine Bleeth. De 1995 à 1996, l'acteur a vécu une histoire d'amour avec Julia Roberts, qu'il a fait apparaître dans Friends comme guest star. L'acteur a également été en couple avec Neve Campbell, Renée Zellwegger, Lauren Graham et Lizzy Caplan (Freaks and Geeks, Mean Girl) pendant plusieurs années, de 2006 à 2012. Depuis la fin de l'année 2019, il débute une relation avec Molly Hurwitz, une agente littéraire. Ils annoncent leurs fiançailles en novembre 2020.

Depuis 2019, des rumeurs laissent entre que Matthew Perry serait en couple avec Molly Hurwitz, une agente littéraire de 22 ans sa cadette. Ils auraient en effet passé Noël ensemble, ce qui interroge la presse people. Leur relation est officialisée en novembre 2020, lorsqu'ils annoncent leurs fiançailles, révélait-il au magazine People : "J'ai décidé de me marier, annonçait-il. Heureusement, il se trouve que je suis en couple avec la femme la plus géniale de la planète."

Avant de trouver l'amour dans les bras de Molly Hurwitz, Matthew Perry a été brièvement en couple avec Julia Roberts (Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, Erin Brokovich....). Leur relation n'aura pourtant duré qu'un an, de 1995 à 1996. C'était toutefois suffisant pour la convaincre de jouer dans Friends, le temps d'un épisode de la saison 2. En échange, elle lui a toutefois demandé d'écrire... une dissertation de physique quantique ! Une drôle de demande à laquelle Matthew Perry s'est plié.

Matthew Perry a eu plusieurs problèmes de santé qui ont longtemps inquiété les fans de Friends. L'acteur a souffert pendant longtemps d'addiction à la drogue. Il a notamment dû suivre un programme de sevrage à la Vicodin durant le tournage de la série, en 1997, avant de se retrouver en centre de désintoxication en 2001, en raison d'une addiction à la vicodin, à la méthadone, aux amphétamines et à l'alcool. En raison de ces addictions, Matthew Perry a confié qu'il ne se rappelait pas de ses années passées sur le tournage de Friends entre "la saison trois et la saison 6 environ".

Depuis, Matthew Perry serait sobre et aurait guéri de ses démons, puisqu'il a œuvré comme porte-parole de la National Association of Drug Court Professionnals et a ouvert en 2013 la "Perry House", une maison dédiée aux personnes sobres à Malibu. En dehors de ses addictions, Matthew Perry a également souffert de graves problèmes de santé. Il a notamment souffert d'une pancréatite en 2000. En 2018, l'acteur est hospitalisé durant trois mois pour soigner une perforation gastrointestinale.